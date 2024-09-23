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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Платенсе - Росарио Сентраль
Платенсе - Росарио Сентраль: обзор матча 23 сентября 2024
Платенсе
23.09.2024, понедельник, 01:30
Аргентина. Примера, 15 тур
1 : 0
Завершен
Росарио Сентраль
10'
G. Mainero
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Платенсе - Росарио Сентраль
90'
+5
Пенальти не реализован!
М. Ловера
Желтая карточка
I. Gómez
90'
+4
Замена
R. Martinez
️️️️
М. Пеллегрино
87'
Замена
I. Gómez
️️️️
G. Mainero
87'
83'
Замена
L. Martínez Dupuy
️️️️
Х. Кампас
76'
Желтая карточка
Ф. Ибарра
Замена
. Schor
️️️️
В. Таборда
75'
Замена
C. Villalba
️️️️
F. Juárez
74'
64'
Замена
М. Ловера
️️️️
J. Gomez
Желтая карточка
J. Pablo Pignani
57'
55'
Желтая карточка
M. Barbieri
48'
Желтая карточка
A. Sández
46'
Замена
L. Giaccone
️️️️
M. Martínez
36'
Желтая карточка
F. Mallo
Желтая карточка
F. Juárez
19'
ГОЛ! 1:0!
G. Mainero
Пас отдал
B. Barros Schelotto
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Платенсе
30
Juan Cozzani
ВР
31
Bautista Barros Schelotto
ЦЗ
42
Juan Pablo Pignani
ЦЗ
20
Gastón Suso
(К)
ЦЗ
6
Sasha Marcich
ЦЗ
8
Fernando Juárez
ЦП
14
Leonel Picco
ЦП
7
Guido Mainero
ЦП
29
Franco Minerva
ЦП
20
Висенте Таборда
ЦФ
32
Матео Пеллегрино
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Росарио Сентраль
1
Jorge Broun
(К)
ВР
4
Damián Martínez
ЦЗ
15
Facundo Mallo
ЦЗ
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
3
Agustín Sández
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
16
Mauricio Martínez
ЦП
10
Ignacio Malcorra
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
11
Jonatan Gomez
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Платенсе
1
Andres Desabato
ВР
22
Oscar Salomón
ЦЗ
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
20
Gabriel Hachen
ЦП
43
Lisandro Montenegro
ЦП
5
Ivan Gómez
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
25
Carlos Villalba
ЦП
25
Ignacio Schor
ЦФ
21
Augusto Lotti
ЦФ
77
Ronaldo Martinez
ЦФ
25
Tobias Cervera
ЦФ
Росарио Сентраль
1
Аксель Вернер
ВР
24
Juan Gimenez
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
37
Elias Ocampo
ЦП
19
Santiago Segovia
ЦП
26
Lautaro Giaccone
ЦП
55
Felipe Carnicero
ЦП
24
Samuel Beltrán
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
17
Luca Martínez Dupuy
ЦФ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
50
Thiago Ponce
ЦФ
4-4-2
30
31
20
6
42
8
7
29
14
32
Пеллегрино
20
Таборда
4-1-2-1-2
1
15
3
3
4
5
Ибарра
16
10
8
Кампас
22
Копетти
11
7
5
5
7
8
25
25
8
20
Таборда
25
25
20
Таборда
32
Пеллегрино
77
77
32
Пеллегрино
16
26
26
16
8
Кампас
17
17
8
Кампас
11
17
Ловера
17
Ловера
11
Остались в запасе
Платенсе
Росарио Сентраль
1
Andres Desabato
ВР
22
Oscar Salomón
ЦЗ
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
20
Gabriel Hachen
ЦП
43
Lisandro Montenegro
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
21
Augusto Lotti
ЦФ
25
Tobias Cervera
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
1
Аксель Вернер
ВР
24
Juan Gimenez
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
37
Elias Ocampo
ЦП
19
Santiago Segovia
ЦП
55
Felipe Carnicero
ЦП
24
Samuel Beltrán
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
50
Thiago Ponce
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Остались в запасе
1
Andres Desabato
ВР
22
Oscar Salomón
ЦЗ
29
Agustin Quiroga
ЦЗ
20
Gabriel Hachen
ЦП
43
Lisandro Montenegro
ЦП
32
Франко Бальдассарра
ЦП
21
Augusto Lotti
ЦФ
25
Tobias Cervera
ЦФ
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
24
Juan Gimenez
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
37
Elias Ocampo
ЦП
19
Santiago Segovia
ЦП
55
Felipe Carnicero
ЦП
24
Samuel Beltrán
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
50
Thiago Ponce
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гомес
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Статистика матча Платенсе - Росарио Сентраль
3
4
Всего ударов по воротам
14
6
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
8
0
Нарушения
12
15
Офсайды
0
4
Количество передач
253
337
Сейвы
1
5
Точность передач %
62
72
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
11
1
Удары из-за пределов штрафной
3
5
xG (ожидаемые голы)
1.57
0.9
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0 : 2
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1 : 2
24.10.2026
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Платенсе
0 : 1
17.10.2026
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Аргентина. Примера, 12 тур
Платенсе
1 : 1
11.10.2026
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Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
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22.11.2026
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Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Информация о матче
Главный судья:
Andres Merlos, Argentina
Стадион:
Estadio Ciudad de Vicente Lopez, Florida
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