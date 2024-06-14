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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Атлетико Сармиенто - Эстудиантес
Атлетико Сармиенто - Эстудиантес: обзор матча 14 июня 2024
Атлетико Сармиенто
14.06.2024, пятница, 01:00
Аргентина. Примера, 5 тур
2 : 0
Завершен
Эстудиантес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Атлетико Сармиенто - Эстудиантес
Всего ударов по воротам
20
13
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
23
77
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
6
Нарушения
14
8
Офсайды
1
0
Количество передач
175
599
Сейвы
5
4
Точность передач %
54
88
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
13
7
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
2.32
0.73
Матчи команд
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 16 тур
Тигре
1 : 0
07.11.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 15 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 2
31.10.2026
Росарио Сентраль
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия
2 : 0
24.10.2026
Атлетико Сармиенто
Аргентина. Примера, 13 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
20.10.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 11 тур
Атлетико Сармиенто
1 : 1
15.10.2026
Ривер Плейт
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Информация о матче
Главный судья:
Jorge Balino, Argentina
Стадион:
Estadio Eva Perón, Junin
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