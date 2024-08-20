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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Годой-Крус - Депортиво Риестра
Годой-Крус - Депортиво Риестра: обзор матча 20 августа 2024
Годой-Крус
20.08.2024, вторник, 00:45
Аргентина. Примера, 11 тур
4 : 1
Завершен
Депортиво Риестра
8'
S. Rodríguez
10'
D. Barrea
45+1'
D. Barrea
66'
F. Altamira
84'
B. Sánchez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Годой-Крус - Депортиво Риестра
Красная карточка
P. Barrios
87'
84'
ГОЛ! 4:1!
B. Sánchez
83'
Желтая карточка
P. Monje
Замена
M. Santiago
️️️️
F. Altamira
76'
Замена
A. Villalobos
️️️️
N. Fernández
73'
70'
Замена
J. Goitia
️️️️
G. Pereira
70'
Замена
M. Sanabria
️️️️
P. Ramírez
Замена
M. Pino
️️️️
S. Rodríguez
67'
Замена
G. Moreyra
️️️️
D. Barrea
67'
Замена
G. Abrego
️️️️
V. Poggi
67'
ГОЛ! 4:0!
F. Altamira
Пас отдал
N. Fernández
66'
Желтая карточка
V. Poggi
56'
53'
Желтая карточка
G. Pereira
ГОЛ! 3:0!
D. Barrea
Пас отдал
V. Poggi
45'
+1
45'
Замена
B. Sánchez
️️️️
G. Bravo
45'
Замена
A. Díaz
️️️️
A. Daniel Alonso Espinoza
19'
Замена
G. Pereira
️️️️
J. Goya
ГОЛ! 2:0!
D. Barrea
Пас отдал
S. Rodríguez
10'
ГОЛ! 1:0!
S. Rodríguez
Пас отдал
F. Altamira
8'
5'
Желтая карточка
J. Goya
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Годой-Крус
1
Franco Petroli
ВР
4
Lucas Arce
ЦЗ
23
Federico Rasmussen
ЦЗ
2
Pier Barrios
(К)
ЦЗ
5
Bruno Leyes
ЦП
25
Vicente Poggi
ЦП
8
Nicolás Fernández
ЦП
17
Elías Pereyra
ЦФ
25
Facundo Altamira
ЦФ
9
Daniel Barrea
ЦФ
9
Salomón Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Депортиво Риестра
1
Ignacio Arce
ВР
15
Nicolás Sansotre
ЦЗ
20
Alan Barrionuevo
ЦЗ
3
Nicolás Caro Torres
ЦЗ
5
Pedro Ramírez
ЦЗ
14
Pablo Monje
ЦП
19
Jonathan Goya
ЦП
10
Gonzalo Bravo
ЦП
28
Rodrigo Sayavedra
ЦФ
7
Antony Daniel Alonso Espinoza
ЦФ
24
Jonathan Herrera
(К)
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Годой-Крус
12
Roberto Ramírez
ВР
20
Facundo Butti
ЦЗ
2
Braian Salvareschi
ЦЗ
30
Facundo Ardiles
ЦЗ
14
Agustín Villalobos
ЦП
26
Gonzalo Abrego
ЦП
18
Gastón Moreyra
ЦП
16
Mariano Santiago
ЦП
35
Luciano Pascual
ЦП
22
Martin Pino
ЦФ
7
Luciano Cingolani
ЦФ
7
Juan Bautista Cejas
ЦФ
Депортиво Риестра
23
Rodrigo Saracho
ВР
36
Delfor Minervino
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
27
Jonathan Goitia
ЦЗ
18
Tomas Villoldo
ЦЗ
22
C. Paz
ЦЗ
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
16
Guillermo Pereira
ЦП
10
Brian Sánchez
ЦП
79
M. Sanabria
ЦФ
11
Alexander Díaz
ЦФ
11
Gustavo Martin Fernandez
ЦФ
3-3-4
1
4
23
2
5
25
8
17
9
9
25
4-3-3
1
20
3
5
15
14
19
10
24
7
28
8
14
14
8
25
26
26
25
9
18
18
9
25
16
16
25
9
22
22
9
27
27
19
16
16
19
10
10
10
10
5
79
79
5
7
11
11
7
Остались в запасе
Годой-Крус
Депортиво Риестра
12
Roberto Ramírez
ВР
20
Facundo Butti
ЦЗ
2
Braian Salvareschi
ЦЗ
30
Facundo Ardiles
ЦЗ
35
Luciano Pascual
ЦП
7
Luciano Cingolani
ЦФ
7
Juan Bautista Cejas
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
23
Rodrigo Saracho
ВР
36
Delfor Minervino
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
18
Tomas Villoldo
ЦЗ
22
C. Paz
ЦЗ
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
11
Gustavo Martin Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Остались в запасе
12
Roberto Ramírez
ВР
20
Facundo Butti
ЦЗ
2
Braian Salvareschi
ЦЗ
30
Facundo Ardiles
ЦЗ
35
Luciano Pascual
ЦП
7
Luciano Cingolani
ЦФ
7
Juan Bautista Cejas
ЦФ
Остались в запасе
23
Rodrigo Saracho
ВР
36
Delfor Minervino
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
18
Tomas Villoldo
ЦЗ
22
C. Paz
ЦЗ
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
11
Gustavo Martin Fernandez
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Ольдра
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Статистика матча Годой-Крус - Депортиво Риестра
1
1
3
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
8
14
Офсайды
0
2
Количество передач
406
295
Сейвы
3
2
Точность передач %
72
65
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
1.54
1.34
Матчи команд
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 16 тур
Годой-Крус
1 : 1
15.11.2025
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Тукуман
2 : 1
10.11.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 14 тур
Годой-Крус
0 : 0
03.11.2025
Сан-Мартин
Аргентина. Примера, 13 тур
Ланус
2 : 0
18.10.2025
Годой-Крус
Аргентина. Примера, 12 тур
Индепендьенте Ривадавия
0 : 0
12.10.2025
Годой-Крус
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Luis Lobo Medina, Argentina
Стадион:
Estadio Malvinas Argentinas, Mendoza
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