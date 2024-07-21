Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Польша. Экстракласса
Лех - Гурник
Лех - Гурник: обзор матча 21 июля 2024
Лех
21.07.2024, воскресенье, 18:30
Польша. Экстракласа, 1 тур
2 : 0
Завершен
Гурник
32'
М. Ишак (П)
90+4'
Д. Хотич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лех - Гурник
ГОЛ! 2:0!
Д. Хотич
Пас отдал
Ж. Перейра
90'
+4
Замена
Б. Фиабема
️️️️
М. Ишак
86'
Желтая карточка
А. Голизаде
85'
83'
Замена
Н. Войтушек
️️️️
L. Podolski
Замена
Р. Муравски
️️️️
А. Козубал
73'
68'
Замена
️️️️
С. Козуки
Замена
Д. Хотич
️️️️
А. Ба Луа
63'
Замена
А. Голизаде
️️️️
А. Соуза
63'
50'
Желтая карточка
M. Sanchez
46'
Замена
Л. Захович
️️️️
А. Букса
46'
Замена
F. Nascimento
️️️️
P. Hellebrand
46'
Замена
N. Zielonka
️️️️
P. Olkowski
45'
+2
Желтая карточка
Р. Яницки
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Ишак
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лех
41
Бартош Мрозек
ВР
16
Антонио Милич
ЦЗ
2
Жоэль Перейра
ПЗ
99
Кристоффер Вельде
ЛВ
8
Йеспер Карлстрем
ОП
43
Антони Козубал
ОП
5
Элиас Андерссон
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
50
Адриэль Ба Луа
ПВ
9
Микаэль Ишак
(К)
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Гурник
20
Хосема
ЦЗ
26
Рафал Яницки
ЦЗ
2
Manu Sanchez
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
17
Kamil Lukoszek
ЦП
18
P. Hellebrand
ЦП
26
Damian Rasak
ЦП
10
Lukas Podolski
(К)
ЦП
41
Соичиро Козуки
ПВ
21
Александер Букса
ЦФ
25
Michał Szromnik
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Лех
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
10
Дино Хотич
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
8
Али Голизаде
ПВ
18
Брайан Фиабема
ЦФ
Гурник
1
Filip Majchrowicz
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
2
Dominik Szala
ЦЗ
23
Filipe Nascimento
ЦП
15
Норберт Войтушек
ЦП
30
Nikodem Zielonka
ЦП
22
Piotr Krawczyk
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
2-2-1-3-1
41
Мрозек
16
Милич
2
Перейра
8
Карлстрем
43
Козубал
5
Андерссон
99
Вельде
77
Соуза
50
Ба Луа
9
Ишак
4-4-1-2
26
Яницки
2
16
20
Хосема
18
26
10
17
41
Козуки
25
21
Букса
50
Ба Луа
10
Хотич
10
Хотич
50
Ба Луа
43
Козубал
22
Муравски
22
Муравски
43
Козубал
77
Соуза
8
Голизаде
8
Голизаде
77
Соуза
9
Ишак
18
Фиабема
18
Фиабема
9
Ишак
18
23
23
18
10
15
Войтушек
15
Войтушек
10
16
30
30
16
21
Букса
90
Захович
90
Захович
21
Букса
Остались в запасе
Лех
Гурник
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
1
Filip Majchrowicz
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
2
Dominik Szala
ЦЗ
22
Piotr Krawczyk
ЦФ
Главный тренер
Ян Урбан
Остались в запасе
1
Филип Беднарек
ВР
55
Максимилиан Пингот
ЦЗ
Остались в запасе
1
Filip Majchrowicz
ВР
3
Kryspin Szczesniak
ЦЗ
2
Dominik Szala
ЦЗ
22
Piotr Krawczyk
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Главный тренер
Ян Урбан
Статистика матча Лех - Гурник
1
2
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
7
Офсайды
1
2
Количество передач
454
480
Сейвы
3
3
Точность передач %
87
87
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Лех
Польша. Экстракласа, 16 тур
Лех
- : -
29.11.2026
Погонь
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 15 тур
ГКС Катовице
0 : 1
22.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 14 тур
Лех
2 : 2
08.11.2026
Заглембе
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Польша. Экстракласа, 13 тур
Лех
3 : 1
31.10.2026
Висла
Гурник
Польша. Экстракласа, 17 тур
Погонь
- : -
06.12.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 16 тур
Гурник
3 : 2
27.11.2026
Висла Плоцк
Польша. Экстракласа, 15 тур
Заглембе
2 : 0
21.11.2026
Гурник
Польша. Экстракласа, 14 тур
Гурник
2 : 1
07.11.2026
Вечиста
Польша. Экстракласа, 13 тур
Гурник
0 : 0
30.10.2026
Легия
Польша. Экстракласа, 12 тур
Видзев
1 : 1
23.10.2026
Гурник
Информация о матче
Главный судья:
Дамиан Сильвестрзак
(Вроцлав)
Стадион:
Городской стадион
Посещаемость:
19620 из 41609 зрителей (47%)
Новости команд
Все
Лех
Гурник
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лех» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
«Юнион СЖ» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
26 ноября
Лига Европы: шансы «Юниона» и «Леха» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Лех» – «Сандерленд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Головин забил первый гол в сезоне
27 августа
«Монако» – «Гурник»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Монако» – «Гурник»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Гурник» – «Монако»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026
20 августа
«Монако» не взял Головина в Польшу
20 августа
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+