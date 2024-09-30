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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Атлетико Сармиенто - Унион Санта-Фе
Атлетико Сармиенто - Унион Санта-Фе: обзор матча 30 сентября 2024
Атлетико Сармиенто
30.09.2024, понедельник, 01:30
Аргентина. Примера, 16 тур
1 : 0
Завершен
Унион Санта-Фе
82'
E. López
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Сармиенто - Унион Санта-Фе
87'
Замена
M. Del Blanco
️️️️
J. Pablo Luduena
86'
Замена
J. Domina
️️️️
S. Rivero
ГОЛ! 1:0!
E. López
Пас отдал
V. Burgoa
82'
Замена
G. Díaz
️️️️
Y. Arismendi
80'
Замена
J. Andrada
️️️️
J. Gho
75'
Замена
V. Burgoa
️️️️
E. Méndez
75'
Замена
G. Hauche
️️️️
Н. Гайтан
75'
69'
Замена
Л. Верде
️️️️
E. Roldán
68'
Замена
L. Gamba
️️️️
B. Pittón
Замена
L. López
️️️️
И. Моралес
68'
66'
Желтая карточка
T. Cardozo
49'
Замена
G. Javier Morales
️️️️
N. Orsini
Желтая карточка
Y. Arismendi
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Сармиенто
42
Lucas Acosta
ВР
3
Gastón Sauro
ЦЗ
2
Juan Manuel Insaurralde
(К)
ЦЗ
26
Yair Arismendi
ЦЗ
14
Elías López
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
52
Emiliano Méndez
ЦП
5
Manuel Garcia
ЦП
28
Joaquin Gho
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
9
Иван Моралес
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Унион Санта-Фе
25
Thiago Cardozo
ВР
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
18
Franco Pardo
ЦЗ
3
Claudio Corvalán
(К)
ЦЗ
35
Lautaro Vargas
ЦЗ
12
Bruno Pittón
ЦЗ
7
Simón Rivero
ЦП
20
Mauro Pittón
ЦП
23
Enzo Roldán
ЦП
34
Nicolás Orsini
ЦФ
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Атлетико Сармиенто
12
Thyago Ayala
ВР
33
Gabriel Díaz
ЦЗ
17
Franco Paredes
ЦЗ
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
21
Gabriel Hauche
ЦЗ
38
Matias Rosales
ЦП
20
Gabriel Gudiño
ЦП
30
Valentín Burgoa
ЦП
30
Manuel Mónaco
ЦП
6
Juan Andrada
ЦП
19
Ezequiel Naya
ЦФ
7
Lisandro López
ЦФ
Унион Санта-Фе
1
Nicolás Campisi
ВР
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
3
Miguel Torren
ЦЗ
18
Лионель Верде
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
17
Joaquin Mosqueira
ЦП
15
Mateo Del Blanco
ЦФ
30
Jeronimo Domina
ЦФ
9
Gonzalo Javier Morales
ЦФ
21
Lucas Gamba
ЦФ
3-2-4-1
42
2
26
14
3
14
Ронкалья
52
28
10
Гайтан
5
9
Моралес
3-2-3-2
25
3
35
12
26
18
7
20
23
9
Бальбоа
34
26
33
33
26
10
Гайтан
21
21
10
Гайтан
52
30
30
52
28
6
6
28
9
Моралес
7
7
9
Моралес
23
18
Верде
18
Верде
23
26
15
15
26
7
30
30
7
34
9
9
34
12
21
21
12
Остались в запасе
Атлетико Сармиенто
Унион Санта-Фе
12
Thyago Ayala
ВР
17
Franco Paredes
ЦЗ
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
38
Matias Rosales
ЦП
20
Gabriel Gudiño
ЦП
30
Manuel Mónaco
ЦП
19
Ezequiel Naya
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
1
Nicolás Campisi
ВР
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
3
Miguel Torren
ЦЗ
5
Patricio Tanda
ЦП
17
Joaquin Mosqueira
ЦП
Главный тренер
Кили Гонсалес
Остались в запасе
12
Thyago Ayala
ВР
17
Franco Paredes
ЦЗ
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
38
Matias Rosales
ЦП
20
Gabriel Gudiño
ЦП
30
Manuel Mónaco
ЦП
19
Ezequiel Naya
ЦФ
Остались в запасе
1
Nicolás Campisi
ВР
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
3
Miguel Torren
ЦЗ
5
Patricio Tanda
ЦП
17
Joaquin Mosqueira
ЦП
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Главный тренер
Кили Гонсалес
Статистика матча Атлетико Сармиенто - Унион Санта-Фе
1
1
Всего ударов по воротам
13
11
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
2
Нарушения
14
8
Офсайды
3
1
Количество передач
290
462
Сейвы
3
5
Точность передач %
64
77
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1
0.42
Матчи команд
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 11 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
15.10.2026
Ривер Плейт
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Унион Санта-Фе
0 : 2
10.10.2026
Дефенса и Хустисия
Информация о матче
Главный судья:
Andres Merlos, Argentina
Стадион:
Estadio Eva Perón, Junin
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