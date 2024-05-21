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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Эстудиантес - Депортиво Риестра
Эстудиантес - Депортиво Риестра: обзор матча 21 мая 2024
Эстудиантес
21.05.2024, вторник, 01:00
Аргентина. Примера, 2 тур
2 : 0
Завершен
Депортиво Риестра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстудиантес - Депортиво Риестра
Замена
П. Пьятти
️️️️
Х. Соса
63'
Желтая карточка
Х. Соса
33'
Начало матча
Статистика матча Эстудиантес - Депортиво Риестра
1
Всего ударов по воротам
22
6
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
75
25
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
14
11
Офсайды
1
1
Количество передач
648
206
Сейвы
1
6
Точность передач %
86
52
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
13
1
xG (ожидаемые голы)
1.55
0.37
Матчи команд
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
1 : 0
28.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 16 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 1
07.11.2026
Эстудиантес
Аргентина. Примера, 15 тур
Эстудиантес
3 : 3
01.11.2026
Институто
Аргентина. Примера, 14 тур
Унион Санта-Фе
3 : 1
27.10.2026
Эстудиантес
Кубок Либертадорес, 1/2 финала
Фламенго
0 : 0
23.10.2026
Эстудиантес
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Депортиво Риестра
0 : 3
31.10.2026
Тальерес де Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Институто
1 : 0
27.10.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 13 тур
Депортиво Риестра
1 : 1
20.10.2026
Унион Санта-Фе
Аргентина. Примера, 12 тур
Сан-Лоренсо
1 : 0
11.10.2026
Депортиво Риестра
Информация о матче
Главный судья:
Fernando Espinoza, Argentina
Стадион:
Estadio Ciudad de La Plata, La Plata
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