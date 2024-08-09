Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Аргентина. Примера
Депортиво Риестра - Ланус
Депортиво Риестра - Ланус: обзор матча 09 августа 2024
Депортиво Риестра
09.08.2024, пятница, 21:00
Аргентина. Примера, 10 тур
3 : 1
Завершен
Ланус
49'
A. Daniel Alonso Espinoza
77'
A. Díaz
90+5'
J. Herrera
80'
J. Torres
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Депортиво Риестра - Ланус
ГОЛ! 3:1!
J. Herrera
90'
+5
Желтая карточка
A. Barrionuevo
83'
82'
Замена
D. Aquino
️️️️
E. Salvio
82'
Замена
B. Aguirre
️️️️
Х. Хосе Касерес
Замена
J. Goitia
️️️️
M. Celiz
81'
Замена
D. Minervino
️️️️
P. Ramírez
81'
80'
ГОЛ! 2:1!
J. Torres
Пас отдал
М. Морено
ГОЛ! 2:0!
A. Díaz
Пас отдал
B. Sánchez
77'
Желтая карточка
B. Sánchez
74'
Желтая карточка
M. Celiz
72'
Замена
A. Díaz
️️️️
A. Daniel Alonso Espinoza
67'
Замена
B. Sánchez
️️️️
G. Bravo
67'
65'
Замена
J. Torres
️️️️
N. Morgantini
65'
Замена
O. Ontivero
️️️️
L. Acosta
Замена
P. Monje
️️️️
J. Goya
55'
ГОЛ! 1:0!
A. Daniel Alonso Espinoza
49'
22'
Красная карточка
A. Luciatti
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Депортиво Риестра
1
Ignacio Arce
ВР
5
Pedro Ramírez
ЦЗ
15
Nicolás Sansotre
ЦЗ
20
Alan Barrionuevo
ЦЗ
3
Nicolás Caro Torres
ЦЗ
19
Jonathan Goya
ЦП
8
Milton Celiz
(К)
ЦП
10
Gonzalo Bravo
ЦП
7
Antony Daniel Alonso Espinoza
ЦФ
28
Rodrigo Sayavedra
ЦФ
24
Jonathan Herrera
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Ланус
26
Nahuel Losada
ВР
3
Nicolás Morgantini
ЦЗ
5
Nery Domínguez
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
33
Abel Luciatti
ЦЗ
4
Ezequiel Muñoz
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
ЦЗ
11
Eduardo Salvio
ЦП
10
Марселино Морено
АП
28
Walter Bou
ЦФ
7
Lautaro Acosta
(К)
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Депортиво Риестра
23
Rodrigo Saracho
ВР
22
C. Paz
ЦЗ
27
Jonathan Goitia
ЦЗ
36
Delfor Minervino
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
10
Brian Sánchez
ЦП
14
Pablo Monje
ЦП
16
Guillermo Pereira
ЦП
11
Alexander Díaz
ЦФ
11
Gustavo Martin Fernandez
ЦФ
79
M. Sanabria
ЦФ
Ланус
1
Alan Aguerre
ВР
13
Leonel Cardozo
ЦЗ
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
4
Gonzalo Perez
ЦЗ
20
Dylan Aquino
ЦП
30
Agustín Rodríguez
ЦП
17
Agustín Medina
ЦП
6
Luciano Boggio
ЦП
34
Mariano Gerez
ЦП
41
Thiago Balbuena
ЦФ
27
Jonathan Torres
ЦФ
4-3-3
1
5
20
3
15
19
8
10
24
28
7
3-2-1-1-2
26
33
4
24
Искьердос
5
4
Касерес
11
10
Морено
7
28
8
27
27
8
5
36
36
5
10
10
10
10
19
14
14
19
7
11
11
7
7
28
28
7
4
Касерес
35
35
4
Касерес
11
20
20
11
3
27
27
3
Остались в запасе
Депортиво Риестра
Ланус
23
Rodrigo Saracho
ВР
22
C. Paz
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
16
Guillermo Pereira
ЦП
11
Gustavo Martin Fernandez
ЦФ
79
M. Sanabria
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
1
Alan Aguerre
ВР
13
Leonel Cardozo
ЦЗ
4
Gonzalo Perez
ЦЗ
30
Agustín Rodríguez
ЦП
17
Agustín Medina
ЦП
6
Luciano Boggio
ЦП
34
Mariano Gerez
ЦП
41
Thiago Balbuena
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Остались в запасе
23
Rodrigo Saracho
ВР
22
C. Paz
ЦЗ
24
Gustavo Benítez
ЦЗ
26
Máximiliano Rodríguez
ЦЗ
16
Guillermo Pereira
ЦП
11
Gustavo Martin Fernandez
ЦФ
79
M. Sanabria
ЦФ
Остались в запасе
1
Alan Aguerre
ВР
13
Leonel Cardozo
ЦЗ
4
Gonzalo Perez
ЦЗ
30
Agustín Rodríguez
ЦП
17
Agustín Medina
ЦП
6
Luciano Boggio
ЦП
34
Mariano Gerez
ЦП
41
Thiago Balbuena
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Фаббиани
Главный тренер
Рикардо Зелински
Статистика матча Депортиво Риестра - Ланус
3
1
Всего ударов по воротам
24
13
Удары в створ
13
4
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
9
4
Нарушения
16
8
Офсайды
2
2
Количество передач
340
347
Сейвы
3
11
Точность передач %
73
77
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
6
6
Удары из пределов штрафной
19
6
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
3.17
0.61
Матчи команд
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Информация о матче
Главный судья:
Hernan Mastrangelo, Argentina
Стадион:
Estadio Guillermo Laza, Flores
Новости команд
Все
Депортиво Риестра
Ланус
«Ланус» – «Эстудиантес»: кто победит в матче 10-го тура Примеры 2026
21 сентября
«Гремио» – «Депортиво Риестра»: прогноз и ставки на матч 15 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
14 апреля
«Оренбург» хочет арендовать вингера из чемпионата Аргентины
3 февраля
«Ланус» – «Атлетико Минейро»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 2.45
2025.11.21 10:45
Раскрыта зарплата новичка «Динамо» Касереса
2025.02.14 20:00
«Гремио» – «Депортиво Риестра»: прогноз и ставки на матч 15 апреля 2026 с коэффициентом 1.55
14 апреля
«Ланус» – «Эстудиантес»: кто победит в матче 10-го тура Примеры 2026
21 сентября
«Оренбург» хочет арендовать вингера из чемпионата Аргентины
3 февраля
«Ланус» – «Атлетико Минейро»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 2.45
2025.11.21 10:45
Раскрыта зарплата новичка «Динамо» Касереса
2025.02.14 20:00
«Динамо» заплатит за Касереса в четыре раза больше его рыночной стоимости
2025.02.14 18:18
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+