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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Атлетико Сармиенто - Тигре
Атлетико Сармиенто - Тигре: обзор матча 18 августа 2024
Атлетико Сармиенто
18.08.2024, воскресенье, 23:00
Аргентина. Примера, 11 тур
0 : 0
Завершен
Тигре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико Сармиенто - Тигре
82'
Замена
S. Gonzalez
️️️️
L. Miranda
Замена
G. Hauche
️️️️
G. Gudiño
82'
74'
Желтая карточка
M. Ortega
70'
Замена
D. Sarmiento
️️️️
B. Armoa
Замена
J. Andrada
️️️️
E. Méndez
69'
Замена
L. López
️️️️
E. Naya
69'
Замена
M. Mónaco
️️️️
Н. Гайтан
46'
Замена
E. López
️️️️
Ф. Ронкалья
46'
40'
Желтая карточка
N. Banegas
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Сармиенто
12
Thyago Ayala
ВР
26
Yair Arismendi
ЦЗ
2
Juan Manuel Insaurralde
(К)
ЦЗ
17
Franco Paredes
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
52
Emiliano Méndez
ЦП
5
Manuel Garcia
ЦП
28
Joaquin Gho
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
20
Gabriel Gudiño
ЦП
19
Ezequiel Naya
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Тигре
12
Felipe Zenobio
ВР
3
Неуэн Пас
ЦЗ
22
Brian Leizza
ЦЗ
6
Martín Ortega
ЦЗ
5
Nahuel Banegas
ЦЗ
30
Agustín Cardozo
(К)
ЦП
26
Leonel Miranda
ЦП
26
Tomás Galván
ЦП
33
Гонсало Марони
ЦП
27
Blas Armoa
ЦП
9
Florián Monzón
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Атлетико Сармиенто
1
Andrés Marsengo
ВР
33
Gabriel Díaz
ЦЗ
3
Gastón Sauro
ЦЗ
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
14
Elías López
ЦЗ
21
Gabriel Hauche
ЦЗ
30
Manuel Mónaco
ЦП
6
Juan Andrada
ЦП
30
Valentín Burgoa
ЦП
9
Иван Моралес
ЦФ
23
Bryan Cabezas
ЦФ
7
Lisandro López
ЦФ
Тигре
24
Alan Sosa
ВР
3
Gian Nardelli
ЦЗ
32
Pablo Minissale
ЦЗ
4
Valentin Moreno
ЦЗ
38
Tomas Fernandez
ЦЗ
27
Santiago Gonzalez
ЦП
21
Sebastián Medina
ЦП
8
Martín Garay
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
11
Darío Sarmiento
ЦФ
37
Camilo Viganoni
ЦФ
4-5-1
12
26
2
17
14
Ронкалья
5
28
10
Гайтан
20
52
19
4-5-1
12
22
6
5
3
Пас
30
26
33
Марони
27
26
9
14
Ронкалья
14
14
14
Ронкалья
20
21
21
20
10
Гайтан
30
30
10
Гайтан
52
6
6
52
19
7
7
19
26
27
27
26
27
11
11
27
Остались в запасе
Атлетико Сармиенто
Тигре
1
Andrés Marsengo
ВР
33
Gabriel Díaz
ЦЗ
3
Gastón Sauro
ЦЗ
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
30
Valentín Burgoa
ЦП
9
Иван Моралес
ЦФ
23
Bryan Cabezas
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
24
Alan Sosa
ВР
3
Gian Nardelli
ЦЗ
32
Pablo Minissale
ЦЗ
4
Valentin Moreno
ЦЗ
38
Tomas Fernandez
ЦЗ
21
Sebastián Medina
ЦП
8
Martín Garay
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
37
Camilo Viganoni
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Остались в запасе
1
Andrés Marsengo
ВР
33
Gabriel Díaz
ЦЗ
3
Gastón Sauro
ЦЗ
16
Juan Cruz Guasone
ЦЗ
30
Valentín Burgoa
ЦП
9
Иван Моралес
ЦФ
23
Bryan Cabezas
ЦФ
Остались в запасе
24
Alan Sosa
ВР
3
Gian Nardelli
ЦЗ
32
Pablo Minissale
ЦЗ
4
Valentin Moreno
ЦЗ
38
Tomas Fernandez
ЦЗ
21
Sebastián Medina
ЦП
8
Martín Garay
ЦП
37
Romeo Benítez
ЦП
37
Camilo Viganoni
ЦФ
Главный тренер
Исраэль Дамонте
Главный тренер
Себастьян Домингес
Статистика матча Атлетико Сармиенто - Тигре
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
0
3
Владение мячом %
26
74
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
3
7
Нарушения
13
8
Офсайды
4
2
Количество передач
187
552
Сейвы
3
0
Точность передач %
53
82
Удары мимо ворот
11
7
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
6
Удары из-за пределов штрафной
8
5
xG (ожидаемые голы)
0.67
1.54
Матчи команд
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 11 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
15.10.2026
Ривер Плейт
Тигре
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Espinoza, Argentina
Стадион:
Estadio Eva Perón, Junin
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