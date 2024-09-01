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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Уракан - Тигре
Уракан - Тигре: обзор матча 01 сентября 2024
Уракан
01.09.2024, воскресенье, 20:30
Аргентина. Примера, 13 тур
0 : 2
Завершен
Тигре
22'
B. Armoa
78'
F. Monzón
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уракан - Тигре
90'
+6
Желтая карточка
M. Garay
90'
+3
Желтая карточка
S. Medina
85'
Замена
L. Scipioni
️️️️
V. Moreno
Замена
H. Fértoli
️️️️
У. Аларкон
83'
78'
ГОЛ! 0:2!
F. Monzón
77'
Замена
S. Medina
️️️️
T. Galván
77'
Замена
M. Garay
️️️️
Г. Марони
Желтая карточка
Р. Эчеверрия
73'
Замена
F. Alfonso
️️️️
F. Fattori
66'
55'
Желтая карточка
M. Ortega
Желтая карточка
L. Carrizo
54'
48'
Желтая карточка
A. Sosa
Замена
E. Ramírez
️️️️
R. Cabral
46'
Замена
R. Ábila
️️️️
S. Ramírez
46'
34'
Желтая карточка
Н. Пас
27'
Желтая карточка
S. Gonzalez
22'
ГОЛ! 0:1!
B. Armoa
Пас отдал
Г. Марони
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уракан
1
Эрнан Галиндес
(К)
ВР
6
Fabio Pereyra
ЦЗ
16
Lucas Carrizo
ЦЗ
13
Guillermo Benitez
ЦЗ
2
Эрнан де ла Фуэнте
ПЗ
20
Родриго Эчеверрия
ОП
8
Federico Fattori
ЦП
15
Уильямс Аларкон
ЦП
7
Walter Mazzantti
ЦФ
17
Sebastián Ramírez
ЦФ
10
Rodrigo Cabral
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
Тигре
12
Felipe Zenobio
ВР
22
Brian Leizza
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
4
Valentin Moreno
ЦЗ
6
Martín Ortega
ЦЗ
27
Santiago Gonzalez
ЦП
30
Agustín Cardozo
(К)
ЦП
27
Blas Armoa
ЦП
33
Гонсало Марони
ЦП
26
Tomás Galván
ЦП
9
Florián Monzón
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Уракан
32
Sebastián Meza
ВР
33
Lucas Souto
ЦЗ
25
César Ibáñez
ЦЗ
32
Fernando Tobio
ЦЗ
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
26
Agustin Toledo
ЦП
8
Franco Watson
ЦП
8
Héctor Fértoli
ЦФ
50
Ramón Ábila
ЦФ
35
Franco Alfonso
ЦФ
43
Eric Ramírez
ЦФ
Тигре
24
Alan Sosa
ВР
38
Tomas Fernandez
ЦЗ
3
Gian Nardelli
ЦЗ
8
Martín Garay
ЦП
21
Sebastián Medina
ЦП
26
Leonel Miranda
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
11
Darío Sarmiento
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
37
Camilo Viganoni
ЦФ
4-1-2-3
1
Галиндес
6
16
13
2
де ла Фуэнте
20
Эчеверрия
8
15
Аларкон
10
17
7
4-5-1
12
3
Пас
4
6
22
27
27
33
Марони
26
30
9
15
Аларкон
8
8
15
Аларкон
17
50
50
17
8
35
35
8
10
43
43
10
33
Марони
8
8
33
Марони
26
21
21
26
4
16
16
4
Остались в запасе
Уракан
Тигре
32
Sebastián Meza
ВР
33
Lucas Souto
ЦЗ
25
César Ibáñez
ЦЗ
32
Fernando Tobio
ЦЗ
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
26
Agustin Toledo
ЦП
8
Franco Watson
ЦП
Главный тренер
Франк Куделка
24
Alan Sosa
ВР
38
Tomas Fernandez
ЦЗ
3
Gian Nardelli
ЦЗ
26
Leonel Miranda
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
11
Darío Sarmiento
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
37
Camilo Viganoni
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Остались в запасе
32
Sebastián Meza
ВР
33
Lucas Souto
ЦЗ
25
César Ibáñez
ЦЗ
32
Fernando Tobio
ЦЗ
33
Guillermo Burdisso
ЦЗ
8
Пабло Силес
ОП
26
Agustin Toledo
ЦП
8
Franco Watson
ЦП
Остались в запасе
24
Alan Sosa
ВР
38
Tomas Fernandez
ЦЗ
3
Gian Nardelli
ЦЗ
26
Leonel Miranda
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
11
Darío Sarmiento
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
37
Camilo Viganoni
ЦФ
Главный тренер
Франк Куделка
Главный тренер
Себастьян Домингес
Статистика матча Уракан - Тигре
2
6
Всего ударов по воротам
11
6
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
8
1
Нарушения
16
18
Офсайды
1
0
Количество передач
398
299
Сейвы
0
1
Точность передач %
72
65
Удары мимо ворот
3
2
Блокированные удары
7
2
Удары из пределов штрафной
7
2
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
0.45
1.03
Матчи команд
Уракан
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Институто
2 : 1
23.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 16 тур
Архентинос Хуниорс
0 : 2
07.11.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Уракан
1 : 2
16.10.2026
Химнасия
Тигре
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Rey Hilfer, Argentina
Стадион:
Estadio Tomas Adolfo Duco, Buenos Aires
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