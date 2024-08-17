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Расписание матчей
Германия. Кубок
Рот-Вайсс - РБ Лейпциг
Рот-Вайсс - РБ Лейпциг: обзор матча 17 августа 2024
Рот-Вайсс
17.08.2024, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 4
Завершен
РБ Лейпциг
12'
Б. Шешко
40'
Л. Опенда
84'
А. Нуса
87'
Х. Симонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рот-Вайсс - РБ Лейпциг
Замена
M. Kourouma
️️️️
E. Voufack
89'
89'
Замена
V. Gebel
️️️️
Х. Симонс
87'
ГОЛ! 0:4!
Х. Симонс
Пас отдал
А. Силва
84'
ГОЛ! 0:3!
А. Нуса
Пас отдал
Х. Симонс
83'
Замена
А. Силва
️️️️
Б. Шешко
83'
Замена
А. Нуса
️️️️
А. Айдара
Замена
E. Çelebi
️️️️
J. Ríos Alonso
77'
Замена
Т. Айсфельд
️️️️
J. Kaparos
67'
66'
Желтая карточка
Б. Хенрикс
66'
Замена
Б. Хенрикс
️️️️
Л. Клостерманн
66'
Замена
К. Люкеба
️️️️
Д. Раум
Желтая карточка
A. Arslan
63'
Желтая карточка
J. Ríos Alonso
47'
40'
ГОЛ! 0:2!
Л. Опенда
Пас отдал
Б. Шешко
12'
ГОЛ! 0:1!
Б. Шешко
Пас отдал
А. Айдара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рот-Вайсс
23
José-Enrique Ríos Alonso
ЦЗ
4
Михаэль Шульц
(К)
ЦЗ
19
Eric Voufack
ЦЗ
14
Lucas Brumme
ЦЗ
7
Ramien Safi
ЦП
26
Торбен Мюзель
АП
1
Jakob Golz
ЦФ
79
Leonardo Vonić
ЦФ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
8
J. Kaparos
ЦФ
33
Tobias Kraulich
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
22
Давид Раум
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
4
Вилли Орбан
(К)
ЦЗ
44
Кевин Кампль
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
13
Николас Зайвальд
ЦП
7
Хави Симонс
ПВ
30
Беньямин Шешко
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Рот-Вайсс
35
Felix Wienand
ВР
31
Ole Springer
ВР
26
Ekin Çelebi
ЦЗ
16
Mustafa Kourouma
ЦЗ
39
Gianluca Swajkowski
ЦЗ
10
Томас Айсфельд
ЦП
18
Nils Kaiser
ЦП
25
Мануэль Винцгеймер
ЦФ
21
Дион Бериша
ЦФ
РБ Лейпциг
25
Леопольд Цингерле
ВР
26
Мартен Вандевордт
ВР
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
23
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
47
Viggo Gebel
ЦП
21
Нуха Джатта
АП
19
Андре Силва
ЦФ
4-1-1-5
23
19
14
4
Шульц
7
26
Мюзель
79
33
8
70
1
4-3-1-2
25
Гулачи
16
Клостерманн
3
Симакан
4
Орбан
22
Раум
44
Кампль
21
Айдара
13
Зайвальд
7
Симонс
17
Опенда
30
Шешко
23
26
26
23
19
16
16
19
8
10
Айсфельд
10
Айсфельд
8
22
Раум
23
Люкеба
23
Люкеба
22
Раум
16
Клостерманн
23
Хенрикс
23
Хенрикс
16
Клостерманн
7
Симонс
47
47
7
Симонс
21
Айдара
7
Нуса
7
Нуса
21
Айдара
30
Шешко
19
Силва
19
Силва
30
Шешко
Остались в запасе
Рот-Вайсс
РБ Лейпциг
35
Felix Wienand
ВР
31
Ole Springer
ВР
39
Gianluca Swajkowski
ЦЗ
18
Nils Kaiser
ЦП
25
Мануэль Винцгеймер
ЦФ
21
Дион Бериша
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
25
Леопольд Цингерле
ВР
26
Мартен Вандевордт
ВР
21
Нуха Джатта
АП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
35
Felix Wienand
ВР
31
Ole Springer
ВР
39
Gianluca Swajkowski
ЦЗ
18
Nils Kaiser
ЦП
25
Мануэль Винцгеймер
ЦФ
21
Дион Бериша
ЦФ
Остались в запасе
25
Леопольд Цингерле
ВР
26
Мартен Вандевордт
ВР
21
Нуха Джатта
АП
Главный тренер
Уве Кошинат
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Рот-Вайсс - РБ Лейпциг
2
1
Всего ударов по воротам
12
16
Удары в створ
3
10
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
3
5
Нарушения
10
8
Офсайды
1
3
Количество передач
430
615
Сейвы
6
2
Точность передач %
83
89
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
4
15
Удары из-за пределов штрафной
8
1
Матчи команд
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 16 тур
Меппен
- : -
05.12.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 15 тур
Рот-Вайсс
2 : 0
28.11.2026
Хоффенхайм II
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ферль
0 : 3
21.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
07.11.2026
Алемания
Германия. Третья Лига, 12 тур
Сонненхоф Гросаспах
0 : 1
01.11.2026
Рот-Вайсс
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Фрайбург
- : -
29.11.2026
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
3 : 1
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Дингерт
(Таллихтенберг)
Стадион:
Стадион на Хафенштрассе
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