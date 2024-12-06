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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Гурник - Лех
Гурник - Лех: обзор матча 06 декабря 2024
Гурник
06.12.2024, пятница, 22:30
Польша. Экстракласа, 18 тур
2 : 1
Завершен
Лех
4'
Л. Захович
14'
K. Lukoszek
13'
А. Соуза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гурник - Лех
90'
+3
Желтая карточка
А. Соуза
Замена
️️️️
Э. Янжа
90'
+1
84'
Замена
Ф. Ягелло
️️️️
А. Козубал
Замена
С. Бакиш
️️️️
Л. Захович
75'
71'
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
Р. Муравски
71'
Замена
Б. Фиабема
️️️️
Ж. Перейра
68'
Желтая карточка
Р. Муравски
65'
Желтая карточка
П. Валемарк
Замена
Хосема
️️️️
L. Podolski
62'
Замена
Y. Furukawa
️️️️
Т. Исмахил
62'
60'
Замена
Д. Хотич
️️️️
Д. Хаканс
Вторая желтая
Р. Яницки
59'
Желтая карточка
Р. Яницки
55'
26'
Желтая карточка
W. Monka
ГОЛ! 2:1!
K. Lukoszek
Пас отдал
L. Podolski
14'
13'
ГОЛ! 1:1!
А. Соуза
Пас отдал
W. Monka
ГОЛ! 1:0!
Л. Захович
Пас отдал
Э. Янжа
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гурник
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
13
Эрик Янжа
(К)
ЦЗ
15
Норберт Войтушек
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
26
Damian Rasak
ЦП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
88
Таофик Исмахил
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
27
Wojciech Monka
ЦЗ
16
Антонио Милич
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
43
Антони Козубал
ОП
22
Радослав Муравски
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
9
Микаэль Ишак
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Гурник
1
Filip Majchrowicz
ВР
20
Хосема
ЦЗ
14
Aleksander Tobolik
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
44
Yosuke Furukawa
ЦП
30
Nikodem Zielonka
ЦП
21
Александер Букса
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
91
Maciej Wichtowski
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
10
Дино Хотич
ЦП
56
Kornel Lisman
ЦП
26
Ian Hoffman
ЦФ
18
Филип Шимчак
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
3-5-3
3
26
Яницки
13
Янжа
18
26
17
10
15
Войтушек
88
Исмахил
90
Захович
25
4-1-1-3-1
41
Мрозек
2
Перейра
16
Милич
15
Гургуль
27
43
Козубал
22
Муравски
10
Валемарк
77
Соуза
11
Хаканс
9
Ишак
10
20
Хосема
20
Хосема
10
88
Исмахил
44
44
88
Исмахил
90
Захович
12
Бакиш
12
Бакиш
90
Захович
43
Козубал
24
Ягелло
24
Ягелло
43
Козубал
11
Хаканс
10
Хотич
10
Хотич
11
Хаканс
22
Муравски
18
Шимчак
18
Шимчак
22
Муравски
2
Перейра
18
Фиабема
18
Фиабема
2
Перейра
Остались в запасе
Гурник
Лех
1
Filip Majchrowicz
ВР
14
Aleksander Tobolik
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
30
Nikodem Zielonka
ЦП
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
1
Филип Беднарек
ВР
91
Maciej Wichtowski
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
56
Kornel Lisman
ЦП
26
Ian Hoffman
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
1
Filip Majchrowicz
ВР
14
Aleksander Tobolik
ЦП
20
Dominik Sarapata
ЦП
30
Nikodem Zielonka
ЦП
21
Александер Букса
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
91
Maciej Wichtowski
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
56
Kornel Lisman
ЦП
26
Ian Hoffman
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Гурник - Лех
2
1
4
Всего ударов по воротам
14
21
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
3
9
Нарушения
17
14
Офсайды
2
0
Количество передач
381
482
Сейвы
3
3
Точность передач %
82
86
Удары мимо ворот
3
9
Блокированные удары
6
8
Удары из пределов штрафной
8
17
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Лех
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
0 : 3
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Stadion im. Ernesta Pohla, Zabrze
Посещаемость:
21059
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