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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Гурник - ГКС Катовице
Гурник - ГКС Катовице: обзор матча 21 сентября 2024
Гурник
21.09.2024, суббота, 21:15
Польша. Экстракласа, 9 тур
3 : 0
Завершен
ГКС Катовице
4'
L. Podolski
48'
Хосема
64'
L. Podolski
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гурник - ГКС Катовице
90'
+2
Желтая карточка
A. Komor
Замена
D. Szala
️️️️
M. Sanchez
82'
Замена
P. Olkowski
️️️️
Т. Исмахил
82'
82'
Замена
A. Bród
️️️️
Б. Новак
Замена
Y. Furukawa
️️️️
K. Lukoszek
71'
Замена
️️️️
L. Podolski
71'
69'
Замена
А. Червински
️️️️
М. Василевский
69'
Замена
M. Mak
️️️️
A. Blad
Замена
А. Букса
️️️️
Л. Захович
68'
ГОЛ! 3:0!
L. Podolski
Пас отдал
K. Lukoszek
64'
61'
Замена
С. Милевски
️️️️
O. Repka
61'
Замена
Х. Галан
️️️️
S. Bergier
ГОЛ! 2:0!
Хосема
48'
Желтая карточка
K. Lukoszek
39'
ГОЛ! 1:0!
L. Podolski
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гурник
2
Manu Sanchez
ЦЗ
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
13
Эрик Янжа
(К)
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
26
Damian Rasak
ЦП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
88
Таофик Исмахил
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
ГКС Катовице
1
Dawid Kudła
ВР
14
Aleksander Komor
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
16
G. Rogala
ЦЗ
4
Аркадиуш Ендрых
(К)
ЦЗ
77
Матеуш Ковальчик
ЦП
6
O. Repka
ЦП
23
Марчин Василевский
ЦП
27
Бартош Новак
АП
11
A. Blad
ЦФ
99
S. Bergier
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Гурник
1
Filip Majchrowicz
ВР
2
Dominik Szala
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
20
Dominik Sarapata
ЦП
15
Норберт Войтушек
ЦП
14
Aleksander Tobolik
ЦП
44
Yosuke Furukawa
ЦП
21
Александер Букса
ЦФ
ГКС Катовице
13
Rafał Strączek
ВР
6
Lukas Klemenz
ЦЗ
30
Алан Червински
ЦЗ
28
Alan Bród
ЦП
17
M. Marzec
ЦП
10
M. Mak
ЦП
22
Себастьян Милевски
ЦФ
8
Хавьер Галан
ЦФ
18
Якуб Арак
ЦФ
4-4-3
2
20
Хосема
13
Янжа
3
18
17
10
26
25
90
Захович
88
Исмахил
4-3-1-2
1
2
Кууск
16
4
Ендрых
14
77
Ковальчик
6
23
Василевский
27
Новак
99
11
2
2
2
2
88
Исмахил
16
16
88
Исмахил
17
44
44
17
90
Захович
21
Букса
21
Букса
90
Захович
23
Василевский
30
Червински
30
Червински
23
Василевский
27
Новак
28
28
27
Новак
11
10
10
11
6
22
Милевски
22
Милевски
6
99
8
Галан
8
Галан
99
Остались в запасе
Гурник
ГКС Катовице
1
Filip Majchrowicz
ВР
20
Dominik Sarapata
ЦП
15
Норберт Войтушек
ЦП
14
Aleksander Tobolik
ЦП
Главный тренер
Ян Урбан
13
Rafał Strączek
ВР
6
Lukas Klemenz
ЦЗ
17
M. Marzec
ЦП
18
Якуб Арак
ЦФ
Главный тренер
Рафал Горак
Остались в запасе
1
Filip Majchrowicz
ВР
20
Dominik Sarapata
ЦП
15
Норберт Войтушек
ЦП
14
Aleksander Tobolik
ЦП
Остались в запасе
13
Rafał Strączek
ВР
6
Lukas Klemenz
ЦЗ
17
M. Marzec
ЦП
18
Якуб Арак
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Рафал Горак
Статистика матча Гурник - ГКС Катовице
1
1
Всего ударов по воротам
26
8
Удары в створ
12
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
1
Нарушения
11
20
Офсайды
0
1
Количество передач
511
499
Сейвы
2
9
Точность передач %
84
83
Удары мимо ворот
11
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
15
3
Удары из-за пределов штрафной
11
5
Матчи команд
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 17 тур
ГКС Катовице
- : -
05.12.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 16 тур
Шленск
0 : 3
28.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Ягеллония
1 : 0
08.11.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Информация о матче
Главный судья:
Daniel Stefanski, Poland
Стадион:
Stadion im. Ernesta Pohla, Zabrze
Посещаемость:
22371
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