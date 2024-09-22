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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Сталь - Мотор Люблин
Сталь - Мотор Люблин: обзор матча 22 сентября 2024
Сталь
22.09.2024, воскресенье, 13:15
Польша. Экстракласа, 9 тур
1 : 0
Завершен
Мотор Люблин
50'
S. Krykun
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сталь - Мотор Люблин
Желтая карточка
R. Assayeg
90'
+2
Замена
А. Яунземс
️️️️
R. Dadok
86'
Замена
R. Assayeg
️️️️
M. Domański
86'
Замена
Ł. Wolsztyński
️️️️
И. Шкурин
86'
80'
Замена
P. Stolarski
️️️️
F. Wojcik
Замена
F. Gerbowski
️️️️
S. Krykun
75'
Замена
K. Knap
️️️️
K. Hinokio
75'
74'
Замена
K. Palacz
️️️️
F. Luberecki
62'
Замена
K. Caliskaner
️️️️
C. Simon
62'
Замена
A. Najemski
️️️️
M. Kristián Bartoš
62'
Замена
M. Gąsior
️️️️
С. Сампер
61'
Желтая карточка
M. Ndiaye
ГОЛ! 1:0!
S. Krykun
Пас отдал
R. Dadok
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сталь
39
Jakub Mądrzyk
ВР
96
Robert Dadok
ЦЗ
21
Mateusz Matras
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
23
Krystian Getinger
(К)
ЦП
18
Piotr Wlazło
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
44
Sergiy Krykun
ЦП
22
Marvin Senger
ЦФ
10
Maciej Domański
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Мотор Люблин
1
Иван Бркич
ВР
21
Sebastian Rudol
ЦЗ
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
24
Filip Luberecki
ЦЗ
17
Filip Wojcik
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
30
Mbaye Ndiaye
ЦП
26
Michał Król
ЦП
8
Christopher Simon
ЦП
68
Bartosz Wolski
(К)
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
20
Karol Knap
ЦП
66
Алвис Яунземс
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
9
Ravve Assayeg
ЦФ
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Мотор Люблин
1
Kacper Rosa
ВР
3
Patryk Romanowski
ЦЗ
18
Arkadiusz Najemski
ЦЗ
47
Krystian Palacz
ЦЗ
8
Mathieu Scalet
ЦП
55
Marcel Gąsior
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
9
Kacper Wełniak
ЦФ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
2-1-4-3
39
96
21
6
Гилламьер
23
8
44
18
17
Шкурин
10
22
4-1-4-1
1
Бркич
39
24
17
21
16
Сампер
26
8
68
30
90
Мраз
8
20
20
8
96
66
Яунземс
66
Яунземс
96
17
Шкурин
25
25
17
Шкурин
44
32
32
44
10
9
9
10
39
18
18
39
24
47
47
24
16
Сампер
55
55
16
Сампер
17
28
28
17
8
22
22
8
Остались в запасе
Сталь
Мотор Люблин
13
Konrad Jałocha
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
19
Dawid Tkacz
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
1
Kacper Rosa
ВР
3
Patryk Romanowski
ЦЗ
8
Mathieu Scalet
ЦП
9
Kacper Wełniak
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
19
Dawid Tkacz
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Остались в запасе
1
Kacper Rosa
ВР
3
Patryk Romanowski
ЦЗ
8
Mathieu Scalet
ЦП
9
Kacper Wełniak
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Главный тренер
Матеуш Столарски
Статистика матча Сталь - Мотор Люблин
1
1
Всего ударов по воротам
20
14
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
4
Нарушения
7
9
Офсайды
2
1
Количество передач
463
422
Сейвы
2
4
Точность передач %
84
85
Удары мимо ворот
11
11
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
14
12
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Вечиста
2 : 1
23.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 14 тур
Мотор Люблин
3 : 2
06.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Информация о матче
Главный судья:
Marcin Kochanek, Poland
Стадион:
Stadion Stali Mielec, Mielec
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