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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Мотор Люблин - Гурник
Мотор Люблин - Гурник: обзор матча 13 сентября 2024
Мотор Люблин
13.09.2024, пятница, 19:00
Польша. Экстракласа, 8 тур
1 : 0
Завершен
Гурник
49'
C. Simon
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мотор Люблин - Гурник
86'
Замена
M. Sanchez
️️️️
D. Szala
85'
Замена
А. Букса
️️️️
L. Podolski
Замена
K. Wełniak
️️️️
С. Мраз
83'
79'
Замена
A. Tobolik
️️️️
P. Hellebrand
Замена
M. Scalet
️️️️
С. Сампер
73'
Замена
K. Caliskaner
️️️️
C. Simon
66'
Замена
F. Luberecki
️️️️
K. Palacz
66'
65'
Замена
️️️️
Н. Войтушек
65'
Замена
С. Бакиш
️️️️
Л. Захович
ГОЛ! 1:0!
C. Simon
Пас отдал
F. Wojcik
49'
Желтая карточка
M. Ndiaye
43'
21'
Желтая карточка
Н. Войтушек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мотор Люблин
1
Иван Бркич
ВР
17
Filip Wojcik
ЦЗ
39
Marek Kristián Bartoš
ЦЗ
21
Sebastian Rudol
ЦЗ
47
Krystian Palacz
ЦЗ
16
Серхи Сампер
ОП
68
Bartosz Wolski
(К)
ЦП
8
Christopher Simon
ЦП
30
Mbaye Ndiaye
ЦП
26
Michał Król
ЦП
90
Самуэль Мраз
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
Гурник
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
2
Dominik Szala
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
13
Эрик Янжа
(К)
ЦЗ
26
Damian Rasak
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
15
Норберт Войтушек
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
88
Таофик Исмахил
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Мотор Люблин
1
Kacper Rosa
ВР
3
Patryk Romanowski
ЦЗ
24
Filip Luberecki
ЦЗ
55
Marcel Gąsior
ЦП
8
Mathieu Scalet
ЦП
13
Krzysztof Kubica
ЦП
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
28
Paweł Stolarski
ЦФ
9
Kacper Wełniak
ЦФ
Гурник
1
Filip Majchrowicz
ВР
2
Manu Sanchez
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
17
Kamil Lukoszek
ЦП
44
Yosuke Furukawa
ЦП
14
Aleksander Tobolik
ЦП
21
Александер Букса
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
4-1-4-1
1
Бркич
17
21
47
39
16
Сампер
68
30
26
8
90
Мраз
4-4-3
2
20
Хосема
13
Янжа
3
18
15
Войтушек
10
26
90
Захович
25
88
Исмахил
47
24
24
47
16
Сампер
8
8
16
Сампер
8
22
22
8
90
Мраз
9
9
90
Мраз
2
2
2
2
18
14
14
18
10
21
Букса
21
Букса
10
90
Захович
12
Бакиш
12
Бакиш
90
Захович
Остались в запасе
Мотор Люблин
Гурник
1
Kacper Rosa
ВР
3
Patryk Romanowski
ЦЗ
55
Marcel Gąsior
ЦП
13
Krzysztof Kubica
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
Главный тренер
Матеуш Столарски
1
Filip Majchrowicz
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
17
Kamil Lukoszek
ЦП
44
Yosuke Furukawa
ЦП
Главный тренер
Ян Урбан
Остались в запасе
1
Kacper Rosa
ВР
3
Patryk Romanowski
ЦЗ
55
Marcel Gąsior
ЦП
13
Krzysztof Kubica
ЦП
28
Paweł Stolarski
ЦФ
Остались в запасе
1
Filip Majchrowicz
ВР
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
17
Kamil Lukoszek
ЦП
44
Yosuke Furukawa
ЦП
Главный тренер
Матеуш Столарски
Главный тренер
Ян Урбан
Статистика матча Мотор Люблин - Гурник
1
2
Всего ударов по воротам
14
12
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
1
Нарушения
14
11
Офсайды
1
2
Количество передач
424
560
Сейвы
4
2
Точность передач %
85
88
Удары мимо ворот
10
5
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
6
Удары из-за пределов штрафной
8
6
Матчи команд
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 17 тур
Мотор Люблин
- : -
05.12.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Висла
1 : 1
28.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 15 тур
Вечиста
2 : 1
23.11.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 14 тур
Мотор Люблин
3 : 2
06.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Краковия
1 : 2
30.10.2026
Мотор Люблин
Польша. Экстракласа, 12 тур
Мотор Люблин
2 : 2
23.10.2026
Заглембе
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Главный судья:
Patryk Gryckiewicz, Poland
Стадион:
Арена Люблин
Посещаемость:
12497 из 15243 зрителей (81%)
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