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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Платенсе - Архентинос Хуниорс
Платенсе - Архентинос Хуниорс: обзор матча 27 октября 2024
Платенсе
27.10.2024, воскресенье, 22:00
Аргентина. Примера, 19 тур
2 : 1
Завершен
Архентинос Хуниорс
27'
М. Пеллегрино (П)
45+2'
G. Mainero
8'
N. Oroz
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Платенсе - Архентинос Хуниорс
Желтая карточка
B. Barros Schelotto
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
M. Perello
Желтая карточка
G. Mainero
89'
87'
Желтая карточка
S. Rodríguez
77'
Замена
E. Viveros
️️️️
F. Mac Allister
Замена
I. Gómez
️️️️
Ф. Бальдассарра
73'
Красная карточка
C. Villalba
71'
Желтая карточка
A. Ocampo
66'
Замена
R. Martinez
️️️️
М. Пеллегрино
64'
Замена
C. Villalba
️️️️
F. Juárez
64'
62'
Замена
M. Perello
️️️️
T. Molina
62'
Замена
S. Rodríguez
️️️️
N. Oroz
62'
Замена
N. Cordero
️️️️
A. Lescano
56'
Желтая карточка
F. Mac Allister
Замена
Ф. Бальдассарра
️️️️
В. Таборда
56'
Замена
A. Ocampo
️️️️
T. Cervera
56'
53'
Желтая карточка
F. Álvarez
Желтая карточка
М. Пеллегрино
52'
46'
Замена
C. Ferreira
️️️️
A. Gamarra
ГОЛ! 2:1!
G. Mainero
Пас отдал
М. Пеллегрино
45'
+2
Желтая карточка
F. Juárez
33'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Пеллегрино
27'
8'
ГОЛ! 0:1!
N. Oroz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Платенсе
30
Juan Cozzani
ВР
31
Bautista Barros Schelotto
ЦЗ
13
Ignacio Vazquez
ЦЗ
20
Gastón Suso
(К)
ЦЗ
6
Sasha Marcich
ЦЗ
8
Fernando Juárez
ЦП
14
Leonel Picco
ЦП
7
Guido Mainero
ЦП
20
Висенте Таборда
ЦФ
25
Tobias Cervera
ЦФ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Архентинос Хуниорс
50
Diego Rodríguez
(К)
ВР
22
Kevin Coronel
ЦЗ
16
Francisco Álvarez
ЦЗ
2
Tobías Palacio
ЦЗ
66
Роман Вега
ЦЗ
4
Francis Mac Allister
ЦП
18
Ariel Gamarra
ЦП
22
Alan Lescano
ЦП
11
Nicolas Oroz
ЦП
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
27
Tomás Molina
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Платенсе
1
Andres Desabato
ВР
25
Juan Ignacio Saborido
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
5
Ivan Gómez
ЦП
20
Gabriel Hachen
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
25
Carlos Villalba
ЦП
7
Agustín Ocampo
ЦП
21
Augusto Lotti
ЦФ
77
Ronaldo Martinez
ЦФ
25
Ignacio Schor
ЦФ
Архентинос Хуниорс
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
31
Manuel Agustin Guillen
ЦЗ
29
Thiago Santamaría
ЦЗ
30
Jonathan Galván
ЦЗ
18
Cristian Ferreira
ЦП
29
Emiliano Viveros
ЦП
27
Lucas Gómez
ЦП
24
Mateo Díaz Chaves
ЦФ
6
F. Meza
ЦФ
9
Nicolás Cordero
ЦФ
11
Santiago Rodríguez
ЦФ
11
Matías Perello
ЦФ
4-3-3
30
31
20
6
13
8
14
7
32
Пеллегрино
25
20
Таборда
4-4-2
50
16
2
66
Вега
22
18
22
11
4
27
19
Ромеро
Бальдассарра
5
5
Бальдассарра
20
Таборда
32
Бальдассарра
32
Бальдассарра
20
Таборда
8
25
25
8
25
7
7
25
32
Пеллегрино
77
77
32
Пеллегрино
18
18
18
18
4
29
29
4
22
9
9
22
11
11
11
11
27
11
11
27
Остались в запасе
Платенсе
Архентинос Хуниорс
1
Andres Desabato
ВР
25
Juan Ignacio Saborido
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
20
Gabriel Hachen
ЦП
21
Augusto Lotti
ЦФ
25
Ignacio Schor
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
31
Manuel Agustin Guillen
ЦЗ
29
Thiago Santamaría
ЦЗ
30
Jonathan Galván
ЦЗ
27
Lucas Gómez
ЦП
24
Mateo Díaz Chaves
ЦФ
6
F. Meza
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Остались в запасе
1
Andres Desabato
ВР
25
Juan Ignacio Saborido
ЦЗ
22
Oscar Salomón
ЦЗ
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
20
Gabriel Hachen
ЦП
21
Augusto Lotti
ЦФ
25
Ignacio Schor
ЦФ
Остались в запасе
12
Gonzalo Siri Payer
ВР
31
Manuel Agustin Guillen
ЦЗ
29
Thiago Santamaría
ЦЗ
30
Jonathan Galván
ЦЗ
27
Lucas Gómez
ЦП
24
Mateo Díaz Chaves
ЦФ
6
F. Meza
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Главный тренер
Пабло Геде
Статистика матча Платенсе - Архентинос Хуниорс
5
1
4
Всего ударов по воротам
8
22
Удары в створ
2
6
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Угловые удары
2
13
Нарушения
6
12
Офсайды
0
2
Количество передач
209
387
Сейвы
5
1
Точность передач %
62
80
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
0
7
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
3
11
xG (ожидаемые голы)
1.12
1.1
Матчи команд
Платенсе
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 2
24.10.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 12 тур
Платенсе
1 : 1
11.10.2026
Архентинос Хуниорс
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Дарио Эррера
Стадион:
Estadio Ciudad de Vicente Lopez, Florida
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