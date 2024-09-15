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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Годой-Крус - Атлетико Сармиенто
Годой-Крус - Атлетико Сармиенто: обзор матча 15 сентября 2024
Годой-Крус
15.09.2024, воскресенье, 21:00
Аргентина. Примера, 14 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Сармиенто
36'
D. Barrea
27'
E. López
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Годой-Крус - Атлетико Сармиенто
90'
Замена
M. Rosales
️️️️
E. López
Замена
С. Андино
️️️️
S. Rodríguez
87'
Замена
F. Ardiles
️️️️
G. Abrego
81'
80'
Замена
L. López
️️️️
И. Моралес
80'
Замена
G. Hauche
️️️️
Н. Гайтан
Желтая карточка
L. Arce
78'
Желтая карточка
F. Altamira
73'
67'
Замена
V. Burgoa
️️️️
J. Gho
67'
Замена
Y. Arismendi
️️️️
G. Díaz
Замена
G. Moreyra
️️️️
V. Poggi
66'
Замена
G. Torres
️️️️
D. Barrea
66'
49'
Желтая карточка
F. Paredes
Замена
M. Mendoza
️️️️
F. Rasmussen
46'
ГОЛ! 1:1!
D. Barrea
36'
35'
Желтая карточка
J. Gho
32'
Желтая карточка
E. Méndez
27'
ГОЛ! 0:1!
E. López
Пас отдал
Н. Гайтан
Желтая карточка
B. Leyes
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Годой-Крус
1
Franco Petroli
ВР
4
Lucas Arce
ЦЗ
2
Pier Barrios
ЦЗ
23
Federico Rasmussen
(К)
ЦЗ
26
Gonzalo Abrego
ЦП
5
Bruno Leyes
ЦП
25
Vicente Poggi
ЦП
9
Salomón Rodríguez
ЦФ
9
Daniel Barrea
ЦФ
25
Facundo Altamira
ЦФ
17
Elías Pereyra
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Атлетико Сармиенто
42
Lucas Acosta
ВР
14
Elías López
ЦЗ
17
Franco Paredes
ЦЗ
3
Gastón Sauro
ЦЗ
33
Gabriel Díaz
ЦЗ
2
Juan Manuel Insaurralde
(К)
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
52
Emiliano Méndez
ЦП
28
Joaquin Gho
ЦП
5
Manuel Garcia
ЦП
9
Иван Моралес
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Годой-Крус
12
Roberto Ramírez
ВР
23
Mateo Mendoza
ЦЗ
2
Braian Salvareschi
ЦЗ
30
Facundo Ardiles
ЦЗ
16
Mariano Santiago
ЦП
14
Agustín Villalobos
ЦП
18
Gastón Moreyra
ЦП
10
Сантино Андино
ЦП
38
Santiago Martínez
ЦФ
7
Juan Bautista Cejas
ЦФ
28
Gonzalo Torres
ЦФ
22
Martin Pino
ЦФ
Атлетико Сармиенто
13
Nereo Champagne
ВР
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
26
Yair Arismendi
ЦЗ
21
Gabriel Hauche
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Juan Andrada
ЦП
30
Manuel Mónaco
ЦП
20
Gabriel Gudiño
ЦП
30
Valentín Burgoa
ЦП
38
Matias Rosales
ЦП
7
Lisandro López
ЦФ
19
Ezequiel Naya
ЦФ
3-3-4
1
4
2
23
26
5
25
9
17
25
9
3-2-4-1
42
3
33
2
14
17
52
28
5
10
Гайтан
9
Моралес
23
23
23
23
26
30
30
26
25
18
18
25
9
10
Андино
10
Андино
9
9
28
28
9
33
26
26
33
10
Гайтан
21
21
10
Гайтан
28
30
30
28
14
38
38
14
9
Моралес
7
7
9
Моралес
Остались в запасе
Годой-Крус
Атлетико Сармиенто
12
Roberto Ramírez
ВР
2
Braian Salvareschi
ЦЗ
16
Mariano Santiago
ЦП
14
Agustín Villalobos
ЦП
38
Santiago Martínez
ЦФ
7
Juan Bautista Cejas
ЦФ
22
Martin Pino
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
13
Nereo Champagne
ВР
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Juan Andrada
ЦП
30
Manuel Mónaco
ЦП
20
Gabriel Gudiño
ЦП
19
Ezequiel Naya
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Остались в запасе
12
Roberto Ramírez
ВР
2
Braian Salvareschi
ЦЗ
16
Mariano Santiago
ЦП
14
Agustín Villalobos
ЦП
38
Santiago Martínez
ЦФ
7
Juan Bautista Cejas
ЦФ
22
Martin Pino
ЦФ
Остались в запасе
13
Nereo Champagne
ВР
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Juan Andrada
ЦП
30
Manuel Mónaco
ЦП
20
Gabriel Gudiño
ЦП
19
Ezequiel Naya
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Статистика матча Годой-Крус - Атлетико Сармиенто
3
3
Всего ударов по воротам
19
15
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
7
6
Нарушения
11
13
Количество передач
409
224
Сейвы
4
5
Точность передач %
80
63
Удары мимо ворот
9
8
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
10
Удары из-за пределов штрафной
6
5
xG (ожидаемые голы)
1.45
1.81
Матчи команд
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 16 тур
Годой-Крус
1 : 1
15.11.2025
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
2 : 1
10.11.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 14 тур
Годой-Крус
0 : 0
03.11.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 13 тур
Ланус
2 : 0
18.10.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 12 тур
Индепендьенте Ривадавия
0 : 0
12.10.2025
Годой-Крус
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 11 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
15.10.2026
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Silvio Trucco, Argentina
Стадион:
Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
Новости команд
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Годой-Крус
Атлетико Сармиенто
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2023.04.18 14:50
1
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2024.08.03 12:39
1
«Крылья Советов» претендуют на защитника сборной Чили
2024.07.19 11:30
1
Нелепейший гол из Аргентины: такого вратаря вы бы точно не взяли в свою команду
2023.04.18 14:50
1
41-летний экс-защитник «Спартака» передумал завершать карьеру
2025.12.13 21:28
2
Экс-защитник «Спартака» закончит карьеру в 41 год
2025.07.04 11:16
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