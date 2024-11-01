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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Росарио Сентраль - Барракас Сентраль
Росарио Сентраль - Барракас Сентраль: обзор матча 01 ноября 2024
Росарио Сентраль
01.11.2024, пятница, 03:15
Аргентина. Примера, 20 тур
0 : 1
Завершен
Барракас Сентраль
46'
F. Bruera
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росарио Сентраль - Барракас Сентраль
90'
+3
Желтая карточка
J. Ruiz
90'
+2
Желтая карточка
R. Herrera
Замена
L. Giaccone
️️️️
G. Duarte
90'
+2
Замена
L. Martínez Dupuy
️️️️
Э. Копетти
90'
+2
Желтая карточка
G. Duarte
84'
Замена
S. Segovia
️️️️
J. Gomez
84'
77'
Замена
R. Herrera
️️️️
D. Miloc
76'
Замена
J. Ruiz
️️️️
I. Tapia
Замена
М. Ловера
️️️️
I. Malcorra
72'
Замена
E. Ocampo
️️️️
E. Coronel
72'
Желтая карточка
E. Coronel
70'
Желтая карточка
J. Gomez
66'
Желтая карточка
J. Broun
62'
Желтая карточка
Э. Копетти
55'
Вторая желтая
Ф. Ибарра
48'
46'
ГОЛ! 0:1!
F. Bruera
Пас отдал
I. Tapia
Желтая карточка
Ф. Ибарра
37'
23'
Желтая карточка
F. Bruera
14'
Желтая карточка
I. Tapia
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росарио Сентраль
1
Jorge Broun
(К)
ВР
32
Emanuel Coronel
ЦЗ
3
Agustín Sández
ЦЗ
24
Juan Gimenez
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
27
Gaspar Duarte
ЦП
10
Ignacio Malcorra
ЦП
16
Mauricio Martínez
ЦП
22
Энцо Копетти
ЦФ
11
Jonatan Gomez
ЦФ
9
Marco Rubén
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Барракас Сентраль
1
Rafael Ferrario
ВР
31
Nicolás Demartini
ЦЗ
2
Nicolas Capraro
ЦЗ
10
Iván Tapia
(К)
ЦП
6
Rodrigo Insúa
ЦП
8
Siro Rosane
ЦП
79
Maximiliano Puig
ЦП
13
Carlos SÃ¡nchez
ЦФ
21
Lucas Brochero
ЦФ
5
Dardo Miloc
ЦФ
77
F. Bruera
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Росарио Сентраль
1
Аксель Вернер
ВР
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
4
Damián Martínez
ЦЗ
19
Santiago Segovia
ЦП
24
Samuel Beltrán
ЦП
37
Elias Ocampo
ЦП
45
Kevin Ortíz
ЦП
26
Lautaro Giaccone
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
17
Luca Martínez Dupuy
ЦФ
Барракас Сентраль
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
8
Факундо Матер
ЦЗ
26
Rodrigo Herrera
ЦП
9
Maximiliano Zalazar
ЦП
10
Marco Iacobellis
ЦП
36
Alex Juárez
ЦП
10
Javier Ruiz
ЦФ
11
Alan Cantero
ЦФ
22
Alexis Domínguez
ЦФ
29
Daniel Juárez
ЦФ
3-1-3-3
1
32
3
24
5
Ибарра
27
10
16
9
11
22
Копетти
2-4-4
1
31
2
6
8
79
10
77
5
21
13
11
19
19
11
32
37
37
32
27
26
26
27
10
17
Ловера
17
Ловера
10
22
Копетти
17
17
22
Копетти
5
26
26
5
10
10
10
10
Остались в запасе
Росарио Сентраль
Барракас Сентраль
1
Аксель Вернер
ВР
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
4
Damián Martínez
ЦЗ
24
Samuel Beltrán
ЦП
45
Kevin Ortíz
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
8
Факундо Матер
ЦЗ
9
Maximiliano Zalazar
ЦП
10
Marco Iacobellis
ЦП
36
Alex Juárez
ЦП
11
Alan Cantero
ЦФ
22
Alexis Domínguez
ЦФ
29
Daniel Juárez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
4
Damián Martínez
ЦЗ
24
Samuel Beltrán
ЦП
45
Kevin Ortíz
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
Остались в запасе
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
8
Факундо Матер
ЦЗ
9
Maximiliano Zalazar
ЦП
10
Marco Iacobellis
ЦП
36
Alex Juárez
ЦП
11
Alan Cantero
ЦФ
22
Alexis Domínguez
ЦФ
29
Daniel Juárez
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Главный тренер
Алехандро Орфила
Статистика матча Росарио Сентраль - Барракас Сентраль
6
1
4
Всего ударов по воротам
9
10
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
4
Угловые удары
8
7
Нарушения
18
12
Офсайды
3
1
Количество передач
333
238
Сейвы
3
1
Точность передач %
78
66
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
5
1
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
0.34
0.63
Матчи команд
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Росарио Сентраль
3 : 1
22.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 16 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
07.11.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Барракас Сентраль
2 : 1
26.10.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Lamolina, Argentina
Стадион:
Gigante de Arroyito, Rosario
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