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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика - Боливия
Мексика - Боливия: обзор матча 01 июня 2024
Мексика
01.06.2024, суббота, 04:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 0
Завершен
Боливия
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Мексика - Боливия
Замена
R. Árciga
️️️️
J. Carillo Rodriguez
85'
Желтая карточка
Д. Гарсия
83'
78'
Замена
️️️️
L. Chávez
66'
Замена
Б. Кеспедес
️️️️
Л. Хустиниано
66'
Замена
C. Menacho
️️️️
К. Альгараньяс
66'
Замена
Э. Сааведра
️️️️
Й. Роча
66'
Замена
C. Romero
️️️️
Х. Кинтерос
Замена
Д. Гарсия
️️️️
Ф. Амбрис
64'
Замена
Р. Уэскас
️️️️
J. Rodríguez
46'
33'
Замена
S. Alvarez
️️️️
Х. Сагредо
7'
Желтая карточка
Ф. Сауседо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мексика
1
Хулио Гонсалес
ВР
26
Alexis Peña
ЦЗ
5
Jorge Rodríguez
ЦЗ
16
Фидель Амбрис
ЦП
30
Andres Montaño
ЦП
27
Jordan Carillo Rodriguez
ЦП
10
Эфраин Альварес
АП
28
Jesús Gómez
ЦФ
9
Ettson Ayon Calderon
ЦФ
7
Ricardo Monreal
ЦФ
Главный тренер
Хайме Лосано
Боливия
1
Карлос Лампе
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
2
Хайро Кинтерос
ЦЗ
21
Йомар Роча
ПЗ
21
Хосе Сагредо
ПЗ
6
Леонель Хустиниано
ЦП
10
Рамиро Вака
ЦП
20
Фернандо Сауседо
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
7
Мигелито
ЦФ
11
Кармело Альгараньяс
ЦФ
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Мексика
12
Fernando Tapia
ВР
29
Алекс Падилья
ВР
23
Тони Леоне
ЦЗ
19
Rodrigo Lopez
ЦП
19
Денсель Гарсия
ЦП
24
Родриго Уэскас
ЦФ
22
Ramiro Árciga
ЦФ
Боливия
12
Gustavo Almada
ВР
23
David Akologo
ВР
2
S. Alvarez
ЦЗ
4
C. Romero
ЦЗ
8
Эрвин Сааведра
ЦП
16
Борис Кеспедес
ЦП
8
Carlos Sejas
ЦП
15
Juan Magallanes
ЦП
16
C. Menacho
ЦФ
7
G. Mendoza
ЦФ
10
G. Sotomayor
ЦФ
14
Miguel Villaroel
ЦФ
13
Jair Reinoso
ЦФ
2-3-1-3
1
Гонсалес
26
5
16
Амбрис
30
27
10
Альварес
7
9
28
4-4-2
1
Лампе
21
Сагредо
21
Роча
2
Кинтерос
2
Сагредо
10
Вака
20
Сауседо
18
6
Хустиниано
11
Альгараньяс
7
Мигелито
Альварес
19
19
Альварес
16
Амбрис
19
Гарсия
19
Гарсия
16
Амбрис
5
24
Уэскас
24
Уэскас
5
27
22
22
27
2
Сагредо
2
2
2
Сагредо
11
Альгараньяс
16
16
11
Альгараньяс
2
Кинтерос
4
4
2
Кинтерос
21
Роча
8
Сааведра
8
Сааведра
21
Роча
6
Хустиниано
16
Кеспедес
16
Кеспедес
6
Хустиниано
Остались в запасе
Мексика
Боливия
12
Fernando Tapia
ВР
29
Алекс Падилья
ВР
23
Тони Леоне
ЦЗ
Главный тренер
Хайме Лосано
7
G. Mendoza
ЦФ
10
G. Sotomayor
ЦФ
12
Gustavo Almada
ВР
23
David Akologo
ВР
8
Carlos Sejas
ЦП
15
Juan Magallanes
ЦП
14
Miguel Villaroel
ЦФ
13
Jair Reinoso
ЦФ
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Остались в запасе
12
Fernando Tapia
ВР
29
Алекс Падилья
ВР
23
Тони Леоне
ЦЗ
Остались в запасе
7
G. Mendoza
ЦФ
10
G. Sotomayor
ЦФ
12
Gustavo Almada
ВР
23
David Akologo
ВР
8
Carlos Sejas
ЦП
15
Juan Magallanes
ЦП
14
Miguel Villaroel
ЦФ
13
Jair Reinoso
ЦФ
Главный тренер
Хайме Лосано
Главный тренер
Антонио Карлос Заго
Статистика матча Мексика - Боливия
1
1
Всего ударов по воротам
18
10
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
5
Нарушения
5
11
Офсайды
1
4
Количество передач
340
480
Сейвы
1
3
Точность передач %
75
84
Удары мимо ворот
5
7
Блокированные удары
9
2
Удары из пределов штрафной
13
5
Удары из-за пределов штрафной
5
5
Матчи команд
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Информация о матче
Стадион:
Soldier Field, Chicago
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