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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Корона - Гурник
Корона - Гурник: обзор матча 01 декабря 2024
Корона
01.12.2024, воскресенье, 14:15
Польша. Экстракласа, 17 тур
2 : 4
Завершен
Гурник
83'
A. Dalmau
87'
M. Fornalczyk
49'
K. Lukoszek
59'
K. Lukoszek
82'
Т. Исмахил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Корона - Гурник
88'
Замена
A. Tobolik
️️️️
D. Rasak
ГОЛ! 2:3!
M. Fornalczyk
Пас отдал
M. Pieczek
87'
ГОЛ! 1:3!
A. Dalmau
Пас отдал
Е. Шикавка
83'
82'
ГОЛ! 0:3!
Т. Исмахил
Пас отдал
M. Szromnik
82'
Замена
N. Zielonka
️️️️
Л. Захович
Желтая карточка
P. Resta
81'
Замена
Е. Шикавка
️️️️
В. Длугош
75'
71'
Замена
️️️️
Y. Furukawa
70'
Замена
Т. Исмахил
️️️️
K. Lukoszek
Желтая карточка
S. Nagamatsu
63'
59'
ГОЛ! 0:2!
K. Lukoszek
Пас отдал
Н. Войтушек
49'
ГОЛ! 0:1!
K. Lukoszek
Пас отдал
Р. Яницки
46'
Желтая карточка
D. Rasak
Замена
P. Nuno
️️️️
Y. Hofmeister
46'
Желтая карточка
A. Dalmau
36'
31'
Желтая карточка
А. Букса
Желтая карточка
Y. Hofmeister
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
55
Pau Resta
ЦЗ
66
Miłosz Trojak
(К)
ЦЗ
44
Доминик Затор
ПЗ
8
Martin Remacle
ЦП
13
Miłosz Strzeboński
ЦП
18
Yoav Hofmeister
ЦП
6
Marcel Pieczek
ЦП
71
Виктор Длугош
ПВ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Гурник
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
13
Эрик Янжа
(К)
ЦЗ
15
Норберт Войтушек
ЦП
44
Yosuke Furukawa
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
26
Damian Rasak
ЦП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Корона
87
Rafal Mamla
ВР
15
Igor Kosmicki
ЦЗ
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
27
Pedro Nuno
ЦП
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦФ
Гурник
31
Mateusz Jeleń
ВР
1
Filip Majchrowicz
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
14
Aleksander Tobolik
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
30
Nikodem Zielonka
ЦП
12
Синан Бакиш
ЦФ
88
Таофик Исмахил
ЦФ
3-4-1-2
1
Деконски
55
66
44
Затор
8
18
6
13
71
Длугош
9
7
3-5-3
3
26
Яницки
13
Янжа
15
Войтушек
18
26
17
44
90
Захович
21
Букса
25
18
27
27
18
71
Длугош
9
Шикавка
9
Шикавка
71
Длугош
26
14
14
26
90
Захович
30
30
90
Захович
17
88
Исмахил
88
Исмахил
17
Остались в запасе
Корона
Гурник
87
Rafal Mamla
ВР
15
Igor Kosmicki
ЦЗ
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
Главный тренер
Камил Кузера
31
Mateusz Jeleń
ВР
1
Filip Majchrowicz
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
10
Lukas Podolski
ЦП
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Остались в запасе
87
Rafal Mamla
ВР
15
Igor Kosmicki
ЦЗ
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
Остались в запасе
31
Mateusz Jeleń
ВР
1
Filip Majchrowicz
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
10
Lukas Podolski
ЦП
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Главный тренер
Ян Урбан
Статистика матча Корона - Гурник
4
2
Всего ударов по воротам
13
19
Удары в створ
3
12
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
4
5
Нарушения
10
10
Офсайды
1
2
Количество передач
380
532
Сейвы
8
1
Точность передач %
80
85
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
8
11
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Матчи команд
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Главный судья:
Дамиан Сильвестрзак
(Вроцлав)
Стадион:
Suzuki Arena, Kielce
Посещаемость:
9447
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