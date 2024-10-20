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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Унион Санта-Фе - Уракан
Унион Санта-Фе - Уракан: обзор матча 20 октября 2024
Унион Санта-Фе
20.10.2024, воскресенье, 03:15
Аргентина. Примера, 18 тур
0 : 1
Завершен
Уракан
90+11'
H. Fértoli (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион Санта-Фе - Уракан
90'
+11
ГОЛ с пенальти! 0:1!
H. Fértoli
Замена
L. Gamba
️️️️
А. Бальбоа
90'
90'
Замена
S. Ramírez
️️️️
E. Ramírez
82'
Желтая карточка
F. Fattori
Замена
F. Gerometta
️️️️
L. Vargas
77'
Замена
E. Roldán
️️️️
S. Rivero
77'
77'
Замена
H. Fértoli
️️️️
R. Cabral
77'
Замена
R. Ábila
️️️️
A. Soñora
Замена
G. Javier Morales
️️️️
N. Orsini
71'
Замена
M. Del Blanco
️️️️
B. Pittón
71'
67'
Замена
Э. де ла Фуэнте
️️️️
L. Souto
6'
Желтая карточка
L. Souto
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион Санта-Фе
25
Thiago Cardozo
ВР
3
Miguel Torren
ЦЗ
18
Franco Pardo
ЦЗ
3
Claudio Corvalán
(К)
ЦЗ
35
Lautaro Vargas
ЦЗ
12
Bruno Pittón
ЦЗ
20
Mauro Pittón
ЦП
17
Joaquin Mosqueira
ЦП
7
Simón Rivero
ЦП
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
34
Nicolás Orsini
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Уракан
1
Эрнан Галиндес
(К)
ВР
33
Lucas Souto
ЦЗ
6
Fabio Pereyra
ЦЗ
32
Fernando Tobio
ЦЗ
16
Lucas Carrizo
ЦЗ
13
Guillermo Benitez
ЦЗ
20
Родриго Эчеверрия
ОП
15
Alan Soñora
ЦП
8
Federico Fattori
ЦП
10
Rodrigo Cabral
ЦФ
43
Eric Ramírez
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
Унион Санта-Фе
1
Nicolás Campisi
ВР
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
32
Nicolás Paz
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
23
Enzo Roldán
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
30
Jeronimo Domina
ЦФ
15
Mateo Del Blanco
ЦФ
9
Gonzalo Javier Morales
ЦФ
21
Lucas Gamba
ЦФ
Уракан
32
Sebastián Meza
ВР
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
25
César Ibáñez
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
8
Пабло Силес
ОП
26
Agustin Toledo
ЦП
8
Franco Watson
ЦП
35
Franco Alfonso
ЦФ
8
Héctor Fértoli
ЦФ
17
Sebastián Ramírez
ЦФ
50
Ramón Ábila
ЦФ
19
Marcelo Perez
ЦФ
3-2-3-2
25
3
35
12
18
3
20
17
7
34
9
Бальбоа
3-3-2-2
1
Галиндес
32
16
13
33
20
Эчеверрия
6
15
8
43
10
35
22
22
35
7
23
23
7
12
15
15
12
34
9
9
34
9
Бальбоа
21
21
9
Бальбоа
33
2
де ла Фуэнте
2
де ла Фуэнте
33
10
8
8
10
43
17
17
43
15
50
50
15
Остались в запасе
Унион Санта-Фе
Уракан
18
Лионель Верде
ЦП
1
Nicolás Campisi
ВР
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
32
Nicolás Paz
ЦЗ
5
Patricio Tanda
ЦП
30
Jeronimo Domina
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
32
Sebastián Meza
ВР
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
25
César Ibáñez
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
26
Agustin Toledo
ЦП
8
Franco Watson
ЦП
35
Franco Alfonso
ЦФ
19
Marcelo Perez
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
Остались в запасе
18
Лионель Верде
ЦП
1
Nicolás Campisi
ВР
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
32
Nicolás Paz
ЦЗ
5
Patricio Tanda
ЦП
30
Jeronimo Domina
ЦФ
Остались в запасе
32
Sebastián Meza
ВР
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
25
César Ibáñez
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
26
Agustin Toledo
ЦП
8
Franco Watson
ЦП
35
Franco Alfonso
ЦФ
19
Marcelo Perez
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Главный тренер
Франк Куделка
Статистика матча Унион Санта-Фе - Уракан
2
Всего ударов по воротам
18
6
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
2
6
Нарушения
7
13
Офсайды
0
2
Количество передач
339
463
Сейвы
1
5
Точность передач %
72
75
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
9
2
xG (ожидаемые голы)
1.42
0.88
Матчи команд
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Унион Санта-Фе
0 : 2
10.10.2026
Дефенса и Хустисия
Уракан
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Информация о матче
Главный судья:
Николас Рамирес
Стадион:
Estadio 15 de Abril, Santa Fe de la Vera Cruz
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