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Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Гурник - Погонь
Гурник - Погонь: обзор матча 02 августа 2024
Гурник
02.08.2024, пятница, 21:30
Польша. Экстракласа, 3 тур
1 : 0
Завершен
Погонь
83'
Л. Захович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гурник - Погонь
ГОЛ! 1:0!
Л. Захович
Пас отдал
D. Rasak
83'
82'
Замена
P. Paryzek
️️️️
Э. Кулурис
Замена
Т. Исмахил
️️️️
K. Lukoszek
81'
Замена
P. Hellebrand
️️️️
F. Nascimento
81'
Замена
Л. Захович
️️️️
L. Podolski
81'
71'
Замена
J. Gamboa
️️️️
К. Гросицки
70'
Замена
L. Borges
️️️️
Л. Кутрис
55'
Замена
R. Kurzawa
️️️️
A. Gorgon
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гурник
2
Manu Sanchez
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
20
Хосема
ЦЗ
13
Эрик Янжа
(К)
ЦЗ
26
Damian Rasak
ЦП
23
Filipe Nascimento
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
17
Kamil Lukoszek
ЦП
25
Michał Szromnik
ЦФ
21
Александер Букса
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Погонь
77
Валентин Кожокару
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
28
Линус Вальквист
ЦЗ
11
Камил Гросицки
(К)
ЛП
6
Фредрик Ульвестад
ЦП
21
Ваган Бичахчян
ЦП
19
Kacper Łukasiak
ЦП
23
Benedikt Zech
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
20
Alexander Gorgon
ЦФ
44
Mariusz Malec
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Гурник
1
Filip Majchrowicz
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
15
Норберт Войтушек
ЦП
30
Nikodem Zielonka
ЦП
41
Соичиро Козуки
ПВ
88
Таофик Исмахил
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
Погонь
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
8
Rafał Kurzawa
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
4
Leonardo Borges
ЦФ
61
Kacper Smolinski
ЦФ
42
Patryk Paryzek
ЦФ
4-4-2
2
20
Хосема
13
Янжа
26
Яницки
26
10
17
23
21
Букса
25
2-4-4
77
Кожокару
28
Вальквист
33
Кутрис
6
Ульвестад
21
Бичахчян
19
11
Гросицки
44
20
9
Кулурис
23
23
18
18
23
15
Войтушек
15
Войтушек
17
88
Исмахил
88
Исмахил
17
10
90
Захович
90
Захович
10
11
Гросицки
16
16
11
Гросицки
20
8
8
20
33
Кутрис
4
4
33
Кутрис
9
Кулурис
42
42
9
Кулурис
Остались в запасе
Гурник
Погонь
1
Filip Majchrowicz
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
30
Nikodem Zielonka
ЦП
41
Соичиро Козуки
ПВ
Главный тренер
Ян Урбан
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Главный тренер
Йенс Густафссон
Остались в запасе
1
Filip Majchrowicz
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
30
Nikodem Zielonka
ЦП
41
Соичиро Козуки
ПВ
Остались в запасе
31
Krzysztof Kamiński
ВР
25
Wojciech Lisowski
ЦЗ
17
Jakub Lis
ЦП
27
Olaf Korczakowski
ЦП
61
Kacper Smolinski
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Главный тренер
Йенс Густафссон
Статистика матча Гурник - Погонь
Всего ударов по воротам
19
5
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
3
Нарушения
10
8
Офсайды
2
2
Количество передач
515
538
Сейвы
2
5
Точность передач %
87
85
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
7
3
Матчи команд
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Погонь
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 15 тур
Погонь
1 : 2
20.11.2026
Шленск
Польша. Экстракласа, 14 тур
Видзев
3 : 0
07.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 13 тур
Ракув
3 : 1
02.11.2026
Погонь
Польша. Экстракласа, 12 тур
Погонь
4 : 3
24.10.2026
Радомяк
Польша. Экстракласа, 11 тур
ГКС Катовице
0 : 1
17.10.2026
Погонь
Информация о матче
Главный судья:
Шимон Марциняк
(Плоцк)
Стадион:
Stadion im. Ernesta Pohla, Zabrze
Посещаемость:
18700
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