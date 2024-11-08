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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Дефенса и Хустисия - Архентинос Хуниорс
Дефенса и Хустисия - Архентинос Хуниорс: обзор матча 08 ноября 2024
Дефенса и Хустисия
08.11.2024, пятница, 01:00
Аргентина. Примера, 21 тур
2 : 1
Завершен
Архентинос Хуниорс
39'
A. Osorio
83'
L. Herrera
45+5'
М. Ромеро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дефенса и Хустисия - Архентинос Хуниорс
90'
+2
Желтая карточка
J. Herrera
Желтая карточка
K. Gutiérrez
89'
89'
Желтая карточка
L. Gómez
ГОЛ! 2:1!
L. Herrera
83'
83'
Замена
T. Santamaría
️️️️
A. Gamarra
Замена
L. Herrera
️️️️
A. Molinas
80'
Замена
D. Barbona
️️️️
R. Bogarín
80'
64'
Замена
N. Cordero
️️️️
М. Ромеро
Замена
M. Ramírez
️️️️
K. Lopez
60'
Замена
E. Cannavo
️️️️
T. Rubio
59'
Замена
B. Schamine
️️️️
С. Перес
59'
46'
Замена
S. Rodríguez
️️️️
E. Viveros
46'
Замена
M. Perello
️️️️
N. Oroz
46'
Замена
S. Prieto
️️️️
T. Palacio
Желтая карточка
K. Lopez
45'
+5
45'
+5
ГОЛ! 1:1!
М. Ромеро
ГОЛ! 1:0!
A. Osorio
Пас отдал
A. Soto
39'
Желтая карточка
С. Перес
30'
18'
Желтая карточка
F. Meza
3'
Желтая карточка
J. Galván
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дефенса и Хустисия
25
Enrique Bologna
ВР
27
Tobias Rubio
ЦЗ
28
Emanuel Aguilera
ЦЗ
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
33
Alexis Soto
ЦЗ
15
Kevin Gutiérrez
(К)
ЦП
8
Сесар Перес
ЦП
28
Rodrigo Bogarín
ЦП
30
Kevin Lopez
ЦП
10
Aaron Molinas
ЦФ
24
Abiel Osorio
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
Архентинос Хуниорс
50
Diego Rodríguez
ВР
30
Jonathan Galván
(К)
ЦЗ
2
Tobías Palacio
ЦЗ
66
Роман Вега
ЦЗ
18
Ariel Gamarra
ЦП
27
Lucas Gómez
ЦП
11
Nicolas Oroz
ЦП
29
Emiliano Viveros
ЦП
32
José Herrera
ЦП
6
F. Meza
ЦФ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Дефенса и Хустисия
25
Cristopher Fiermarín
ВР
2
Esteban Lucero
ЦЗ
4
Ezequiel Cannavo
ЦЗ
21
Ignacio Galván
ЦП
5
Julián López
ЦП
8
Maximiliano González
ЦП
17
Gabriel Alanis
ЦП
28
Benjamin Schamine
ЦП
16
Matías Ramírez
ЦФ
14
Luciano Herrera
ЦФ
19
David Barbona
ЦФ
9
Хуан Мирителло
ЦФ
Архентинос Хуниорс
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
31
Manuel Agustin Guillen
ЦЗ
20
Sebastián Prieto
ЦЗ
29
Thiago Santamaría
ЦЗ
6
Franco Vázquez
ЦЗ
22
Alan Lescano
ЦП
9
Gastón Verón
ЦП
11
Santiago Rodríguez
ЦФ
23
Leonardo Heredia
ЦФ
9
Nicolás Cordero
ЦФ
11
Matías Perello
ЦФ
24
Mateo Díaz Chaves
ЦФ
4-4-2
25
27
6
33
28
15
28
30
8
Перес
24
10
3-5-2
50
30
2
66
Вега
18
11
29
32
27
19
Ромеро
6
27
4
4
27
8
Перес
28
28
8
Перес
30
16
16
30
10
14
14
10
28
19
19
28
2
20
20
2
18
29
29
18
29
11
11
29
19
Ромеро
9
9
19
Ромеро
11
11
11
11
Остались в запасе
Дефенса и Хустисия
Архентинос Хуниорс
25
Cristopher Fiermarín
ВР
2
Esteban Lucero
ЦЗ
21
Ignacio Galván
ЦП
5
Julián López
ЦП
8
Maximiliano González
ЦП
17
Gabriel Alanis
ЦП
9
Хуан Мирителло
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
31
Manuel Agustin Guillen
ЦЗ
6
Franco Vázquez
ЦЗ
22
Alan Lescano
ЦП
9
Gastón Verón
ЦП
23
Leonardo Heredia
ЦФ
24
Mateo Díaz Chaves
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Остались в запасе
25
Cristopher Fiermarín
ВР
2
Esteban Lucero
ЦЗ
21
Ignacio Galván
ЦП
5
Julián López
ЦП
8
Maximiliano González
ЦП
17
Gabriel Alanis
ЦП
9
Хуан Мирителло
ЦФ
Остались в запасе
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
31
Manuel Agustin Guillen
ЦЗ
6
Franco Vázquez
ЦЗ
22
Alan Lescano
ЦП
9
Gastón Verón
ЦП
23
Leonardo Heredia
ЦФ
24
Mateo Díaz Chaves
ЦФ
Главный тренер
Хулио Ваккари
Главный тренер
Пабло Геде
Статистика матча Дефенса и Хустисия - Архентинос Хуниорс
3
4
Всего ударов по воротам
12
8
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
15
Офсайды
4
3
Количество передач
512
315
Сейвы
0
3
Точность передач %
81
70
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
5
2
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
1.08
0.37
Матчи команд
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Juan Pafundi, Argentina
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