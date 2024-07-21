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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Эстудиантес - Унион Санта-Фе
Эстудиантес - Унион Санта-Фе: обзор матча 21 июля 2024
Эстудиантес
21.07.2024, воскресенье, 23:15
Аргентина. Примера, 6 тур
0 : 0
Завершен
Унион Санта-Фе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эстудиантес - Унион Санта-Фе
Желтая карточка
С. Аскасибар
87'
Замена
Х. Соса
️️️️
П. Пьятти
75'
Начало матча
Статистика матча Эстудиантес - Унион Санта-Фе
1
Всего ударов по воротам
20
7
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
5
3
Нарушения
8
13
Офсайды
3
0
Количество передач
584
246
Сейвы
3
7
Точность передач %
86
64
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
12
1
xG (ожидаемые голы)
0.71
1.59
Матчи команд
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 16 тур
Унион Санта-Фе
2 : 0
07.11.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 15 тур
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 1
02.11.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Унион Санта-Фе
0 : 2
10.10.2026
Дефенса и Хустисия
Информация о матче
Главный судья:
Hernan Mastrangelo, Argentina
Стадион:
Estadio Ciudad de La Plata, La Plata
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