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Расписание матчей
Хорватия. Футбольная лига
Хайдук - Локомотива
Хайдук - Локомотива: обзор матча 26 октября 2024
Хайдук
26.10.2024, суббота, 17:00
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
2 : 1
Завершен
Локомотива
Матч
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Личные встречи
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Коэффициенты
Статистика матча Хайдук - Локомотива
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Хайдук
- : -
29.11.2026
Рудеш
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Осиек
0 : 1
08.11.2026
Хайдук
Лига конференций, 3 тур
Линкольн
1 : 0
05.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Хайдук
5 : 0
31.10.2026
Горица
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 16 тур
Риека
- : -
07.12.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 15 тур
Локомотива
2 : 1
28.11.2026
Славен Белупо
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
1 : 2
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
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