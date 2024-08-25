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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ланус - Годой-Крус
Ланус - Годой-Крус: обзор матча 25 августа 2024
Ланус
25.08.2024, воскресенье, 20:30
Аргентина. Примера, 12 тур
1 : 1
Завершен
Годой-Крус
21'
W. Bou
82'
G. Abrego
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланус - Годой-Крус
82'
ГОЛ! 1:1!
G. Abrego
Замена
A. Rodríguez
️️️️
W. Bou
82'
81'
Замена
M. Pino
️️️️
F. Altamira
81'
Замена
G. Torres
️️️️
D. Barrea
Желтая карточка
F. Peña Biafore
80'
Замена
L. Boggio
️️️️
E. Salvio
76'
75'
Замена
F. Ardiles
️️️️
L. Arce
68'
Желтая карточка
F. Rasmussen
Замена
L. Díaz
️️️️
R. Carrera
62'
Замена
N. Domínguez
️️️️
G. Perez
62'
46'
Замена
G. Abrego
️️️️
V. Poggi
46'
Замена
M. Mendoza
️️️️
B. Salvareschi
Замена
F. Peña Biafore
️️️️
R. Loaiza
46'
32'
Желтая карточка
E. Pereyra
ГОЛ! 1:0!
W. Bou
Пас отдал
М. Морено
21'
20'
Желтая карточка
B. Salvareschi
3'
Желтая карточка
L. Arce
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланус
26
Nahuel Losada
ВР
3
Nicolás Morgantini
ЦЗ
4
Gonzalo Perez
ЦЗ
6
Хулио Солер
ЦЗ
4
Ezequiel Muñoz
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
(К)
ЦЗ
15
Raúl Loaiza
ЦП
11
Eduardo Salvio
ЦП
23
Ramiro Carrera
ЦП
10
Марселино Морено
АП
28
Walter Bou
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Годой-Крус
1
Franco Petroli
ВР
2
Braian Salvareschi
ЦЗ
23
Federico Rasmussen
(К)
ЦЗ
4
Lucas Arce
ЦЗ
5
Bruno Leyes
ЦП
25
Vicente Poggi
ЦП
8
Nicolás Fernández
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
25
Facundo Altamira
ЦФ
9
Daniel Barrea
ЦФ
9
Salomón Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Ланус
1
Alan Aguerre
ВР
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
5
Felipe Peña Biafore
ЦЗ
33
Lucas Irusta
ЦЗ
33
Abel Luciatti
ЦЗ
5
Nery Domínguez
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
8
Maximiliano González
ЦП
30
Agustín Rodríguez
ЦП
6
Luciano Boggio
ЦП
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
9
Leandro Díaz
ЦФ
Годой-Крус
12
Roberto Ramírez
ВР
30
Facundo Ardiles
ЦЗ
20
Facundo Butti
ЦЗ
23
Mateo Mendoza
ЦЗ
18
Gastón Moreyra
ЦП
35
Luciano Pascual
ЦП
14
Agustín Villalobos
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
16
Mariano Santiago
ЦП
28
Gonzalo Torres
ЦФ
7
Juan Bautista Cejas
ЦФ
22
Martin Pino
ЦФ
3-2-3-1-1
26
6
Солер
4
24
Искьердос
4
3
15
11
23
10
Морено
28
3-3-4
1
2
23
4
5
25
8
9
9
25
17
15
5
5
15
4
5
5
4
28
30
30
28
11
6
6
11
23
9
9
23
4
30
30
4
2
23
23
2
25
26
26
25
9
28
28
9
25
22
22
25
Остались в запасе
Ланус
Годой-Крус
1
Alan Aguerre
ВР
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
33
Lucas Irusta
ЦЗ
33
Abel Luciatti
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
8
Maximiliano González
ЦП
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
12
Roberto Ramírez
ВР
20
Facundo Butti
ЦЗ
18
Gastón Moreyra
ЦП
35
Luciano Pascual
ЦП
14
Agustín Villalobos
ЦП
16
Mariano Santiago
ЦП
7
Juan Bautista Cejas
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Остались в запасе
1
Alan Aguerre
ВР
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
33
Lucas Irusta
ЦЗ
33
Abel Luciatti
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
8
Maximiliano González
ЦП
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
Остались в запасе
12
Roberto Ramírez
ВР
20
Facundo Butti
ЦЗ
18
Gastón Moreyra
ЦП
35
Luciano Pascual
ЦП
14
Agustín Villalobos
ЦП
16
Mariano Santiago
ЦП
7
Juan Bautista Cejas
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Статистика матча Ланус - Годой-Крус
1
4
Всего ударов по воротам
14
17
Удары в створ
6
7
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
4
9
Нарушения
12
14
Офсайды
0
2
Количество передач
427
387
Сейвы
5
3
Точность передач %
81
79
Удары мимо ворот
5
8
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
1
11
xG (ожидаемые голы)
1.6
1.34
Матчи команд
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 16 тур
Годой-Крус
1 : 1
15.11.2025
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
2 : 1
10.11.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 14 тур
Годой-Крус
0 : 0
03.11.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 13 тур
Ланус
2 : 0
18.10.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 12 тур
Индепендьенте Ривадавия
0 : 0
12.10.2025
Годой-Крус
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Echenique, Argentina
Стадион:
Estadio Ciudad de Lanus, Buenos Aires
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