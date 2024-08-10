Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Погонь - Сталь
Погонь - Сталь: обзор матча 10 августа 2024
Погонь
10.08.2024, суббота, 21:15
Польша. Экстракласа, 4 тур
1 : 0
Завершен
Сталь
84'
A. Gorgon
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Погонь - Сталь
90'
Замена
R. Dadok
️️️️
А. Яунземс
90'
Замена
R. Assayeg
️️️️
P. Wlazło
88'
Замена
A. Bukowski
️️️️
M. Domański
Замена
W. Lisowski
️️️️
В. Бичахчян
88'
ГОЛ! 1:0!
A. Gorgon
Пас отдал
J. Gamboa
84'
Замена
J. Lis
️️️️
Л. Вальквист
83'
Замена
O. Korczakowski
️️️️
K. Łukasiak
83'
Замена
J. Gamboa
️️️️
R. Kurzawa
83'
73'
Желтая карточка
И. Шкурин
71'
Замена
D. Tkacz
️️️️
F. Gerbowski
Замена
A. Przyborek
️️️️
P. Paryzek
65'
57'
Желтая карточка
K. Wołkowicz
30'
Желтая карточка
F. Gerbowski
Желтая карточка
Ф. Ульвестад
27'
17'
Желтая карточка
М. Гилламьер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
19
Kacper Łukasiak
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
20
Alexander Gorgon
ЦФ
42
Patryk Paryzek
ЦФ
4
Leonardo Borges
ЦФ
23
Benedikt Zech
(К)
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Сталь
21
Mateusz Matras
ЦЗ
3
Берт Эсселинк
ЦЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
18
Piotr Wlazło
ЦП
66
Алвис Яунземс
ЦП
8
Koki Hinokio
ЦП
32
Fryderyk Gerbowski
ЦП
77
Матеуш Кочальски
ЦФ
17
Илья Шкурин
ЦФ
10
Maciej Domański
(К)
ЦФ
11
Krzysztof Wołkowicz
ЦФ
Главный тренер
Камил Киерес
Погонь
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
16
João Gamboa
ЦП
35
Maciej Wojciechowski
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
29
Mateusz Bak
ЦП
28
Adrian Przyborek
ЦП
17
Jakub Lis
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Сталь
39
Jakub Mądrzyk
ВР
16
Maksymilian Szady
ЦЗ
96
Robert Dadok
ЦЗ
33
Adrian Bukowski
ЦЗ
22
Rafael Santos
ЦП
19
Dawid Tkacz
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
9
Ravve Assayeg
ЦФ
2-4-4
77
Кожокару
33
Кутрис
28
Вальквист
6
Ульвестад
19
8
21
Бичахчян
20
23
4
42
2-1-4-4
21
3
Эсселинк
6
Гилламьер
66
Яунземс
8
32
18
11
10
17
Шкурин
77
Кочальски
21
Бичахчян
25
25
21
Бичахчян
8
16
16
8
19
27
27
19
42
28
28
42
28
Вальквист
17
17
28
Вальквист
66
Яунземс
96
96
66
Яунземс
10
33
33
10
32
19
19
32
18
9
9
18
Остались в запасе
Погонь
Сталь
31
Krzysztof Kamiński
ВР
35
Maciej Wojciechowski
ЦП
29
Mateusz Bak
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
39
Jakub Mądrzyk
ВР
16
Maksymilian Szady
ЦЗ
22
Rafael Santos
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
Главный тренер
Камил Киерес
Остались в запасе
31
Krzysztof Kamiński
ВР
35
Maciej Wojciechowski
ЦП
29
Mateusz Bak
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Остались в запасе
39
Jakub Mądrzyk
ВР
16
Maksymilian Szady
ЦЗ
22
Rafael Santos
ЦП
25
Łukasz Wolsztyński
ЦП
12
Mateusz Stępień
ЦП
Главный тренер
Йенс Густафссон
Главный тренер
Камил Киерес
Статистика матча Погонь - Сталь
1
4
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
3
Нарушения
8
12
Офсайды
2
4
Количество передач
608
317
Сейвы
6
4
Точность передач %
87
73
Удары мимо ворот
5
1
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
11
6
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Сталь
Польша. Экстракласа, 34 тур
Легия
2 : 2
24.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 33 тур
Сталь
2 : 2
16.05.2025
Радомяк
Польша. Экстракласа, 32 тур
Пуща
2 : 3
12.05.2025
Сталь
Польша. Экстракласа, 31 тур
Сталь
0 : 2
03.05.2025
Ракув
Польша. Экстракласа, 30 тур
Заглембе
2 : 2
28.04.2025
Сталь
Информация о матче
Главный судья:
Damian Kos, Poland
Стадион:
Stadion Miejski im. Floriana Krygiera, Szczecin
Посещаемость:
17169
Новости команд
Все
Погонь
Сталь
«Динамо» претендует на форварда сборной Греции
2025.06.17 20:38
1
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Форвард ЦСКА может оказаться в «Болонье»
2024.03.18 11:26
6
Альмквист приостановил контракт с «Ростовом» и перешел в польский клуб
2022.07.05 17:49
1
«Ювентус» следит за 17-летним Козловски. Это самый молодой игрок в истории Евро
2021.06.21 09:21
«Динамо» претендует на форварда сборной Греции
2025.06.17 20:38
1
Команда РПЛ возглавила рейтинг самых посещаемых клубов в Восточной Европе
2025.05.29 15:16
10
Альмквист приостановил контракт с «Ростовом» и перешел в польский клуб
2022.07.05 17:49
1
«Ювентус» следит за 17-летним Козловски. Это самый молодой игрок в истории Евро
2021.06.21 09:21
«Рубин» хочет купить защитника сборной Грузии Двали
2018.12.25 18:55
5
Форвард ЦСКА может оказаться в «Болонье»
2024.03.18 11:26
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+