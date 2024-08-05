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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Ланус - Тигре
Ланус - Тигре: обзор матча 05 августа 2024
Ланус
05.08.2024, понедельник, 02:00
Аргентина. Примера, 9 тур
3 : 2
Завершен
Тигре
56'
E. Salvio
69'
E. Salvio
90'
W. Bou
37'
R. Carrera (АГ)
73'
F. Monzón
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ланус - Тигре
Замена
E. Muñoz
️️️️
W. Bou
90'
+3
ГОЛ! 3:2!
W. Bou
Пас отдал
М. Санабрия
90'
Замена
М. Санабрия
️️️️
E. Salvio
81'
73'
ГОЛ! 2:2!
F. Monzón
Пас отдал
Э. Рамирес
71'
Желтая карточка
F. Monzón
ГОЛ! 2:1!
E. Salvio
Пас отдал
D. Aquino
69'
62'
Замена
Э. Рамирес
️️️️
B. Armoa
ГОЛ! 1:1!
E. Salvio
Пас отдал
D. Aquino
56'
Замена
N. Domínguez
️️️️
G. Perez
46'
Замена
L. Acosta
️️️️
R. Carrera
46'
Замена
D. Aquino
️️️️
R. Loaiza
38'
37'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
R. Carrera
30'
Желтая карточка
B. Leizza
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланус
26
Nahuel Losada
ВР
3
Nicolás Morgantini
ЦЗ
24
Карлос Искьердос
(К)
ЦЗ
33
Abel Luciatti
ЦЗ
35
Braian Aguirre
ЦЗ
4
Gonzalo Perez
ЦЗ
15
Raúl Loaiza
ЦП
23
Ramiro Carrera
ЦП
11
Eduardo Salvio
ЦП
10
Марселино Морено
АП
28
Walter Bou
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Тигре
12
Felipe Zenobio
ВР
6
Martín Ortega
ЦЗ
22
Brian Leizza
ЦЗ
3
Gian Nardelli
ЦЗ
5
Nahuel Banegas
ЦЗ
30
Agustín Cardozo
(К)
ЦП
8
Martín Garay
ЦП
26
Tomás Galván
ЦП
33
Гонсало Марони
ЦП
27
Blas Armoa
ЦП
9
Florián Monzón
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Ланус
1
Alan Aguerre
ВР
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
4
Ezequiel Muñoz
ЦЗ
5
Nery Domínguez
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
30
Agustín Rodríguez
ЦП
6
Luciano Boggio
ЦП
23
Матео Санабрия
ЦП
20
Dylan Aquino
ЦП
27
Jonathan Torres
ЦФ
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
7
Lautaro Acosta
ЦФ
Тигре
1
Luka Fuster
ВР
32
Pablo Minissale
ЦЗ
4
Valentin Moreno
ЦЗ
21
Sebastián Medina
ЦП
21
Matías Espíndola
ЦП
11
Ezequiel Forclaz
ЦП
27
Santiago Gonzalez
ЦП
26
Leonel Miranda
ЦП
11
Darío Sarmiento
ЦФ
29
Nicolás Contín
ЦФ
24
Эрик Рамирес
ЦФ
3-2-3-1-1
26
33
35
4
24
Искьердос
3
15
23
11
10
Морено
28
4-5-1
12
22
3
5
6
30
26
33
Марони
27
8
9
28
4
4
28
4
5
5
4
11
23
Санабрия
23
Санабрия
11
15
20
20
15
23
7
7
23
27
24
Рамирес
24
Рамирес
27
Остались в запасе
Ланус
Тигре
1
Alan Aguerre
ВР
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
30
Agustín Rodríguez
ЦП
6
Luciano Boggio
ЦП
27
Jonathan Torres
ЦФ
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
1
Luka Fuster
ВР
32
Pablo Minissale
ЦЗ
4
Valentin Moreno
ЦЗ
21
Sebastián Medina
ЦП
21
Matías Espíndola
ЦП
11
Ezequiel Forclaz
ЦП
27
Santiago Gonzalez
ЦП
26
Leonel Miranda
ЦП
11
Darío Sarmiento
ЦФ
29
Nicolás Contín
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Домингес
Остались в запасе
1
Alan Aguerre
ВР
28
Octavio Ontivero
ЦЗ
4
Хуан Хосе Касерес
ЦЗ
30
Agustín Rodríguez
ЦП
6
Luciano Boggio
ЦП
27
Jonathan Torres
ЦФ
11
Favio Ãlvarez
ЦФ
Остались в запасе
1
Luka Fuster
ВР
32
Pablo Minissale
ЦЗ
4
Valentin Moreno
ЦЗ
21
Sebastián Medina
ЦП
21
Matías Espíndola
ЦП
11
Ezequiel Forclaz
ЦП
27
Santiago Gonzalez
ЦП
26
Leonel Miranda
ЦП
11
Darío Sarmiento
ЦФ
29
Nicolás Contín
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Зелински
Главный тренер
Себастьян Домингес
Статистика матча Ланус - Тигре
2
Всего ударов по воротам
17
14
Удары в створ
8
7
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
0
Нарушения
8
8
Офсайды
2
3
Количество передач
456
484
Сейвы
6
5
Точность передач %
80
79
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
7
9
xG (ожидаемые голы)
1.17
0.6
Матчи команд
Ланус
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Ривер Плейт
3 : 1
23.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Ланус
1 : 1
02.11.2026
Химнасия и Эсгрима Мендоса
Аргентина. Примера, 14 тур
Банфилд
1 : 1
24.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Тигре
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Уракан
0 : 2
31.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 14 тур
Тигре
0 : 1
24.10.2026
Атлетико Тукуман
Аргентина. Примера, 13 тур
Индепендьенте Ривадавия
2 : 2
17.10.2026
Тигре
Аргентина. Примера, 12 тур
Тигре
1 : 2
11.10.2026
Банфилд
Информация о матче
Главный судья:
Pablo Dovalo, Argentina
Стадион:
Estadio Ciudad de Lanus, Buenos Aires
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