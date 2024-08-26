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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Корона - Сталь
Корона - Сталь: обзор матча 26 августа 2024
Корона
26.08.2024, понедельник, 20:00
Польша. Экстракласа, 6 тур
2 : 1
Завершен
Сталь
49'
P. Nuno (П)
90+2'
D. Błanik
86'
M. Domański
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Корона - Сталь
ГОЛ! 2:1!
D. Błanik
Пас отдал
K. Matuszewski
90'
+2
Желтая карточка
В. Длугош
90'
Замена
В. Длугош
️️️️
H. Zwozny
89'
Замена
D. Błanik
️️️️
P. Nuno
89'
86'
ГОЛ! 1:1!
M. Domański
Пас отдал
И. Шкурин
76'
Замена
F. Gerbowski
️️️️
М. Гилламьер
Замена
Д. Трехо
️️️️
A. Dalmau
70'
61'
Замена
R. Assayeg
️️️️
Ł. Wolsztyński
Замена
S. Nagamatsu
️️️️
M. Remacle
61'
57'
Замена
R. Dadok
️️️️
K. Wołkowicz
57'
Замена
A. Bukowski
️️️️
K. Hinokio
57'
Замена
K. Getinger
️️️️
А. Яунземс
ГОЛ с пенальти! 1:0!
P. Nuno
49'
Замена
M. Pieczek
️️️️
P. Malarczyk
46'
22'
Желтая карточка
K. Hinokio
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Корона
1
Ксавье Деконски
ВР
66
Miłosz Trojak
ЦЗ
11
Konrad Matuszewski
ЦЗ
37
Hubert Zwozny
ЦЗ
55
Pau Resta
ЦЗ
27
Pedro Nuno
ЦП
18
Yoav Hofmeister
ЦП
9
Евгений Шикавка
ЦП
8
Martin Remacle
ЦП
4
Piotr Malarczyk
(К)
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
Сталь
39
Jakub Mądrzyk
ВР
21
Mateusz Matras
ЦЗ
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
66
Алвис Яунземс
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
17
Илья Шкурин
ЦФ
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
10
Maciej Domański
(К)
ЦФ
22
Marvin Senger
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Корона
73
Marcel Zapytowski
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
6
Marcel Pieczek
ЦП
27
Wojciech Kamiński
ЦП
10
Shuma Nagamatsu
ЦП
7
Dawid Błanik
ЦП
21
Данни Трехо
АП
71
Виктор Длугош
ПВ
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
Сталь
13
Konrad Jałocha
ВР
96
Robert Dadok
ЦЗ
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
12
Mateusz Stępień
ЦП
23
Krystian Getinger
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
9
Ravve Assayeg
ЦФ
4-4-2
1
Деконски
66
37
55
11
27
9
Шикавка
8
18
9
4
2-1-3-4
39
21
3
Эсселинк
6
Гилламьер
66
Яунземс
25
8
22
10
11
17
Шкурин
4
6
6
4
8
10
10
8
27
7
7
27
9
21
Трехо
21
Трехо
9
37
71
Длугош
71
Длугош
37
11
96
96
11
8
33
33
8
66
Яунземс
23
23
66
Яунземс
6
Гилламьер
32
32
6
Гилламьер
25
9
9
25
Остались в запасе
Корона
Сталь
73
Marcel Zapytowski
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
27
Wojciech Kamiński
ЦП
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
Главный тренер
Камил Кузера
13
Konrad Jałocha
ВР
12
Mateusz Stępień
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
Главный тренер
Камил Киерес
Остались в запасе
73
Marcel Zapytowski
ВР
24
Bartłomiej Smolarczyk
ЦЗ
27
Wojciech Kamiński
ЦП
7
Mariusz Fornalczyk
ЦФ
Остались в запасе
13
Konrad Jałocha
ВР
12
Mateusz Stępień
ЦП
22
Rafael Santos
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
Главный тренер
Камил Кузера
Главный тренер
Камил Киерес
Статистика матча Корона - Сталь
1
1
Всего ударов по воротам
10
13
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
14
Офсайды
1
2
Количество передач
415
410
Сейвы
2
1
Точность передач %
83
80
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Корона
Польша. Экстракласа, 16 тур
Корона
- : -
30.11.2026
Краковия
Польша. Экстракласа, 15 тур
Пяст
2 : 0
20.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 14 тур
Корона
0 : 2
07.11.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 13 тур
Заглембе
1 : 0
02.11.2026
Корона
Польша. Экстракласа, 12 тур
Корона
1 : 0
24.10.2026
ГКС Катовице
Польша. Экстракласа, 11 тур
Лех
6 : 1
18.10.2026
Корона
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Krasny, Poland
Стадион:
Suzuki Arena, Kielce
Посещаемость:
11057
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6
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2017.06.19 10:28
4
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2016.01.31 10:53
1
Роналдо назвал футболиста, который играет лучше, чем он
2025.02.21 11:22
1
«Амкар» проведет два сбора в Турции, где сыграет с «Црвеной Звездой» и «Динамо»
2017.12.12 09:42
«Ростов» отдал форварда в аренду польской «Короне»
2017.06.19 10:28
4
Верховцов стал игроком «Короны»
2016.01.31 10:53
1
Форвард ЦСКА может оказаться в «Болонье»
2024.03.18 11:26
6
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