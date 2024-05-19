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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Кроули Таун - Крю Александра
Кроули Таун - Крю Александра: обзор матча 19 мая 2024
Кроули Таун
19.05.2024, воскресенье, 15:00
Англия. Вторая лига, Финал
2 : 0
Завершен
Крю Александра
41'
Д. Орси
85'
Л. Келли
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кроули Таун - Крю Александра
Замена
J. Roles
️️️️
J. Kelly
90'
+3
Замена
Н. Царулла
️️️️
K. Lolos
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
Л. Келли
85'
81'
Замена
M. Holicek
️️️️
Л. Биллингтон
74'
Замена
L. Leigh
️️️️
J. Tabiner
74'
Замена
Ч. Кирк
️️️️
C. Long
66'
Желтая карточка
J. Tabiner
65'
Замена
Д. Остерфилд
️️️️
К. Томас
64'
Замена
К. Бейкер-Ричардсон
️️️️
Ш. Трейси
59'
Желтая карточка
Р. Адебизи
Замена
R. Darcy
️️️️
A. Campbell
55'
ГОЛ! 1:0!
Д. Орси
Пас отдал
Л. Келли
41'
19'
Желтая карточка
А. Роу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кроули Таун
34
Corey Addai
ВР
3
Дион Конрой
(К)
ЦЗ
5
Laurence Maguire
ЦЗ
12
Уилл Райт
ПЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
26
Jay Williams
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
17
Klaidi Lolos
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
28
Adam Campbell
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Крю Александра
1
Макс Стриек
ВР
3
Рио Адебизи
ЛЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
5
Мики Деметриу
(К)
ЦЗ
11
Аарон Роу
ЦП
8
Конор Томас
ЦП
11
Joel Tabiner
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
9
Christopher Long
ЦФ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Кроули Таун
13
Ryan Sandford
ВР
5
Harry Ransom
ЦЗ
20
Joy Mukena
ЦП
49
Ronan Darcy
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
Крю Александра
2
Райан Куни
ПЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
17
Matus Holicek
ЦП
14
Чарли Финни
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
8
Lewis Leigh
ЦФ
3-1-2-4
34
3
Конрой
5
12
Райт
2
Гордон
26
4
Келли
17
9
Орси
28
19
4-3-1-2
1
Стриек
2
Биллингтон
4
Тернс
5
Деметриу
3
Адебизи
11
Роу
8
Томас
11
10
Трейси
20
Невитт
9
28
49
49
28
17
25
Царулла
25
Царулла
17
19
11
11
19
2
Биллингтон
17
17
2
Биллингтон
8
Томас
4
Остерфилд
4
Остерфилд
8
Томас
9
25
Кирк
25
Кирк
9
10
Трейси
19
Бейкер-Ричардсон
19
Бейкер-Ричардсон
10
Трейси
11
8
8
11
Остались в запасе
Кроули Таун
Крю Александра
13
Ryan Sandford
ВР
5
Harry Ransom
ЦЗ
20
Joy Mukena
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
2
Райан Куни
ПЗ
14
Чарли Финни
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
13
Ryan Sandford
ВР
5
Harry Ransom
ЦЗ
20
Joy Mukena
ЦП
22
Ade Adeyemo
ЦФ
Остались в запасе
2
Райан Куни
ПЗ
14
Чарли Финни
ЦП
Главный тренер
Скотт Линдси
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Кроули Таун - Крю Александра
3
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
63
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
6
1
Нарушения
11
13
Офсайды
1
3
Количество передач
460
152
Сейвы
3
5
Точность передач %
79
105
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
0
Удары из-за пределов штрафной
4
0
Матчи команд
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Кроули Таун
- : -
01.12.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
0 : 0
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Информация о матче
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Кроули Таун
Крю Александра
В Англии повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
3 января
«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.06 23:04
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Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.04 21:21
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2019.10.30 00:35
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В Англии повторили знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
3 января
«Кроули Таун» уволил тренера, который сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.06 23:04
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Тренер «Кроули Таун» сделал отдельную раздевалку для темнокожих и азиатских игроков и называл одного из них «воином-зулусом»
2022.05.04 21:21
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2019.10.30 00:35
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2019.09.26 00:37
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Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
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2018.01.08 21:18
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