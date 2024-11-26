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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль
Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль: обзор матча 26 ноября 2024
Архентинос Хуниорс
26.11.2024, вторник, 03:15
Аргентина. Примера, 24 тур
0 : 1
Завершен
Барракас Сентраль
42'
M. Duarte
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль
Желтая карточка
A. Lescano
90'
+2
85'
Желтая карточка
D. Miloc
Желтая карточка
D. Rodríguez
83'
82'
Замена
J. Candia
️️️️
M. Duarte
Замена
E. Viveros
️️️️
J. Herrera
82'
Замена
N. Cordero
️️️️
C. Ferreira
82'
77'
Замена
J. Ruiz
️️️️
I. Tapia
Желтая карточка
J. Herrera
75'
Желтая карточка
C. Ferreira
68'
Красная карточка
K. Coronel
64'
Замена
L. Heredia
️️️️
L. Gómez
62'
60'
Желтая карточка
F. Bruera
42'
ГОЛ! 0:1!
M. Duarte
Пас отдал
I. Tapia
23'
Желтая карточка
N. Capraro
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Архентинос Хуниорс
50
Diego Rodríguez
ВР
22
Kevin Coronel
ЦЗ
66
Роман Вега
ЦЗ
16
Francisco Álvarez
ЦЗ
30
Jonathan Galván
(К)
ЦЗ
4
Francis Mac Allister
ЦП
22
Alan Lescano
ЦП
18
Cristian Ferreira
ЦП
27
Lucas Gómez
ЦП
32
José Herrera
ЦП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Барракас Сентраль
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
31
Nicolás Demartini
ЦЗ
2
Nicolas Capraro
ЦЗ
8
Siro Rosane
ЦП
6
Rodrigo Insúa
ЦП
10
Iván Tapia
(К)
ЦП
29
Manuel Duarte
ЦП
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
21
Lucas Brochero
ЦФ
5
Dardo Miloc
ЦФ
77
F. Bruera
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Архентинос Хуниорс
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
20
Sebastián Prieto
ЦЗ
29
Thiago Santamaría
ЦЗ
55
Juan Cardozo
ЦП
18
Ariel Gamarra
ЦП
29
Emiliano Viveros
ЦП
9
Gastón Verón
ЦП
6
F. Meza
ЦФ
11
Santiago Rodríguez
ЦФ
23
Leonardo Heredia
ЦФ
9
Nicolás Cordero
ЦФ
11
Matías Perello
ЦФ
Барракас Сентраль
1
Rafael Ferrario
ВР
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
9
Maximiliano Zalazar
ЦП
79
Maximiliano Puig
ЦП
58
Diego Pavia
ЦП
26
Rodrigo Herrera
ЦП
8
Факундо Матер
ПВ
10
Javier Ruiz
ЦФ
11
Alan Cantero
ЦФ
22
Alexis Domínguez
ЦФ
20
Jhonatan Candia
ЦФ
4-5-1
50
22
16
30
66
Вега
22
18
27
32
4
19
Ромеро
2-4-4
30
31
2
6
10
29
8
77
5
21
13
32
29
29
32
27
23
23
27
18
9
9
18
10
10
10
10
29
20
20
29
Остались в запасе
Архентинос Хуниорс
Барракас Сентраль
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
20
Sebastián Prieto
ЦЗ
29
Thiago Santamaría
ЦЗ
55
Juan Cardozo
ЦП
18
Ariel Gamarra
ЦП
9
Gastón Verón
ЦП
6
F. Meza
ЦФ
11
Santiago Rodríguez
ЦФ
11
Matías Perello
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
1
Rafael Ferrario
ВР
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
9
Maximiliano Zalazar
ЦП
79
Maximiliano Puig
ЦП
58
Diego Pavia
ЦП
26
Rodrigo Herrera
ЦП
8
Факундо Матер
ПВ
11
Alan Cantero
ЦФ
22
Alexis Domínguez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Остались в запасе
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
20
Sebastián Prieto
ЦЗ
29
Thiago Santamaría
ЦЗ
55
Juan Cardozo
ЦП
18
Ariel Gamarra
ЦП
9
Gastón Verón
ЦП
6
F. Meza
ЦФ
11
Santiago Rodríguez
ЦФ
11
Matías Perello
ЦФ
Остались в запасе
1
Rafael Ferrario
ВР
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
9
Maximiliano Zalazar
ЦП
79
Maximiliano Puig
ЦП
58
Diego Pavia
ЦП
26
Rodrigo Herrera
ЦП
8
Факундо Матер
ПВ
11
Alan Cantero
ЦФ
22
Alexis Domínguez
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Главный тренер
Алехандро Орфила
Статистика матча Архентинос Хуниорс - Барракас Сентраль
4
1
3
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
11
1
Нарушения
12
13
Офсайды
3
3
Количество передач
369
274
Сейвы
2
5
Точность передач %
80
70
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
11
7
xG (ожидаемые голы)
1.3
0.26
Матчи команд
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Барракас Сентраль
2 : 1
26.10.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
Diego Armando Maradona, Buenos Aires
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