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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Видзев - Радомяк
Видзев - Радомяк: обзор матча 23 августа 2024
Видзев
23.08.2024, пятница, 19:00
Польша. Экстракласа, 6 тур
3 : 2
Завершен
Радомяк
18'
F. Álvarez
42'
И. Рондич (П)
75'
M. Żyro
45+4'
L. Rocha
77'
З. Уаттара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Видзев - Радомяк
90'
+5
Вторая желтая
R. Rossi
88'
Замена
R. Cielemęcki
️️️️
Р. Маммадов
Замена
Ю. Шеху
️️️️
M. Hanousek
80'
Желтая карточка
С. Керк
79'
77'
ГОЛ! 3:2!
З. Уаттара
Пас отдал
R. Wolski
76'
Замена
Б. Жордау
️️️️
L.
ГОЛ! 3:1!
M. Żyro
Пас отдал
M. Krajewski
75'
Замена
H. Sobol
️️️️
И. Рондич
72'
Замена
С. Керк
️️️️
J. Łukowski
70'
66'
Замена
R. Wolski
️️️️
G. Zimovski
65'
Желтая карточка
M. Kaput
Замена
A. Klimek
️️️️
J. Sypek
60'
Замена
Х. Гонг
️️️️
K. Cybulski
60'
59'
Желтая карточка
D. Jakubik
54'
Желтая карточка
L.
53'
Желтая карточка
R. Rossi
52'
Желтая карточка
G. Zimovski
46'
Замена
M. Kaput
️️️️
R. Alves
45'
+4
ГОЛ! 2:1!
L. Rocha
Пас отдал
R. Alves
ГОЛ с пенальти! 2:0!
И. Рондич
42'
41'
Желтая карточка
Р. Маммадов
Желтая карточка
J. Fernández
24'
ГОЛ! 1:0!
F. Álvarez
Пас отдал
И. Рондич
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Видзев
12
Рафал Гикевич
ВР
91
Marcel Krajewski
ЦЗ
2
Juan Fernández
ЦЗ
4
Mateusz Żyro
ЦЗ
25
M. Hanousek
(К)
ЦП
10
Fran Álvarez
ЦП
14
Jakub Łukowski
ЦП
78
Kamil Cybulski
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
15
Luís da Silva
ЦФ
7
Jakub Sypek
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Радомяк
1
Maciej Kikolski
ВР
29
Raphael Rossi
ЦЗ
4
Рахиль Маммадов
ЦЗ
14
Damian Jakubik
ЦЗ
24
Зие Уаттара
ПЗ
7
Пеглоу
ЛВ
10
Roberto Alves
ЦП
77
Christos Donis
ЦП
45
Leonardo Rocha
ЦФ
7
Capita
ЦФ
9
Leândro
(К)
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Видзев
33
Jan Krzywański
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
6
Юлиан Шеху
ОП
37
Себастьян Керк
ЦП
7
Antoni Klimek
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
44
N. Diliberto
ЦФ
9
Hubert Sobol
ЦФ
Радомяк
44
Wiktor Koptas
ВР
16
Mateusz Cichocki
ЦЗ
21
Jakub Snopczyński
ЦП
27
Rafał Wolski
ЦП
20
Radosław Cielemęcki
ЦП
6
Бруну Жордау
ЦП
28
Michał Kaput
ЦП
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
99
Guilherme Zimovski
ЦФ
3-5-2
12
Гикевич
91
2
4
10
14
78
15
Рондич
25
7
15
4-2-1-3
1
24
Уаттара
4
Маммадов
14
29
10
77
7
Пеглоу
9
7
45
25
6
Шеху
6
Шеху
25
14
37
Керк
37
Керк
14
7
7
7
7
78
18
Гонг
18
Гонг
78
15
Рондич
9
9
15
Рондич
27
27
4
Маммадов
20
20
4
Маммадов
9
6
Жордау
6
Жордау
9
10
28
28
10
99
99
Остались в запасе
Видзев
Радомяк
33
Jan Krzywański
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
44
N. Diliberto
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
44
Wiktor Koptas
ВР
16
Mateusz Cichocki
ЦЗ
21
Jakub Snopczyński
ЦП
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
Главный тренер
Константин Гылкэ
Остались в запасе
33
Jan Krzywański
ВР
28
Крешник Хайризи
ЦЗ
62
Лирим Кастрати
ЦЗ
44
N. Diliberto
ЦФ
Остались в запасе
44
Wiktor Koptas
ВР
16
Mateusz Cichocki
ЦЗ
21
Jakub Snopczyński
ЦП
29
Krystian Okoniewski
ЦФ
Главный тренер
Януш Недзвидц
Главный тренер
Константин Гылкэ
Статистика матча Видзев - Радомяк
2
1
6
Всего ударов по воротам
16
6
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
7
4
Нарушения
13
22
Офсайды
5
4
Количество передач
395
359
Сейвы
1
3
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Видзев
Польша. Экстракласа, 17 тур
Краковия
- : -
05.12.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 16 тур
Видзев
2 : 0
28.11.2026
Заглембе
Польша. Экстракласа, 15 тур
Ракув
3 : 1
22.11.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
ГКС Катовице
3 : 2
31.10.2026
Видзев
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Радомяк
Польша. Экстракласа, 16 тур
Ягеллония
- : -
29.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Радомяк
0 : 0
21.11.2026
Висла
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Радомяк
3 : 1
02.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
Висла Плоцк
1 : 0
19.10.2026
Радомяк
Информация о матче
Главный судья:
Patryk Gryckiewicz, Poland
Стадион:
Stadion Widzewa Łódź, Lodz
Посещаемость:
16460
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