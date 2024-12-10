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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Индепендьенте - Атлетико Тукуман
Индепендьенте - Атлетико Тукуман: обзор матча 10 декабря 2024
Индепендьенте
10.12.2024, вторник, 03:30
Аргентина. Примера, 26 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико Тукуман
14'
Г. Авалос (П)
75'
Ф. Лойола
65'
M. Bajamich
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте - Атлетико Тукуман
Замена
I. Maestro Puch
️️️️
Г. Авалос
90'
+3
90'
+3
Замена
F. Bonfiglio
️️️️
G. Acosta
Замена
R. Martínez
️️️️
Л. Мильян
87'
82'
Замена
N. Breitenbruch
️️️️
M. Brandán
82'
Замена
L. Ambrogio
️️️️
M. Coronel
82'
Замена
N. Franco
️️️️
M. Bajamich
77'
Желтая карточка
M. Bajamich
ГОЛ! 2:1!
Ф. Лойола
Пас отдал
С. Идальго
75'
71'
Замена
R. Melo
️️️️
T. Castro Ponce
Замена
J. Fedorco
️️️️
К. Ломонако
71'
Замена
F. Mancuello
️️️️
F. Vera
70'
69'
Желтая карточка
G. Acosta
65'
ГОЛ! 1:1!
M. Bajamich
Пас отдал
M. Coronel
Желтая карточка
И. Марконе
53'
Замена
D. Tarzia
️️️️
S. Montiel
46'
17'
Красная карточка
M. Estigarribia
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Авалос
14'
13'
Желтая карточка
T. Castro Ponce
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индепендьенте
33
Rodrigo Rey
ВР
4
Federico Vera
ЦЗ
7
Santiago Montiel
ЦЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
2
Joaquín Laso
ЦЗ
14
Фелипе Лойола
ПЗ
23
Иван Марконе
(К)
ОП
14
Лаутаро Мильян
ЦП
3
Adrian Spörle
ЦФ
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
9
Габриэль Авалос
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Атлетико Тукуман
25
Tomás Durso
ВР
6
Gianluca Ferrari
ЦЗ
5
Николас Ромеро
ЦЗ
32
Juan Infante
ЦЗ
16
Moisés Brandán
ЦЗ
11
Renzo Tesuri
ЦП
8
Guillermo Acosta
(К)
ЦП
26
Tomás Castro Ponce
ЦП
19
Marcelo Estigarribia
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
11
Mateo Coronel
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Индепендьенте
25
Diego Segovia
ВР
13
Juan Fedorco
ЦЗ
8
Santiago Salle
ЦЗ
15
Damián Pérez
ЦЗ
18
Lucas González
ЦП
12
Diego Tarzia
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
32
Rubén Martínez
ЦП
18
Federico Mancuello
ЦП
14
Alexis Canelo
ЦП
19
Matías Giménez Rojas
ЦФ
19
Ignacio Maestro Puch
ЦФ
Атлетико Тукуман
12
Juan Ignacio González
ВР
2
Alexis Francisco Flores
ЦЗ
41
Rodrigo Melo
ЦЗ
17
Matías de los Santos
ЦЗ
25
Néstor Breitenbruch
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
7
Justo Giani
ЦФ
10
N. Franco
ЦФ
27
Lucas Ambrogio
ЦФ
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
7
Luis Miguel Rodríguez
ЦФ
3-3-1-3
33
7
15
Ломонако
2
4
23
Марконе
14
Лойола
14
Мильян
9
Авалос
9
Идальго
3
4-3-3
25
5
Ромеро
32
16
6
11
8
26
11
32
19
15
Ломонако
13
13
15
Ломонако
7
12
12
7
14
Мильян
32
32
14
Мильян
4
18
18
4
9
Авалос
19
19
9
Авалос
26
41
41
26
16
25
25
16
32
10
10
32
11
27
27
11
8
9
9
8
Остались в запасе
Индепендьенте
Атлетико Тукуман
25
Diego Segovia
ВР
8
Santiago Salle
ЦЗ
15
Damián Pérez
ЦЗ
18
Lucas González
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
14
Alexis Canelo
ЦП
19
Matías Giménez Rojas
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
12
Juan Ignacio González
ВР
2
Alexis Francisco Flores
ЦЗ
17
Matías de los Santos
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
7
Justo Giani
ЦФ
7
Luis Miguel Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Остались в запасе
25
Diego Segovia
ВР
8
Santiago Salle
ЦЗ
15
Damián Pérez
ЦЗ
18
Lucas González
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
14
Alexis Canelo
ЦП
19
Matías Giménez Rojas
ЦФ
Остались в запасе
12
Juan Ignacio González
ВР
2
Alexis Francisco Flores
ЦЗ
17
Matías de los Santos
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
7
Justo Giani
ЦФ
7
Luis Miguel Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Главный тренер
Факундо Сава
Статистика матча Индепендьенте - Атлетико Тукуман
1
1
3
Всего ударов по воротам
21
6
Удары в створ
9
3
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
4
Нарушения
10
11
Офсайды
3
1
Количество передач
410
225
Сейвы
2
6
Точность передач %
79
64
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
17
2
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
3.32
0.37
Матчи команд
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 12 тур
Химнасия
1 : 1
10.10.2026
Атлетико Тукуман
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Espinoza, Argentina
Стадион:
Libertadores de America, Buenos Aires
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