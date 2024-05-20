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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Сентраль Кордоба - Бока Хуниорс
Сентраль Кордоба - Бока Хуниорс: обзор матча 20 мая 2024
Сентраль Кордоба
20.05.2024, понедельник, 02:00
Аргентина. Примера, 2 тур
0 : 4
Завершен
Бока Хуниорс
47'
Э. Фернандес
52'
М. Мерентьель
80'
М. Мерентьель
90+7'
Э. Фернандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сентраль Кордоба - Бока Хуниорс
90'
+7
ГОЛ! 0:4!
Э. Фернандес
86'
Замена
Х. Кампусано
️️️️
P. Fernández
80'
ГОЛ! 0:3!
М. Мерентьель
Пас отдал
Э. Фернандес
71'
Замена
L. Janson
️️️️
Л. Лангони
52'
ГОЛ! 0:2!
М. Мерентьель
47'
ГОЛ! 0:1!
Э. Фернандес
35'
Замена
М. Сараччи
️️️️
Л. Адвинкула
16'
Желтая карточка
Л. Бланко
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Сентраль Кордоба - Бока Хуниорс
1
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
2
11
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
14
15
Офсайды
3
2
Количество передач
475
182
Сейвы
7
0
Точность передач %
82
154
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
7
1
Удары из пределов штрафной
6
0
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
1.52
2.72
Матчи команд
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 16 тур
Сентраль Кордоба
1 : 1
09.11.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Сентраль Кордоба
0 : 5
26.10.2026
Велес Сарсфилд
Аргентина. Примера, 13 тур
Ньюэллс Олд Бойз
2 : 1
20.10.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 12 тур
Сентраль Кордоба
2 : 2
10.10.2026
Эстудиантес
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Бока Хуниорс
- : -
30.11.2026
Химнасия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Бока Хуниорс
2 : 0
26.11.2026
Индепендьенте Ривадавия
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
01.11.2026
Ривер Плейт
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Информация о матче
Главный судья:
Факундо Фигероа Тельо
(Баия-Бланка)
Стадион:
Estadio Alfredo Terrera, Santiago del Estero
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