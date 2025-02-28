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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Радомяк - Видзев
Радомяк - Видзев: обзор матча 28 февраля 2025
Радомяк
28.02.2025, пятница, 20:00
Польша. Экстракласа, 23 тур
1 : 1
Завершен
Видзев
90'
Р. Дадашов
14'
Ю. Шеху
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Радомяк - Видзев
ГОЛ! 1:1!
Р. Дадашов
90'
Замена
F. Ramos
️️️️
M. Kaput
80'
Замена
Р. Дадашов
️️️️
R. Alves
80'
77'
Замена
B. Pawlowski
️️️️
Л. Тупта
Замена
П. Голубицкас
️️️️
З. Уаттара
74'
69'
Замена
П. Теркильдсен
️️️️
M. Krajewski
69'
Замена
Ш. Чиж
️️️️
M. Hanousek
Желтая карточка
R. Alves
66'
65'
Замена
F. Álvarez
️️️️
J. Łukowski
Замена
P. H. Perotti
️️️️
Б. Жордау
56'
Замена
R. Wolski
️️️️
C.
55'
Желтая карточка
З. Уаттара
51'
45'
+1
Желтая карточка
M. Hanousek
14'
ГОЛ! 0:1!
Ю. Шеху
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Радомяк
1
Maciej Kikolski
ВР
97
Саад Агузуль
ЦЗ
23
Паулу Энрике
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
28
Michał Kaput
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
13
Jan Grzesik
(К)
ЦП
10
Roberto Alves
ЦП
7
Capita
ЦФ
14
S. Kingue
ЦФ
15
Абдул Тапсоба
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Видзев
12
Рафал Гикевич
ВР
2
Самуэль Козловски
ЛЗ
91
Marcel Krajewski
ЦЗ
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
5
Polydefkis Volanakis
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
6
Юлиан Шеху
ОП
25
M. Hanousek
(К)
ЦП
37
Себастьян Керк
ЦП
14
Jakub Łukowski
ЦП
7
Jakub Sypek
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Радомяк
44
Wiktor Koptas
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
77
Christos Donis
ЦП
10
Паулюс Голубицкас
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
27
Rafał Wolski
ЦП
9
P. H. Perotti
ЦФ
9
Ренат Дадашов
ЦФ
Видзев
33
Jan Krzywański
ВР
2
Петер Теркильдсен
ЦП
55
Шимон Чиж
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
19
Bartlomiej Pawlowski
ЦП
9
Hubert Sobol
ЦФ
15
Luís da Silva
ЦФ
44
N. Diliberto
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
3-4-3
1
97
Агузуль
23
Энрике
24
Уаттара
28
13
10
6
Жордау
15
Тапсоба
14
7
4-1-3-1-1
12
Гикевич
91
4
5
2
Козловски
6
Шеху
25
37
Керк
14
29
Тупта
7
24
Уаттара
10
Голубицкас
10
Голубицкас
24
Уаттара
28
88
88
28
7
27
27
7
6
Жордау
9
9
6
Жордау
10
9
Дадашов
9
Дадашов
10
91
2
Теркильдсен
2
Теркильдсен
91
25
55
Чиж
55
Чиж
25
14
10
10
14
29
Тупта
19
19
29
Тупта
Остались в запасе
Радомяк
Видзев
44
Wiktor Koptas
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
77
Christos Donis
ЦП
Главный тренер
Константин Гылкэ
33
Jan Krzywański
ВР
9
Hubert Sobol
ЦФ
15
Luís da Silva
ЦФ
44
N. Diliberto
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Остались в запасе
44
Wiktor Koptas
ВР
33
Камил Пестка
ЛЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
77
Christos Donis
ЦП
Остались в запасе
33
Jan Krzywański
ВР
9
Hubert Sobol
ЦФ
15
Luís da Silva
ЦФ
44
N. Diliberto
ЦФ
92
Fábio Nunes
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Статистика матча Радомяк - Видзев
2
1
Всего ударов по воротам
23
8
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
8
0
Нарушения
13
11
Офсайды
0
3
Количество передач
470
311
Сейвы
2
4
Точность передач %
85
76
Удары мимо ворот
12
4
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
19
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Радомяк
Польша. Экстракласа, 17 тур
Радомяк
- : -
06.12.2026
Ракув
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
2 : 1
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Видзев
Польша. Экстракласа, 17 тур
Краковия
- : -
05.12.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Krasny, Poland
Стадион:
им. братьев Чахорув
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