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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Погонь - Гурник
Погонь - Гурник: обзор матча 07 февраля 2025
Погонь
07.02.2025, пятница, 22:30
Польша. Экстракласа, 20 тур
3 : 0
Завершен
Гурник
8'
Ф. Ульвестад
48'
К. Гросицки
61'
К. Гросицки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Погонь - Гурник
Желтая карточка
O. Korczakowski
90'
+2
88'
Замена
D. Mazurek
️️️️
Э. Янжа
Замена
P. Paryzek
️️️️
A. Przyborek
88'
Замена
J. Lis
️️️️
Л. Вальквист
84'
Замена
K. Smolinski
️️️️
R. Kurzawa
83'
81'
Замена
️️️️
Л. Захович
81'
Замена
С. Лизет
️️️️
P. Hellebrand
Желтая карточка
Д. Лончар
79'
Замена
O. Korczakowski
️️️️
К. Гросицки
76'
Замена
A. Klukowski
️️️️
Ф. Ульвестад
76'
Желтая карточка
Ф. Ульвестад
67'
62'
Замена
P. Olkowski
️️️️
Т. Исмахил
ГОЛ! 3:0!
К. Гросицки
Пас отдал
R. Kurzawa
61'
ГОЛ! 2:0!
К. Гросицки
48'
Желтая карточка
Л. Вальквист
39'
33'
Желтая карточка
Э. Янжа
ГОЛ! 1:0!
Ф. Ульвестад
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
22
Даниэль Лончар
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Гурник
2
Dominik Szala
ЦЗ
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
13
Эрик Янжа
(К)
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
44
Yosuke Furukawa
ЦП
90
Лука Захович
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
88
Таофик Исмахил
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Погонь
31
Krzysztof Kamiński
ВР
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
42
Patryk Paryzek
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
20
Antoni Klukowski
ЦФ
Гурник
1
Filip Majchrowicz
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
41
Dawid Mazurek
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
10
Lukas Podolski
ЦП
30
Abbati Abdullahi Samaila
ЦП
12
Синан Бакиш
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
3-5-2
77
Кожокару
33
Кутрис
22
Лончар
28
Вальквист
11
Гросицки
6
Ульвестад
28
16
8
4
9
Кулурис
4-3-4
3
26
Яницки
13
Янжа
2
18
20
44
21
Букса
88
Исмахил
25
90
Захович
28
Вальквист
17
17
28
Вальквист
11
Гросицки
27
27
11
Гросицки
28
42
42
28
8
61
61
8
6
Ульвестад
20
20
6
Ульвестад
88
Исмахил
16
16
88
Исмахил
13
Янжа
41
41
13
Янжа
18
23
Лизет
23
Лизет
18
Остались в запасе
Погонь
Гурник
31
Krzysztof Kamiński
ВР
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
1
Filip Majchrowicz
ВР
20
Хосема
ЦЗ
10
Lukas Podolski
ЦП
30
Abbati Abdullahi Samaila
ЦП
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Остались в запасе
31
Krzysztof Kamiński
ВР
13
Димитриос Керамицис
ЦЗ
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
10
Marcel Wedrychowski
ЦФ
Остались в запасе
1
Filip Majchrowicz
ВР
20
Хосема
ЦЗ
10
Lukas Podolski
ЦП
30
Abbati Abdullahi Samaila
ЦП
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Главный тренер
Ян Урбан
Статистика матча Погонь - Гурник
4
1
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Угловые удары
4
0
Нарушения
14
8
Офсайды
0
1
Количество передач
400
415
Сейвы
6
1
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
4
8
Матчи команд
Погонь
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 3
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Главный судья:
Sylwestrzak, Damian, Poland
Стадион:
Stadion Miejski im. Floriana Krygiera, Szczecin
Посещаемость:
13245
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