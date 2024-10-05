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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Уракан - Атлетико Сармиенто
Уракан - Атлетико Сармиенто: обзор матча 05 октября 2024
Уракан
05.10.2024, суббота, 03:00
Аргентина. Примера, 17 тур
3 : 1
Завершен
Атлетико Сармиенто
17'
F. Tobio
78'
Э. де ла Фуэнте
90+2'
L. Acosta (АГ)
31'
И. Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уракан - Атлетико Сармиенто
Желтая карточка
E. Ramírez
90'
+5
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
L. Acosta
90'
+2
Замена
C. Ibáñez
️️️️
G. Benitez
90'
+1
84'
Замена
G. Hauche
️️️️
M. Garcia
83'
Замена
E. Naya
️️️️
E. López
80'
Желтая карточка
M. Rosales
Замена
H. Fértoli
️️️️
A. Soñora
79'
ГОЛ! 2:1!
Э. де ла Фуэнте
Пас отдал
У. Аларкон
78'
Замена
П. Силес
️️️️
Э. де ла Фуэнте
78'
73'
Замена
L. López
️️️️
И. Моралес
73'
Замена
V. Burgoa
️️️️
Н. Гайтан
Желтая карточка
Р. Эчеверрия
66'
Замена
R. Ábila
️️️️
W. Mazzantti
58'
52'
Замена
M. Rosales
️️️️
Ф. Ронкалья
51'
Желтая карточка
Ф. Ронкалья
Замена
G. Burdisso
️️️️
F. Tobio
46'
31'
ГОЛ! 1:1!
И. Моралес
Пас отдал
J. Gho
ГОЛ! 1:0!
F. Tobio
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уракан
1
Эрнан Галиндес
(К)
ВР
13
Guillermo Benitez
ЦЗ
32
Fernando Tobio
ЦЗ
16
Lucas Carrizo
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
20
Родриго Эчеверрия
ОП
8
Federico Fattori
ЦП
15
Уильямс Аларкон
ЦП
15
Alan Soñora
ЦП
7
Walter Mazzantti
ЦФ
43
Eric Ramírez
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
Атлетико Сармиенто
42
Lucas Acosta
ВР
3
Gastón Sauro
ЦЗ
2
Juan Manuel Insaurralde
(К)
ЦЗ
26
Yair Arismendi
ЦЗ
14
Elías López
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
52
Emiliano Méndez
ЦП
5
Manuel Garcia
ЦП
28
Joaquin Gho
ЦП
9
Иван Моралес
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Уракан
32
Sebastián Meza
ВР
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
31
Leandro Figueredo
ЦЗ
25
César Ibáñez
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
26
Agustin Toledo
ЦП
8
Franco Watson
ЦП
8
Héctor Fértoli
ЦФ
35
Franco Alfonso
ЦФ
10
Rodrigo Cabral
ЦФ
50
Ramón Ábila
ЦФ
19
Marcelo Perez
ЦФ
Атлетико Сармиенто
12
Thyago Ayala
ВР
21
Gabriel Hauche
ЦЗ
17
Franco Paredes
ЦЗ
33
Gabriel Díaz
ЦЗ
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
30
Valentín Burgoa
ЦП
20
Gabriel Gudiño
ЦП
30
Manuel Mónaco
ЦП
6
Juan Andrada
ЦП
38
Matias Rosales
ЦП
7
Lisandro López
ЦФ
19
Ezequiel Naya
ЦФ
4-1-3-2
1
Галиндес
13
32
16
2
де ла Фуэнте
20
Эчеверрия
8
15
Аларкон
15
43
7
3-2-4-1
42
2
26
14
14
Ронкалья
3
52
5
28
10
Гайтан
9
Моралес
32
33
33
32
13
25
25
13
2
де ла Фуэнте
8
Силес
8
Силес
2
де ла Фуэнте
15
8
8
15
7
50
50
7
5
21
21
5
10
Гайтан
30
30
10
Гайтан
14
Ронкалья
38
38
14
Ронкалья
9
Моралес
7
7
9
Моралес
14
19
19
14
Остались в запасе
Уракан
Атлетико Сармиенто
32
Sebastián Meza
ВР
31
Leandro Figueredo
ЦЗ
26
Agustin Toledo
ЦП
8
Franco Watson
ЦП
35
Franco Alfonso
ЦФ
10
Rodrigo Cabral
ЦФ
19
Marcelo Perez
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
12
Thyago Ayala
ВР
17
Franco Paredes
ЦЗ
33
Gabriel Díaz
ЦЗ
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
20
Gabriel Gudiño
ЦП
30
Manuel Mónaco
ЦП
6
Juan Andrada
ЦП
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Остались в запасе
32
Sebastián Meza
ВР
31
Leandro Figueredo
ЦЗ
26
Agustin Toledo
ЦП
8
Franco Watson
ЦП
35
Franco Alfonso
ЦФ
10
Rodrigo Cabral
ЦФ
19
Marcelo Perez
ЦФ
Остались в запасе
12
Thyago Ayala
ВР
17
Franco Paredes
ЦЗ
33
Gabriel Díaz
ЦЗ
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
20
Gabriel Gudiño
ЦП
30
Manuel Mónaco
ЦП
6
Juan Andrada
ЦП
Главный тренер
Франк Куделка
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Статистика матча Уракан - Атлетико Сармиенто
2
2
Всего ударов по воротам
18
4
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
76
24
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
3
Нарушения
8
15
Офсайды
0
1
Количество передач
613
189
Сейвы
0
5
Точность передач %
86
55
Удары мимо ворот
8
2
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
12
2
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
0.97
0.1
Матчи команд
Уракан
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 11 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
15.10.2026
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо
(Баия-Бланка)
Стадион:
Estadio Tomas Adolfo Duco, Buenos Aires
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