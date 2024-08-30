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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Сталь - Лех
Сталь - Лех: обзор матча 30 августа 2024
Сталь
30.08.2024, пятница, 21:30
Польша. Экстракласа, 7 тур
0 : 2
Завершен
Лех
32'
Д. Хотич
37'
М. Ишак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сталь - Лех
Красная карточка
Б. Эсселинк
90'
+2
87'
Замена
Ф. Шимчак
️️️️
М. Ишак
Желтая карточка
M. Matras
86'
83'
Желтая карточка
А. Козубал
Замена
D. Tkacz
️️️️
R. Assayeg
79'
78'
Замена
Ф. Ягелло
️️️️
Р. Муравски
78'
Замена
П. Валемарк
️️️️
Д. Хотич
Замена
R. Dadok
️️️️
А. Яунземс
71'
60'
Замена
Б. Фиабема
️️️️
Д. Хаканс
60'
Замена
А. Голизаде
️️️️
А. Соуза
Замена
K. Hinokio
️️️️
A. Bukowski
46'
Желтая карточка
A. Bukowski
39'
37'
ГОЛ! 0:2!
М. Ишак
Пас отдал
А. Козубал
32'
ГОЛ! 0:1!
Д. Хотич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сталь
39
Jakub Mądrzyk
ВР
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
21
Mateusz Matras
ЦЗ
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
66
Алвис Яунземс
ЦП
23
Krystian Getinger
(К)
ЦП
9
Ravve Assayeg
ЦФ
22
Marvin Senger
ЦФ
10
Maciej Domański
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
3
Алекс Дуглас
ЦЗ
15
Михал Гургуль
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
11
Даниэль Хаканс
ЛВ
43
Антони Козубал
ОП
10
Дино Хотич
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
9
Микаэль Ишак
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
96
Robert Dadok
ЦЗ
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
24
Филип Ягелло
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
8
Али Голизаде
ПВ
18
Филип Шимчак
ЦФ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
3-1-2-4
39
3
Эсселинк
21
33
6
Гилламьер
66
Яунземс
23
9
17
Шкурин
10
22
4-1-2-2-1
41
Мрозек
2
Перейра
3
Дуглас
15
Гургуль
16
Милич
43
Козубал
10
Хотич
22
Муравски
77
Соуза
11
Хаканс
9
Ишак
66
Яунземс
96
96
66
Яунземс
9
19
19
9
33
8
8
33
22
Муравски
24
Ягелло
24
Ягелло
22
Муравски
10
Хотич
10
Валемарк
10
Валемарк
10
Хотич
77
Соуза
8
Голизаде
8
Голизаде
77
Соуза
9
Ишак
18
Шимчак
18
Шимчак
9
Ишак
11
Хаканс
18
Фиабема
18
Фиабема
11
Хаканс
Остались в запасе
Сталь
Лех
13
Konrad Jałocha
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
2
Petros Bagalianis
ЦЗ
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
5
Элиас Андерссон
ЦП
Главный тренер
Камил Киерес
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Сталь - Лех
2
1
1
Всего ударов по воротам
11
12
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
14
14
Офсайды
1
3
Количество передач
389
511
Сейвы
1
0
Точность передач %
77
79
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
6
7
Матчи команд
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Stadion Stali Mielec, Mielec
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