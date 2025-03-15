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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Гурник - Мотор Люблин
Гурник - Мотор Люблин: обзор матча 15 марта 2025
Гурник
15.03.2025, суббота, 19:30
Польша. Экстракласа, 25 тур
4 : 0
Завершен
Мотор Люблин
25'
L. Podolski
50'
M. Kmeť
53'
P. Hellebrand
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гурник - Мотор Люблин
Замена
С. Лизет
️️️️
L. Podolski
86'
81'
Пенальти не реализован!
P. Ceglarz
Желтая карточка
K. Szczesniak
79'
Замена
А. Букса
️️️️
Л. Захович
71'
70'
Замена
C. Simon
️️️️
С. Мраз
70'
Замена
F. Luberecki
️️️️
K. Palacz
58'
Замена
M. Scalet
️️️️
K. Caliskaner
58'
Замена
P. Stolarski
️️️️
F. Wojcik
ГОЛ! 3:0!
P. Hellebrand
Пас отдал
Э. Янжа
53'
ГОЛ! 2:0!
M. Kmeť
Пас отдал
Л. Захович
50'
Замена
M. Kmeť
️️️️
D. Szala
46'
Замена
️️️️
Т. Исмахил
46'
46'
Замена
A. Najemski
️️️️
M. Kristián Bartoš
39'
Желтая карточка
M. Kristián Bartoš
ГОЛ! 1:0!
L. Podolski
Пас отдал
Т. Исмахил
25'
Желтая карточка
Р. Яницки
17'
Желтая карточка
Т. Исмахил
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гурник
1
Filip Majchrowicz
ВР
2
Dominik Szala
ЦЗ
13
Эрик Янжа
(К)
ЦЗ
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
44
Yosuke Furukawa
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
88
Таофик Исмахил
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Мотор Люблин
1
Kacper Rosa
ВР
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
3
Herve Matthys
ЦЗ
47
Krystian Palacz
ЦЗ
17
Filip Wojcik
ЦЗ
27
Якуб Лабойко
ЦП
68
Bartosz Wolski
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
19
Bradly Van Hoeven
ЦФ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
77
Piotr Ceglarz
(К)
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Гурник
20
Хосема
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
81
Matúš Kmeť
ЦЗ
25
Michał Szromnik
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
30
Ousmane Sow
ЦФ
Мотор Люблин
45
Oskar Jez
ВР
24
Filip Luberecki
ЦЗ
18
Arkadiusz Najemski
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
8
Mathieu Scalet
ЦП
8
Christopher Simon
ЦП
26
Michał Król
ЦП
30
Mbaye Ndiaye
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
4-4-2
1
2
3
26
Яницки
13
Янжа
18
44
10
20
90
Захович
88
Исмахил
4-2-4
1
3
47
17
39
27
Лабойко
68
77
22
19
90
Мраз
2
81
81
2
90
Захович
21
Букса
21
Букса
90
Захович
10
23
Лизет
23
Лизет
10
47
24
24
47
39
18
18
39
22
8
8
22
90
Мраз
8
8
90
Мраз
17
28
28
17
Остались в запасе
Гурник
Мотор Люблин
20
Хосема
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
25
Michał Szromnik
ЦФ
30
Ousmane Sow
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
45
Oskar Jez
ВР
16
Серхи Сампер
ОП
26
Michał Król
ЦП
30
Mbaye Ndiaye
ЦП
Главный тренер
Матеуш Столарски
Остались в запасе
20
Хосема
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
25
Michał Szromnik
ЦФ
30
Ousmane Sow
ЦФ
Остались в запасе
45
Oskar Jez
ВР
16
Серхи Сампер
ОП
26
Michał Król
ЦП
30
Mbaye Ndiaye
ЦП
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Матеуш Столарски
Статистика матча Гурник - Мотор Люблин
3
1
Всего ударов по воротам
18
9
Удары в створ
10
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
11
Нарушения
8
10
Офсайды
1
5
Количество передач
453
467
Сейвы
3
6
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Вечиста
2 : 1
23.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 14 тур
Мотор Люблин
3 : 2
06.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Stadion im. Ernesta Pohla, Zabrze
Посещаемость:
13179
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