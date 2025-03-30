Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
ГКС Катовице - Гурник
ГКС Катовице - Гурник: обзор матча 30 марта 2025
ГКС Катовице
30.03.2025, воскресенье, 18:30
Польша. Экстракласа, 26 тур
2 : 1
Завершен
Гурник
38'
Х. Галан
90+11'
Ф. Шимчак
51'
Л. Захович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ГКС Катовице - Гурник
ГОЛ! 2:1!
Ф. Шимчак
Пас отдал
М. Ковальчик
90'
+11
Замена
M. Marzec
️️️️
М. Василевский
89'
87'
Замена
С. Бакиш
️️️️
Л. Захович
Желтая карточка
А. Ендрых
80'
Замена
K. Gruszkowski
️️️️
Х. Галан
80'
78'
Замена
Хосема
️️️️
M. Kmeť
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
S. Bergier
78'
Замена
D. Drachal
️️️️
A. Blad
78'
51'
ГОЛ! 1:1!
Л. Захович
Пас отдал
L. Podolski
46'
Замена
️️️️
P. Olkowski
ГОЛ! 1:0!
Х. Галан
Пас отдал
М. Ковальчик
38'
27'
Желтая карточка
L. Podolski
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ГКС Катовице
1
Dawid Kudła
ВР
30
Алан Червински
ЦЗ
4
Аркадиуш Ендрых
(К)
ЦЗ
6
Lukas Klemenz
ЦЗ
23
Марчин Василевский
ЦП
6
O. Repka
ЦП
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
27
Бартош Новак
АП
8
Хавьер Галан
ЦФ
11
A. Blad
ЦФ
99
S. Bergier
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Гурник
1
Filip Majchrowicz
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
13
Эрик Янжа
(К)
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
81
Matúš Kmeť
ЦЗ
10
Lukas Podolski
ЦП
44
Yosuke Furukawa
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
90
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
ГКС Катовице
13
Rafał Strączek
ВР
24
Konrad Gruszkowski
ЦЗ
14
Aleksander Komor
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
10
M. Mak
ЦП
17
M. Marzec
ЦП
8
Dawid Drachal
ЦП
18
Филип Шимчак
ЦФ
22
Себастьян Милевски
ЦФ
Гурник
2
Dominik Szala
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
80
Matija Marsenić
ЦП
14
Aleksander Tobolik
ЦП
30
Ousmane Sow
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
3-3-1-3
1
30
Червински
4
Ендрых
6
23
Василевский
6
77
Ковальчик
27
Новак
99
11
8
Галан
3-2-4-1
1
26
Яницки
3
81
16
13
Янжа
44
20
18
10
90
Захович
8
Галан
24
24
8
Галан
23
Василевский
17
17
23
Василевский
11
8
8
11
99
18
Шимчак
18
Шимчак
99
81
20
Хосема
20
Хосема
81
90
Захович
12
Бакиш
12
Бакиш
90
Захович
Остались в запасе
ГКС Катовице
Гурник
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
10
M. Mak
ЦП
22
Себастьян Милевски
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
2
Dominik Szala
ЦЗ
80
Matija Marsenić
ЦП
14
Aleksander Tobolik
ЦП
30
Ousmane Sow
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
10
M. Mak
ЦП
22
Себастьян Милевски
ЦФ
Остались в запасе
2
Dominik Szala
ЦЗ
80
Matija Marsenić
ЦП
14
Aleksander Tobolik
ЦП
30
Ousmane Sow
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Главный тренер
Ян Урбан
Статистика матча ГКС Катовице - Гурник
1
1
Всего ударов по воротам
17
25
Удары в створ
5
9
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
9
Нарушения
13
9
Офсайды
2
0
Количество передач
374
551
Сейвы
8
3
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
9
7
Блокированные удары
3
9
Удары из пределов штрафной
8
15
Удары из-за пределов штрафной
9
10
Матчи команд
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Главный судья:
Kwiatkowski, Tomasz, Poland
Стадион:
Stadion GKS Katowice, Katowice
Новости команд
Все
ГКС Катовице
Гурник
Головин забил первый гол в сезоне
27 августа
«Монако» – «Гурник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Монако» – «Гурник»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гурник» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Монако» не взял Головина в Польшу
20 августа
9
«ГКС Катовице» – «Хапоэль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Катовице» – «Хапоэль Тель-Авив»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
11 августа
Головин забил первый гол в сезоне
27 августа
«Монако» – «Гурник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Монако» – «Гурник»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гурник» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Монако» не взял Головина в Польшу
20 августа
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+