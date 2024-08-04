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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Бока Хуниорс - Барракас Сентраль
Бока Хуниорс - Барракас Сентраль: обзор матча 04 августа 2024
Бока Хуниорс
04.08.2024, воскресенье, 23:30
Аргентина. Примера, 9 тур
1 : 1
Завершен
Барракас Сентраль
37'
M. Giménez
7'
M. Zalazar
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бока Хуниорс - Барракас Сентраль
82'
Замена
A. Juárez
️️️️
M. Zalazar
Желтая карточка
Г. Медель
81'
Желтая карточка
Т. Бельмонте
74'
Замена
J. Saralegui
️️️️
E. Zeballos
69'
68'
Замена
I. Tapia
️️️️
A. Domínguez
63'
Замена
D. Juárez
️️️️
M. Iacobellis
62'
Замена
J. Candia
️️️️
A. Cantero
Замена
B. Aguirre
️️️️
Л. Ди Лолло
46'
ГОЛ! 1:1!
M. Giménez
Пас отдал
Л. Бланко
37'
31'
Желтая карточка
M. Iacobellis
Желтая карточка
Х. Николас Фигаль
11'
7'
ГОЛ! 0:1!
M. Zalazar
Пас отдал
R. Herrera
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бока Хуниорс
44
Серхио Ромеро
(К)
ВР
3
Лаутаро Бланко
ЛЗ
2
Лаутаро Ди Лолло
ЦЗ
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
17
Гари Медель
ОП
8
Томас Бельмонте
ЦП
22
Exequiel Zeballos
ЦП
21
Агустин Мартегани
АП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
9
Milton Giménez
ЦФ
16
Мигель Мерентьель
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Барракас Сентраль
17
Sebastián Moyano
ВР
2
Nicolas Capraro
ЦЗ
4
Pedro Velurtas
ЦЗ
42
Gonzalo Goñi
ЦЗ
26
Rodrigo Herrera
(К)
ЦП
9
Maximiliano Zalazar
ЦП
10
Marco Iacobellis
ЦП
8
Siro Rosane
ЦП
6
Rodrigo Insúa
ЦП
11
Alan Cantero
ЦФ
22
Alexis Domínguez
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Бока Хуниорс
30
Javier García
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
52
Walter Molas
ЦЗ
34
Mateo Mendia
ЦЗ
10
Jabes Saralegui
ЦП
8
Маурисио Бенитес
ЦП
19
Julian Ceballos
ЦП
27
Santiago Dalmasso
ЦП
18
Milton Delgado
ЦП
46
Juan Cruz Payal
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
28
Brian Aguirre
ЦФ
Барракас Сентраль
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
31
Nicolás Demartini
ЦЗ
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
10
Iván Tapia
ЦП
32
Santiago Coronel
ЦП
36
Alex Juárez
ЦП
29
Manuel Duarte
ЦП
5
Dardo Miloc
ЦФ
20
Jhonatan Candia
ЦФ
7
Facundo Nicolas Kruger
ЦФ
29
Daniel Juárez
ЦФ
3-1-2-1-3
44
Ромеро
3
Бланко
4
Фигаль
2
Ди Лолло
17
Медель
8
Бельмонте
22
21
Мартегани
16
Мерентьель
9
17
Адвинкула
3-5-2
17
2
4
42
26
10
8
6
9
22
11
22
10
10
22
2
Ди Лолло
28
28
2
Ди Лолло
22
10
10
22
9
36
36
9
11
20
20
11
10
29
29
10
Остались в запасе
Бока Хуниорс
Барракас Сентраль
30
Javier García
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
52
Walter Molas
ЦЗ
34
Mateo Mendia
ЦЗ
8
Маурисио Бенитес
ЦП
19
Julian Ceballos
ЦП
27
Santiago Dalmasso
ЦП
18
Milton Delgado
ЦП
46
Juan Cruz Payal
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
31
Nicolás Demartini
ЦЗ
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
32
Santiago Coronel
ЦП
29
Manuel Duarte
ЦП
5
Dardo Miloc
ЦФ
7
Facundo Nicolas Kruger
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Орфила
Остались в запасе
30
Javier García
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
18
Франк Фабра
ЦЗ
52
Walter Molas
ЦЗ
34
Mateo Mendia
ЦЗ
8
Маурисио Бенитес
ЦП
19
Julian Ceballos
ЦП
27
Santiago Dalmasso
ЦП
18
Milton Delgado
ЦП
46
Juan Cruz Payal
ЦФ
17
Lucas Janson
ЦФ
Остались в запасе
30
Marcelo Agustín Miño
ВР
31
Nicolás Demartini
ЦЗ
3
Nicolás Tolosa
ЦЗ
23
Lucas Faggioli
ЦЗ
32
Santiago Coronel
ЦП
29
Manuel Duarte
ЦП
5
Dardo Miloc
ЦФ
7
Facundo Nicolas Kruger
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Альмирон
Главный тренер
Алехандро Орфила
Статистика матча Бока Хуниорс - Барракас Сентраль
3
1
Всего ударов по воротам
25
16
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
11
2
Нарушения
13
10
Количество передач
473
318
Сейвы
2
3
Точность передач %
83
76
Удары мимо ворот
11
10
Блокированные удары
11
3
Удары из пределов штрафной
18
5
Удары из-за пределов штрафной
7
11
xG (ожидаемые голы)
1.56
0.76
Матчи команд
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Росарио Сентраль
- : -
29.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Барракас Сентраль
2 : 0
06.11.2026
Расинг Клуб
Аргентина. Примера, 15 тур
Бельграно
2 : 2
02.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Барракас Сентраль
2 : 1
26.10.2026
Эстудиантес де Рио-Куарто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Echenique, Argentina
Стадион:
Alberto Jose Armando, Buenos Aires
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