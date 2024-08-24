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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Депортиво Риестра - Атлетико Сармиенто
Депортиво Риестра - Атлетико Сармиенто: обзор матча 24 августа 2024
Депортиво Риестра
24.08.2024, суббота, 20:30
Аргентина. Примера, 12 тур
2 : 1
Завершен
Атлетико Сармиенто
41'
B. Sánchez
83'
J. Herrera
11'
J. Gho
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво Риестра - Атлетико Сармиенто
87'
Замена
B. Cabezas
️️️️
Y. Arismendi
Замена
G. Pereira
️️️️
J. Goitia
85'
Замена
D. Minervino
️️️️
B. Sánchez
85'
ГОЛ! 2:1!
J. Herrera
Пас отдал
B. Sánchez
83'
75'
Желтая карточка
J. Cruz Guasone
Желтая карточка
J. Goitia
68'
Замена
A. Díaz
️️️️
N. Benegas
62'
62'
Замена
И. Моралес
️️️️
L. López
55'
Желтая карточка
E. López
46'
Замена
G. Gudiño
️️️️
G. Hauche
46'
Замена
J. Cruz Guasone
️️️️
G. Sauro
46'
Замена
F. Paredes
️️️️
J. Andrada
ГОЛ! 1:1!
B. Sánchez
41'
34'
Желтая карточка
G. Sauro
Замена
B. Sánchez
️️️️
P. Ramírez
30'
Желтая карточка
P. Ramírez
24'
Желтая карточка
M. Celiz
13'
11'
ГОЛ! 0:1!
J. Gho
Пас отдал
E. López
Желтая карточка
N. Benegas
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво Риестра
1
Ignacio Arce
ВР
5
Pedro Ramírez
ЦЗ
15
Nicolás Sansotre
ЦЗ
20
Alan Barrionuevo
ЦЗ
3
Nicolás Caro Torres
ЦЗ
27
Jonathan Goitia
ЦЗ
8
Milton Celiz
(К)
ЦП
14
Pablo Monje
ЦП
24
Jonathan Herrera
ЦФ
28
Rodrigo Sayavedra
ЦФ
9
Nicolás Benegas
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Атлетико Сармиенто
42
Lucas Acosta
ВР
14
Elías López
ЦЗ
3
Gastón Sauro
ЦЗ
2
Juan Manuel Insaurralde
ЦЗ
26
Yair Arismendi
ЦЗ
21
Gabriel Hauche
ЦЗ
6
Juan Andrada
ЦП
52
Emiliano Méndez
ЦП
28
Joaquin Gho
ЦП
19
Ezequiel Naya
ЦФ
7
Lisandro López
(К)
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Депортиво Риестра
23
Rodrigo Saracho
ВР
36
Delfor Minervino
ЦЗ
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
6
Jeremias James
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
16
Guillermo Pereira
ЦП
10
Gonzalo Bravo
ЦП
19
Jonathan Goya
ЦП
10
Brian Sánchez
ЦП
11
Gustavo Martin Fernandez
ЦФ
79
M. Sanabria
ЦФ
11
Alexander Díaz
ЦФ
Атлетико Сармиенто
12
Thyago Ayala
ВР
33
Gabriel Díaz
ЦЗ
17
Franco Paredes
ЦЗ
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
38
Matias Rosales
ЦП
20
Gabriel Gudiño
ЦП
30
Manuel Mónaco
ЦП
30
Valentín Burgoa
ЦП
5
Manuel Garcia
ЦП
9
Иван Моралес
ЦФ
23
Bryan Cabezas
ЦФ
3-2-2-3
1
20
3
27
15
5
8
14
9
28
24
3-2-3-2
42
2
26
21
14
3
6
52
28
7
19
36
36
27
16
16
27
5
10
10
5
9
11
11
9
6
17
17
6
3
16
16
3
21
20
20
21
7
9
Моралес
9
Моралес
7
26
23
23
26
Остались в запасе
Депортиво Риестра
Атлетико Сармиенто
23
Rodrigo Saracho
ВР
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
6
Jeremias James
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
10
Gonzalo Bravo
ЦП
19
Jonathan Goya
ЦП
11
Gustavo Martin Fernandez
ЦФ
79
M. Sanabria
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
12
Thyago Ayala
ВР
33
Gabriel Díaz
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
38
Matias Rosales
ЦП
30
Manuel Mónaco
ЦП
30
Valentín Burgoa
ЦП
5
Manuel Garcia
ЦП
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Остались в запасе
23
Rodrigo Saracho
ВР
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
6
Jeremias James
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
10
Gonzalo Bravo
ЦП
19
Jonathan Goya
ЦП
11
Gustavo Martin Fernandez
ЦФ
79
M. Sanabria
ЦФ
Остались в запасе
12
Thyago Ayala
ВР
33
Gabriel Díaz
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
38
Matias Rosales
ЦП
30
Manuel Mónaco
ЦП
30
Valentín Burgoa
ЦП
5
Manuel Garcia
ЦП
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Статистика матча Депортиво Риестра - Атлетико Сармиенто
4
3
Всего ударов по воротам
16
10
Удары в створ
5
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
5
7
Нарушения
12
17
Офсайды
2
1
Количество передач
257
300
Сейвы
3
3
Точность передач %
62
59
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
6
3
xG (ожидаемые голы)
1.33
1.26
Матчи команд
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 11 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
15.10.2026
Ривер Плейт
Информация о матче
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо
(Баия-Бланка)
Стадион:
Estadio Guillermo Laza, Flores
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