Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман
Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман: обзор матча 01 октября 2024
Архентинос Хуниорс
01.10.2024, вторник, 01:00
Аргентина. Примера, 16 тур
0 : 0
Завершен
Атлетико Тукуман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман
86'
Замена
L. Miguel Rodríguez
️️️️
M. Estigarribia
85'
Замена
T. Castro Ponce
️️️️
R. Tesuri
Замена
М. Ромеро
️️️️
F. Mac Allister
84'
Замена
M. Perello
️️️️
J. Herrera
84'
71'
Замена
A. Francisco Flores
️️️️
N. Breitenbruch
Замена
C. Ferreira
️️️️
A. Lescano
68'
Замена
S. Rodríguez
️️️️
N. Oroz
68'
Замена
T. Molina
️️️️
G. Verón
68'
63'
Замена
M. Coronel
️️️️
M. Bajamich
62'
Замена
M. de los Santos
️️️️
Н. Ромеро
Желтая карточка
K. Coronel
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Архентинос Хуниорс
50
Diego Rodríguez
ВР
22
Kevin Coronel
ЦЗ
66
Роман Вега
ЦЗ
16
Francisco Álvarez
ЦЗ
2
Tobías Palacio
ЦЗ
88
Álan Rodríguez
(К)
ЦП
4
Francis Mac Allister
ЦП
11
Nicolas Oroz
ЦП
22
Alan Lescano
ЦП
9
Gastón Verón
ЦП
32
José Herrera
ЦП
Главный тренер
Пабло Геде
Атлетико Тукуман
25
Tomás Durso
ВР
6
Gianluca Ferrari
ЦЗ
5
Николас Ромеро
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
25
Néstor Breitenbruch
ЦЗ
11
Renzo Tesuri
ЦП
8
Guillermo Acosta
(К)
ЦП
21
Adrián Sánchez
ЦП
10
N. Franco
ЦФ
19
Marcelo Estigarribia
ЦФ
32
Mateo Bajamich
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Архентинос Хуниорс
1
Agustín Mangiaut
ВР
30
Jonathan Galván
ЦЗ
31
Manuel Agustin Guillen
ЦЗ
18
Ariel Gamarra
ЦП
18
Cristian Ferreira
ЦП
29
Emiliano Viveros
ЦП
6
F. Meza
ЦФ
27
Tomás Molina
ЦФ
11
Santiago Rodríguez
ЦФ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
23
Leonardo Heredia
ЦФ
11
Matías Perello
ЦФ
Атлетико Тукуман
12
Juan Ignacio González
ВР
16
Moisés Brandán
ЦЗ
41
Rodrigo Melo
ЦЗ
2
Alexis Francisco Flores
ЦЗ
17
Matías de los Santos
ЦЗ
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
26
Tomás Castro Ponce
ЦП
11
Nicolás Castro
ЦП
11
Mateo Coronel
ЦФ
7
Justo Giani
ЦФ
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
7
Luis Miguel Rodríguez
ЦФ
4-5-1
50
22
16
2
66
Вега
11
22
9
32
4
88
4-3-3
25
5
Ромеро
39
25
6
11
8
21
32
19
10
22
18
18
22
9
27
27
9
11
11
11
11
4
19
Ромеро
19
Ромеро
4
32
11
11
32
25
2
2
25
5
Ромеро
17
17
5
Ромеро
11
26
26
11
32
11
11
32
19
7
7
19
Остались в запасе
Архентинос Хуниорс
Атлетико Тукуман
1
Agustín Mangiaut
ВР
30
Jonathan Galván
ЦЗ
31
Manuel Agustin Guillen
ЦЗ
18
Ariel Gamarra
ЦП
29
Emiliano Viveros
ЦП
6
F. Meza
ЦФ
23
Leonardo Heredia
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
12
Juan Ignacio González
ВР
16
Moisés Brandán
ЦЗ
41
Rodrigo Melo
ЦЗ
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
11
Nicolás Castro
ЦП
7
Justo Giani
ЦФ
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Остались в запасе
1
Agustín Mangiaut
ВР
30
Jonathan Galván
ЦЗ
31
Manuel Agustin Guillen
ЦЗ
18
Ariel Gamarra
ЦП
29
Emiliano Viveros
ЦП
6
F. Meza
ЦФ
23
Leonardo Heredia
ЦФ
Остались в запасе
12
Juan Ignacio González
ВР
16
Moisés Brandán
ЦЗ
41
Rodrigo Melo
ЦЗ
31
Lautaro Agustin Godoy
ЦП
11
Nicolás Castro
ЦП
7
Justo Giani
ЦФ
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
Главный тренер
Пабло Геде
Главный тренер
Факундо Сава
Статистика матча Архентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман
1
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
8
12
Офсайды
2
3
Количество передач
493
256
Сейвы
4
2
Точность передач %
84
62
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1
1.07
Матчи команд
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Архентинос Хуниорс
1 : 0
28.10.2026
Индепендьенте Ривадавия
Аргентина. Примера, 13 тур
Банфилд
0 : 1
17.10.2026
Архентинос Хуниорс
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 12 тур
Химнасия
1 : 1
10.10.2026
Атлетико Тукуман
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Dovalo, Argentina
Стадион:
Diego Armando Maradona, Buenos Aires
Новости команд
Все
Архентинос Хуниорс
Атлетико Тукуман
«Сочи» нашел нового форварда в Аргентине
27 января
«Акрон» интересуется аргентинским вингером
8 января
1
Определился сенсационный обладатель Кубка Аргентины
2025.11.06 11:44
«Зенит» заплатил за Вегу меньше, чем ожидалось
2025.07.06 22:22
7
«Зенит» объявил о переходе экс-игрока «Барселоны»
2025.07.03 17:07
7
«Сочи» нашел нового форварда в Аргентине
27 января
«Акрон» интересуется аргентинским вингером
8 января
1
Определился сенсационный обладатель Кубка Аргентины
2025.11.06 11:44
«Зенит» заплатил за Вегу меньше, чем ожидалось
2025.07.06 22:22
7
«Зенит» объявил о переходе экс-игрока «Барселоны»
2025.07.03 17:07
7
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+