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Расписание матчей
Боливия. Примера
Боливар - Реал Санта-Крус
Боливар - Реал Санта-Крус: обзор матча 26 мая 2024
Боливар
26.05.2024, воскресенье, 00:30
Боливия. Примера, группа D, 4 тур
4 : 0
Завершен
Реал Санта-Крус
27'
К. Альгараньяс
37'
R. Orihuela
69'
К. Альгараньяс
75'
D. Zamora (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Боливар - Реал Санта-Крус
Желтая карточка
Х. Сагредо
90'
+2
ГОЛ в свои ворота! 4:0!
D. Zamora
75'
Замена
J. Uzeda
️️️️
Л. Хустиниано
73'
Замена
M. Villaroel
️️️️
Р. Вака
73'
ГОЛ! 3:0!
К. Альгараньяс
69'
Замена
J. Velásquez
️️️️
Ф. Сауседо
66'
Замена
Й. Роча
️️️️
Х. Вака
65'
61'
Желтая карточка
I. Cárdenas
46'
Замена
F. Abastoflor
️️️️
M. Barrios
ГОЛ! 2:0!
R. Orihuela
Пас отдал
К. Альгараньяс
37'
ГОЛ! 1:0!
К. Альгараньяс
Пас отдал
Р. Вака
27'
Замена
R. Orihuela
️️️️
Х. Кинтерос
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боливар
1
Карлос Лампе
ВР
2
Хесус Сагредо
ЛЗ
5
Хайро Кинтерос
ЦЗ
8
Luiz Fernando Paz
ЦЗ
26
Эрвин Сааведра
ЦП
20
Фернандо Сауседо
ЦП
23
Леонель Хустиниано
(К)
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
11
Рамиро Вака
ЦП
7
Хенри Вака
АП
24
Кармело Альгараньяс
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Реал Санта-Крус
1
Diego Zamora
ВР
2
Luis Ruano
(К)
ЦЗ
4
Brian López
ЦЗ
32
Ricardo Suárez
ЦЗ
14
Jean Carlos López
ЦЗ
26
M. Barrios
ЦП
15
Saul Rueda
ЦП
19
Limberg Gutierrez Mojica
ЦП
17
José Lara
ЦП
Главный тренер
Кристиан Фарах
Боливар
1
Andres Desabato
ВР
44
Renzo Orihuela
ЦЗ
2
Йомар Роча
ПЗ
4
Хосе Сагредо
ПЗ
11
Javier Uzeda
ЦП
28
Bruno Méndez
ЦП
6
Эрвин Вака
ЦП
91
F. Da Costa
ЦФ
7
Miguel Villaroel
ЦФ
10
Bruno SÃ¡vio
ЦФ
7
Jhon Velásquez
ЦФ
Реал Санта-Крус
36
Omar Ledezma
ВР
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
6
Mario Ovando
ЦП
16
Luis Ardaya Mancilla
ЦП
8
Imanol Cárdenas
ЦП
23
Samuel Pozo
ЦП
20
Yohan Parra
ЦП
5
Luis Coplot
ЦФ
9
Anderson Treminio
ЦФ
3-5-1-1
1
Лампе
2
Сагредо
8
5
Кинтерос
20
Сауседо
23
Хустиниано
18
11
Вака
26
Сааведра
7
Вака
24
Альгараньяс
4-4
1
4
32
14
2
15
19
17
26
7
Вака
2
Роча
2
Роча
7
Вака
5
Кинтерос
44
44
5
Кинтерос
23
Хустиниано
11
11
23
Хустиниано
11
Вака
7
7
11
Вака
20
Сауседо
7
7
20
Сауседо
Остались в запасе
Боливар
Реал Санта-Крус
91
F. Da Costa
ЦФ
1
Andres Desabato
ВР
4
Хосе Сагредо
ПЗ
28
Bruno Méndez
ЦП
6
Эрвин Вака
ЦП
10
Bruno SÃ¡vio
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
36
Omar Ledezma
ВР
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
6
Mario Ovando
ЦП
16
Luis Ardaya Mancilla
ЦП
8
Imanol Cárdenas
ЦП
23
Samuel Pozo
ЦП
20
Yohan Parra
ЦП
5
Luis Coplot
ЦФ
9
Anderson Treminio
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фарах
Остались в запасе
91
F. Da Costa
ЦФ
1
Andres Desabato
ВР
4
Хосе Сагредо
ПЗ
28
Bruno Méndez
ЦП
6
Эрвин Вака
ЦП
10
Bruno SÃ¡vio
ЦФ
Остались в запасе
36
Omar Ledezma
ВР
11
Andrée Gustavo Navia Rios
ЦП
6
Mario Ovando
ЦП
16
Luis Ardaya Mancilla
ЦП
8
Imanol Cárdenas
ЦП
23
Samuel Pozo
ЦП
20
Yohan Parra
ЦП
5
Luis Coplot
ЦФ
9
Anderson Treminio
ЦФ
Главный тренер
Флавио Робатто
Главный тренер
Кристиан Фарах
Статистика матча Боливар - Реал Санта-Крус
1
1
Всего ударов по воротам
23
10
Удары в створ
13
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
11
4
Офсайды
8
1
Количество передач
462
222
Сейвы
2
10
Точность передач %
86
68
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
9
6
Матчи команд
Боливар
Боливия. Примера, 27 тур
Боливар
- : -
30.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Потоси
1 : 0
22.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 25 тур
Боливар
1 : 0
09.11.2026
Стронгест
Боливия. Примера, 24 тур
Гуабира
1 : 2
02.11.2026
Боливар
Боливия. Примера, 23 тур
Боливар
2 : 1
27.10.2026
Университарио де Винто
Боливия. Примера, 22 тур
Насьональ Потоси
0 : 1
18.10.2026
Боливар
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 30 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 3
20.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 29 тур
Реал Санта-Крус
1 : 5
18.12.2024
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 28 тур
Олвейс Реди
5 : 2
14.12.2024
Реал Санта-Крус
Боливия. Примера, 27 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
11.12.2024
Блуминг
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Санта-Крус
0 : 1
07.12.2024
Гуабира
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