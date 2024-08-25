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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Тигре - Унион Санта-Фе
Тигре - Унион Санта-Фе: обзор матча 25 августа 2024
Тигре
25.08.2024, воскресенье, 01:30
Аргентина. Примера, 12 тур
5 : 1
Завершен
Унион Санта-Фе
16'
F. Monzón
45+1'
F. Monzón
47'
B. Armoa
48'
Г. Марони
75'
F. Monzón
51'
N. Orsini
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тигре - Унион Санта-Фе
Замена
M. Garay
️️️️
S. Gonzalez
80'
Замена
Э. Рамирес
️️️️
F. Monzón
80'
Замена
L. Scipioni
️️️️
T. Galván
80'
78'
Замена
L. Gamba
️️️️
А. Бальбоа
77'
Замена
E. Roldán
️️️️
N. Paz
ГОЛ! 5:1!
F. Monzón
75'
61'
Замена
G. Javier Morales
️️️️
L. Vargas
Замена
S. Medina
️️️️
B. Armoa
61'
51'
ГОЛ! 4:1!
N. Orsini
Пас отдал
M. Del Blanco
ГОЛ! 4:0!
Г. Марони
Пас отдал
F. Monzón
48'
ГОЛ! 3:0!
B. Armoa
Пас отдал
T. Galván
47'
46'
Замена
P. Tanda
️️️️
J. Mosqueira
46'
Замена
M. Del Blanco
️️️️
B. Pittón
ГОЛ! 2:0!
F. Monzón
Пас отдал
Г. Марони
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
F. Monzón
Пас отдал
M. Ortega
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тигре
12
Felipe Zenobio
ВР
6
Martín Ortega
ЦЗ
5
Nahuel Banegas
ЦЗ
22
Brian Leizza
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
27
Santiago Gonzalez
ЦП
30
Agustín Cardozo
(К)
ЦП
27
Blas Armoa
ЦП
33
Гонсало Марони
ЦП
26
Tomás Galván
ЦП
9
Florián Monzón
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Унион Санта-Фе
25
Thiago Cardozo
ВР
18
Franco Pardo
ЦЗ
3
Claudio Corvalán
ЦЗ
35
Lautaro Vargas
ЦЗ
12
Bruno Pittón
ЦЗ
32
Nicolás Paz
ЦЗ
7
Simón Rivero
ЦП
17
Joaquin Mosqueira
ЦП
20
Mauro Pittón
(К)
ЦП
34
Nicolás Orsini
ЦФ
9
Адриан Бальбоа
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Тигре
24
Alan Sosa
ВР
4
Valentin Moreno
ЦЗ
38
Tomas Fernandez
ЦЗ
3
Gian Nardelli
ЦЗ
8
Martín Garay
ЦП
21
Sebastián Medina
ЦП
16
Lorenzo Scipioni
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
11
Darío Sarmiento
ЦФ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
37
Camilo Viganoni
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Унион Санта-Фе
1
Nicolás Campisi
ВР
3
Miguel Torren
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
23
Enzo Roldán
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
19
Tiago Banega
ЦП
9
Gonzalo Javier Morales
ЦФ
21
Lucas Gamba
ЦФ
30
Jeronimo Domina
ЦФ
15
Mateo Del Blanco
ЦФ
4-5-1
12
6
22
3
Пас
5
30
27
33
Марони
26
27
9
3-2-3-2
25
35
12
32
18
3
7
17
20
9
Бальбоа
34
27
8
8
27
27
21
21
27
26
16
16
26
9
24
Рамирес
24
Рамирес
9
32
23
23
32
17
5
5
17
35
9
9
35
9
Бальбоа
21
21
9
Бальбоа
12
15
15
12
Остались в запасе
Тигре
Унион Санта-Фе
24
Alan Sosa
ВР
4
Valentin Moreno
ЦЗ
38
Tomas Fernandez
ЦЗ
3
Gian Nardelli
ЦЗ
37
Romeo Benítez
ЦП
11
Darío Sarmiento
ЦФ
37
Camilo Viganoni
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
1
Nicolás Campisi
ВР
3
Miguel Torren
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
19
Tiago Banega
ЦП
30
Jeronimo Domina
ЦФ
Главный тренер
Кили Гонсалес
Остались в запасе
24
Alan Sosa
ВР
4
Valentin Moreno
ЦЗ
38
Tomas Fernandez
ЦЗ
3
Gian Nardelli
ЦЗ
37
Romeo Benítez
ЦП
11
Darío Sarmiento
ЦФ
37
Camilo Viganoni
ЦФ
14
Факундо Феррейра
ЦФ
Остались в запасе
1
Nicolás Campisi
ВР
3
Miguel Torren
ЦЗ
13
Valentín Fascendini
ЦЗ
22
Francisco Gerometta
ЦЗ
26
Juan Pablo Luduena
ЦЗ
19
Tiago Banega
ЦП
30
Jeronimo Domina
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Главный тренер
Кили Гонсалес
Статистика матча Тигре - Унион Санта-Фе
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
8
5
Офсайды
1
2
Количество передач
302
365
Сейвы
2
0
Точность передач %
76
78
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
6
8
Удары из-за пределов штрафной
5
5
xG (ожидаемые голы)
1.43
1.88
Матчи команд
Тигре
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Унион Санта-Фе
0 : 2
10.10.2026
Дефенса и Хустисия
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Rapallini, Argentina
Стадион:
Estadio Jose Dellagiovanna, Buenos Aires
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