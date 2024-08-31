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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра
Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра: обзор матча 31 августа 2024
Унион Санта-Фе
31.08.2024, суббота, 03:00
Аргентина. Примера, 13 тур
0 : 0
Завершен
Депортиво Риестра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра
87'
Красная карточка
D. Minervino
84'
Замена
J. Goya
️️️️
J. Goitia
Замена
P. Tanda
️️️️
J. Mosqueira
83'
Замена
L. Gamba
️️️️
L. Vargas
83'
Замена
J. Domina
️️️️
N. Orsini
72'
67'
Замена
A. Díaz
️️️️
N. Benegas
59'
Желтая карточка
J. Goitia
Замена
M. Del Blanco
️️️️
B. Pittón
58'
Замена
G. Javier Morales
️️️️
N. Paz
57'
46'
Замена
T. Villoldo
️️️️
C. Paz
46'
Замена
D. Minervino
️️️️
N. Caro Torres
46'
Замена
P. Ramírez
️️️️
R. Sayavedra
Желтая карточка
N. Paz
45'
+2
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Унион Санта-Фе
25
Thiago Cardozo
ВР
32
Nicolás Paz
ЦЗ
12
Bruno Pittón
ЦЗ
35
Lautaro Vargas
ЦЗ
18
Franco Pardo
ЦЗ
3
Claudio Corvalán
ЦЗ
7
Simón Rivero
ЦП
17
Joaquin Mosqueira
ЦП
20
Mauro Pittón
(К)
ЦП
34
Nicolás Orsini
ЦФ
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Депортиво Риестра
1
Ignacio Arce
ВР
15
Nicolás Sansotre
ЦЗ
3
Nicolás Caro Torres
ЦЗ
20
Alan Barrionuevo
ЦЗ
27
Jonathan Goitia
ЦЗ
22
C. Paz
ЦЗ
14
Pablo Monje
ЦП
8
Milton Celiz
(К)
ЦП
28
Rodrigo Sayavedra
ЦФ
24
Jonathan Herrera
ЦФ
9
Nicolás Benegas
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Унион Санта-Фе
1
Nicolás Campisi
ВР
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
3
Miguel Torren
ЦЗ
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
23
Enzo Roldán
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
30
Jeronimo Domina
ЦФ
9
Gonzalo Javier Morales
ЦФ
15
Mateo Del Blanco
ЦФ
21
Lucas Gamba
ЦФ
Депортиво Риестра
23
Rodrigo Saracho
ВР
36
Delfor Minervino
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
18
Tomas Villoldo
ЦЗ
5
Pedro Ramírez
ЦЗ
10
Gonzalo Bravo
ЦП
16
Guillermo Pereira
ЦП
19
Jonathan Goya
ЦП
10
Brian Sánchez
ЦП
79
M. Sanabria
ЦФ
11
Gustavo Martin Fernandez
ЦФ
11
Alexander Díaz
ЦФ
3-2-3-2
25
35
18
3
12
32
7
17
20
9
Бальбоа
34
3-2-2-3
1
20
27
22
15
3
14
8
9
24
28
17
5
5
17
34
30
30
34
32
9
9
32
12
15
15
12
35
21
21
35
3
36
36
3
22
18
18
22
28
5
5
28
27
19
19
27
9
11
11
9
Остались в запасе
Унион Санта-Фе
Депортиво Риестра
1
Nicolás Campisi
ВР
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
3
Miguel Torren
ЦЗ
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
23
Enzo Roldán
ЦП
Главный тренер
Кили Гонсалес
23
Rodrigo Saracho
ВР
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
10
Gonzalo Bravo
ЦП
16
Guillermo Pereira
ЦП
10
Brian Sánchez
ЦП
79
M. Sanabria
ЦФ
11
Gustavo Martin Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Остались в запасе
1
Nicolás Campisi
ВР
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
3
Miguel Torren
ЦЗ
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
23
Enzo Roldán
ЦП
Остались в запасе
23
Rodrigo Saracho
ВР
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
10
Gonzalo Bravo
ЦП
16
Guillermo Pereira
ЦП
10
Brian Sánchez
ЦП
79
M. Sanabria
ЦФ
11
Gustavo Martin Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Статистика матча Унион Санта-Фе - Депортиво Риестра
1
1
1
Всего ударов по воротам
23
6
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
80
20
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
11
13
Офсайды
2
0
Количество передач
574
151
Сейвы
2
6
Точность передач %
85
42
Удары мимо ворот
11
3
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
9
3
xG (ожидаемые голы)
2.04
0.22
Матчи команд
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Унион Санта-Фе
0 : 2
10.10.2026
Дефенса и Хустисия
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Николас Рамирес
Стадион:
Estadio 15 de Abril, Santa Fe de la Vera Cruz
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