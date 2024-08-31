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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Атлетико Сармиенто - Ланус
Атлетико Сармиенто - Ланус: обзор матча 31 августа 2024
Атлетико Сармиенто
31.08.2024, суббота, 01:00
Аргентина. Примера, 13 тур
0 : 0
Завершен
Ланус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Сармиенто - Ланус
Замена
L. López
️️️️
E. Naya
85'
84'
Замена
L. Díaz
️️️️
W. Bou
78'
Замена
F. Peña Biafore
️️️️
К. Искьердос
78'
Замена
L. Boggio
️️️️
E. Salvio
72'
Желтая карточка
L. Díaz
Желтая карточка
M. Mónaco
71'
Замена
E. López
️️️️
F. Paredes
67'
Замена
M. Mónaco
️️️️
V. Burgoa
67'
Замена
И. Моралес
️️️️
G. Gudiño
67'
Замена
G. Díaz
️️️️
Y. Arismendi
57'
56'
Замена
Х. Хосе Касерес
️️️️
N. Morgantini
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Сармиенто
42
Lucas Acosta
ВР
17
Franco Paredes
ЦЗ
3
Gastón Sauro
ЦЗ
2
Juan Manuel Insaurralde
(К)
ЦЗ
26
Yair Arismendi
ЦЗ
28
Joaquin Gho
ЦП
52
Emiliano Méndez
ЦП
5
Manuel Garcia
ЦП
20
Gabriel Gudiño
ЦП
30
Valentín Burgoa
ЦП
19
Ezequiel Naya
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Ланус
26
Nahuel Losada
ВР
3
Nicolás Morgantini
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
(К)
ЦЗ
33
Abel Luciatti
ЦЗ
6
Хулио Солер
ЦЗ
4
Gonzalo Perez
ЦЗ
15
Raúl Loaiza
ЦП
11
Eduardo Salvio
ЦП
23
Ramiro Carrera
ЦП
10
Марселино Морено
АП
28
Walter Bou
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Атлетико Сармиенто
12
Thyago Ayala
ВР
14
Elías López
ЦЗ
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
33
Gabriel Díaz
ЦЗ
21
Gabriel Hauche
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
30
Manuel Mónaco
ЦП
6
Juan Andrada
ЦП
38
Matias Rosales
ЦП
23
Bryan Cabezas
ЦФ
7
Lisandro López
ЦФ
9
Иван Моралес
ЦФ
Ланус
1
Alan Aguerre
ВР
5
Nery Domínguez
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
33
Lucas Irusta
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
5
Felipe Peña Biafore
ЦЗ
6
Luciano Boggio
ЦП
30
Agustín Rodríguez
ЦП
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
27
Jonathan Torres
ЦФ
9
Leandro Díaz
ЦФ
4-5-1
42
17
2
26
3
52
5
20
30
28
19
3-2-3-1-1
26
33
6
Солер
4
3
24
Искьердос
15
11
23
10
Морено
28
17
14
14
17
26
33
33
26
30
30
30
30
19
7
7
19
20
9
Моралес
9
Моралес
20
3
4
Касерес
4
Касерес
3
24
Искьердос
5
5
24
Искьердос
11
6
6
11
28
9
9
28
Остались в запасе
Атлетико Сармиенто
Ланус
12
Thyago Ayala
ВР
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
21
Gabriel Hauche
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Juan Andrada
ЦП
38
Matias Rosales
ЦП
23
Bryan Cabezas
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
1
Alan Aguerre
ВР
5
Nery Domínguez
ЦЗ
33
Lucas Irusta
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
30
Agustín Rodríguez
ЦП
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
27
Jonathan Torres
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Остались в запасе
12
Thyago Ayala
ВР
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
21
Gabriel Hauche
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
6
Juan Andrada
ЦП
38
Matias Rosales
ЦП
23
Bryan Cabezas
ЦФ
Остались в запасе
1
Alan Aguerre
ВР
5
Nery Domínguez
ЦЗ
33
Lucas Irusta
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
30
Agustín Rodríguez
ЦП
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
27
Jonathan Torres
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Главный тренер
Рикардо Зелински
Статистика матча Атлетико Сармиенто - Ланус
1
1
Всего ударов по воротам
13
17
Удары в створ
1
4
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
7
Нарушения
12
11
Офсайды
1
0
Количество передач
254
500
Сейвы
4
1
Точность передач %
60
82
Удары мимо ворот
7
10
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
4
7
Удары из-за пределов штрафной
9
10
xG (ожидаемые голы)
0.33
0.9
Матчи команд
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 11 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
15.10.2026
Ривер Плейт
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Zunino, Argentina
Стадион:
Estadio Eva Perón, Junin
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