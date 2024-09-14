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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ланус - Унион Санта-Фе
Ланус - Унион Санта-Фе: обзор матча 14 сентября 2024
Ланус
14.09.2024, суббота, 00:30
Аргентина. Примера, 14 тур
1 : 1
Завершен
Унион Санта-Фе
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Статистика матча Ланус - Унион Санта-Фе
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Ланус
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Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
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1 : 1
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Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Унион Санта-Фе
0 : 2
10.10.2026
Дефенса и Хустисия
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