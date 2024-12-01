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Аргентина. Примера
Индепендьенте - Сентраль Кордоба
Индепендьенте - Сентраль Кордоба: обзор матча 01 декабря 2024
Индепендьенте
01.12.2024, воскресенье, 23:00
Аргентина. Примера, 25 тур
2 : 0
Завершен
Сентраль Кордоба
4'
Г. Авалос
44'
С. Идальго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Индепендьенте - Сентраль Кордоба
Замена
S. Salle
️️️️
D. Tarzia
85'
Замена
F. Mancuello
️️️️
Л. Мильян
85'
78'
Замена
Н. Куальята
️️️️
M. Godoy
Замена
J. Fedorco
️️️️
М. Пеллегрино
72'
Желтая карточка
Ф. Лойола
65'
Желтая карточка
С. Идальго
64'
Замена
A. Luna
️️️️
С. Идальго
64'
Желтая карточка
И. Марконе
52'
Пенальти не реализован!
Г. Авалос
51'
46'
Замена
L. Rivero
️️️️
L. Abascia
46'
Замена
F. Cabral
️️️️
S. Laquidaín
46'
Замена
L. Miguel Angulo
️️️️
M. Benítez
46'
Замена
L. Varaldo
️️️️
R. Atencio
ГОЛ! 2:0!
С. Идальго
Пас отдал
И. Марконе
44'
38'
Желтая карточка
M. Benítez
Желтая карточка
F. Vera
25'
23'
Желтая карточка
S. Laquidaín
Желтая карточка
М. Пеллегрино
16'
ГОЛ! 1:0!
Г. Авалос
Пас отдал
С. Идальго
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Индепендьенте
33
Rodrigo Rey
ВР
4
Federico Vera
ЦЗ
15
Damián Pérez
ЦЗ
15
Кевин Ломонако
ЦЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
14
Фелипе Лойола
ПЗ
23
Иван Марконе
(К)
ОП
14
Лаутаро Мильян
ЦП
12
Diego Tarzia
ЦП
9
Сантьяго Идальго
ЦФ
9
Габриэль Авалос
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
Сентраль Кордоба
1
Luis Ingolotti
ВР
2
Lucas Abascia
ЦЗ
15
Yonatthan Rak
ЦЗ
15
Santiago Laquidaín
ЦЗ
23
Juan Meli
ЦЗ
13
Rafael Barrios
ЦЗ
5
Cristian Vega
(К)
ЦП
25
Хосе Флорентин
ЦП
7
Matías Benítez
ЦФ
21
Matías Godoy
ЦФ
19
Rodrigo Atencio
ЦФ
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Индепендьенте
25
Diego Segovia
ВР
3
Jonathan De Irastorza
ЦЗ
8
Santiago Salle
ЦЗ
13
Juan Fedorco
ЦЗ
16
Sergio Ortiz
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
10
Alex Luna
ЦП
22
Santiago Lopez
ЦП
18
Federico Mancuello
ЦП
7
Santiago Toloza
ЦП
14
Alexis Canelo
ЦП
19
Matías Giménez Rojas
ЦФ
Сентраль Кордоба
23
Lautaro Bursich
ВР
4
Iván Pillud
ЦЗ
13
Lautaro Rivero
ЦЗ
20
Fernando Martínez
ЦЗ
6
Federico Andueza
ЦЗ
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
10
Николас Куальята
ЛВ
16
Manuel Palavecino
ЦП
32
Kevin Vázquez
ЦП
77
Luis Miguel Angulo
ЦФ
9
Lucas Varaldo
ЦФ
29
F. Cabral
ЦФ
3-3-2-2
33
15
15
Ломонако
26
Пеллегрино
4
23
Марконе
14
Лойола
14
Мильян
12
9
Авалос
9
Идальго
3-2-2-3
1
15
23
13
2
15
5
25
Флорентин
19
21
7
12
8
8
12
26
Пеллегрино
13
13
26
Пеллегрино
9
Идальго
10
10
9
Идальго
14
Мильян
18
18
14
Мильян
2
13
13
2
21
10
Куальята
10
Куальята
21
7
77
77
7
19
9
9
19
15
29
29
15
Остались в запасе
Индепендьенте
Сентраль Кордоба
25
Diego Segovia
ВР
3
Jonathan De Irastorza
ЦЗ
16
Sergio Ortiz
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
22
Santiago Lopez
ЦП
7
Santiago Toloza
ЦП
14
Alexis Canelo
ЦП
19
Matías Giménez Rojas
ЦФ
Главный тренер
Карлос Тевес
23
Lautaro Bursich
ВР
4
Iván Pillud
ЦЗ
20
Fernando Martínez
ЦЗ
6
Federico Andueza
ЦЗ
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
16
Manuel Palavecino
ЦП
32
Kevin Vázquez
ЦП
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Остались в запасе
25
Diego Segovia
ВР
3
Jonathan De Irastorza
ЦЗ
16
Sergio Ortiz
ЦП
28
Jhonny Quinonez
ЦП
22
Santiago Lopez
ЦП
7
Santiago Toloza
ЦП
14
Alexis Canelo
ЦП
19
Matías Giménez Rojas
ЦФ
Остались в запасе
23
Lautaro Bursich
ВР
4
Iván Pillud
ЦЗ
20
Fernando Martínez
ЦЗ
6
Federico Andueza
ЦЗ
3
Leonardo Marchi
ЦЗ
16
Manuel Palavecino
ЦП
32
Kevin Vázquez
ЦП
Главный тренер
Карлос Тевес
Главный тренер
Лукас Гонсалес
Статистика матча Индепендьенте - Сентраль Кордоба
5
2
Всего ударов по воротам
10
12
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
9
20
Офсайды
3
4
Количество передач
343
303
Сейвы
3
5
Точность передач %
70
68
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
9
8
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.76
0.26
Матчи команд
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
1 : 1
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Сентраль Кордоба
2 : 2
10.10.2026
Эстудиантес
Информация о матче
Главный судья:
Silvio Trucco, Argentina
Стадион:
Libertadores de America, Buenos Aires
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