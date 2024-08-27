Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман
Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман: обзор матча 27 августа 2024
Росарио Сентраль
27.08.2024, вторник, 00:30
Аргентина. Примера, 12 тур
1 : 0
Завершен
Атлетико Тукуман
83'
J. Gimenez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман
Желтая карточка
L. Giaccone
90'
+4
90'
+2
Желтая карточка
M. de los Santos
86'
Замена
L. Miguel Rodríguez
️️️️
R. Tesuri
86'
Замена
J. Giani
️️️️
G. Acosta
ГОЛ! 1:0!
J. Gimenez
Пас отдал
E. Coronel
83'
Замена
J. Gimenez
️️️️
C. Quintana
82'
Замена
D. Martínez
️️️️
Э. Копетти
82'
Желтая карточка
C. Quintana
79'
Замена
K. Ortíz
️️️️
M. Martínez
71'
Замена
М. Ловера
️️️️
I. Malcorra
71'
Замена
L. Giaccone
️️️️
J. Gomez
55'
46'
Замена
M. Brandán
️️️️
Д. Перуцци
46'
Замена
N. Franco
️️️️
M. Coronel
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Росарио Сентраль
1
Jorge Broun
(К)
ВР
32
Emanuel Coronel
ЦЗ
3
Agustín Sández
ЦЗ
3
Miguel Barbieri
ЦЗ
2
Carlos Quintana
ЦЗ
5
Франко Ибарра
ОП
16
Mauricio Martínez
ЦП
10
Ignacio Malcorra
ЦП
8
Хаминтон Кампас
АП
11
Jonatan Gomez
ЦФ
22
Энцо Копетти
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Атлетико Тукуман
25
Tomás Durso
ВР
17
Matías de los Santos
ЦЗ
5
Николас Ромеро
ЦЗ
32
Juan Infante
ЦЗ
30
Джино Перуцци
ПЗ
11
Renzo Tesuri
ЦП
21
Adrián Sánchez
ЦП
8
Guillermo Acosta
(К)
ЦП
32
Mateo Bajamich
ЦФ
19
Marcelo Estigarribia
ЦФ
11
Mateo Coronel
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Росарио Сентраль
1
Аксель Вернер
ВР
3
Kevin Silva
ЦЗ
4
Damián Martínez
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
24
Juan Gimenez
ЦЗ
28
Tomás O'Connor
ЦП
45
Kevin Ortíz
ЦП
26
Lautaro Giaccone
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
17
Максимилиано Ловера
ЦФ
17
Luca Martínez Dupuy
ЦФ
25
Tobias Cervera
ЦФ
Атлетико Тукуман
12
Juan Ignacio González
ВР
6
Gianluca Ferrari
ЦЗ
41
Rodrigo Melo
ЦЗ
16
Moisés Brandán
ЦЗ
25
Néstor Breitenbruch
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
26
Tomás Castro Ponce
ЦП
11
Nicolás Castro
ЦП
10
N. Franco
ЦФ
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
7
Luis Miguel Rodríguez
ЦФ
7
Justo Giani
ЦФ
4-1-2-1-2
1
32
3
2
3
5
Ибарра
16
10
8
Кампас
22
Копетти
11
4-3-3
25
30
Перуцци
5
Ромеро
32
17
11
21
8
11
19
32
22
Копетти
4
4
22
Копетти
2
24
24
2
16
45
45
16
11
26
26
11
10
17
Ловера
17
Ловера
10
30
Перуцци
16
16
30
Перуцци
11
10
10
11
11
7
7
11
8
7
7
8
Остались в запасе
Росарио Сентраль
Атлетико Тукуман
1
Аксель Вернер
ВР
3
Kevin Silva
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
28
Tomás O'Connor
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
17
Luca Martínez Dupuy
ЦФ
25
Tobias Cervera
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
12
Juan Ignacio González
ВР
6
Gianluca Ferrari
ЦЗ
41
Rodrigo Melo
ЦЗ
25
Néstor Breitenbruch
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
26
Tomás Castro Ponce
ЦП
11
Nicolás Castro
ЦП
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
Главный тренер
Факундо Сава
Остались в запасе
1
Аксель Вернер
ВР
3
Kevin Silva
ЦЗ
30
Alan Rodríguez
ЦЗ
28
Tomás O'Connor
ЦП
23
Аугусто Солари
ПВ
17
Luca Martínez Dupuy
ЦФ
25
Tobias Cervera
ЦФ
Остались в запасе
12
Juan Ignacio González
ВР
6
Gianluca Ferrari
ЦЗ
41
Rodrigo Melo
ЦЗ
25
Néstor Breitenbruch
ЦЗ
39
Matías Orihuela
ЦЗ
26
Tomás Castro Ponce
ЦП
11
Nicolás Castro
ЦП
9
Francisco Bonfiglio
ЦФ
Главный тренер
Мигель Анхель Руссо
Главный тренер
Факундо Сава
Статистика матча Росарио Сентраль - Атлетико Тукуман
2
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
4
6
Нарушения
11
15
Офсайды
1
0
Количество передач
380
358
Сейвы
2
0
Точность передач %
69
66
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
0.65
0.78
Матчи команд
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Росарио Сентраль
3 : 1
22.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 16 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
07.11.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Росарио Сентраль
2 : 0
25.10.2026
Уракан
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 16 тур
Банфилд
2 : 2
07.11.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
1 : 2
03.11.2026
Архентинос Хуниорс
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Тукуман
2 : 3
18.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 12 тур
Химнасия
1 : 1
10.10.2026
Атлетико Тукуман
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Espinoza, Argentina
Стадион:
Gigante de Arroyito, Rosario
Новости команд
Все
Росарио Сентраль
Атлетико Тукуман
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
28 сентября
Игрок Колумбии не вернулся на родину после ЧМ-2026 из-за угроз убийством
10 июля
4
«Безумный гном!»: Ди Мария – о перформансе Месси
23 июня
1
Только три аргентинца провели 100 матчей в Лиге чемпионов
29 января
Ди Мария сказал, в чем Роналду лучше Месси
27 января
Назван худший трансфер «МЮ» после ухода Фергюсона
28 сентября
Игрок Колумбии не вернулся на родину после ЧМ-2026 из-за угроз убийством
10 июля
4
«Безумный гном!»: Ди Мария – о перформансе Месси
23 июня
1
Только три аргентинца провели 100 матчей в Лиге чемпионов
29 января
Ди Мария сказал, в чем Роналду лучше Месси
27 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+