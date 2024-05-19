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Расписание матчей
Аргентина. Примера
Платенсе - Индепендьенте
Платенсе - Индепендьенте: обзор матча 19 мая 2024
Платенсе
19.05.2024, воскресенье, 21:30
Аргентина. Примера, 2 тур
0 : 0
Завершен
Индепендьенте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Платенсе - Индепендьенте
83'
Желтая карточка
М. Исла
Начало матча
Статистика матча Платенсе - Индепендьенте
1
Всего ударов по воротам
14
4
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
1
Нарушения
13
13
Офсайды
1
2
Количество передач
317
210
Сейвы
4
4
Точность передач %
64
138
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
12
0
Удары из-за пределов штрафной
2
0
xG (ожидаемые голы)
0.91
0.3
Матчи команд
Платенсе
Аргентина. Примера, 16 тур
Сан-Лоренсо
0 : 2
07.11.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 15 тур
Платенсе
2 : 0
03.11.2026
Сентраль Кордоба
Аргентина. Примера, 14 тур
Химнасия и Эсгрима Мендоса
1 : 2
24.10.2026
Платенсе
Аргентина. Примера, 13 тур
Платенсе
0 : 1
17.10.2026
Ланус
Аргентина. Примера, 12 тур
Платенсе
1 : 1
11.10.2026
Архентинос Хуниорс
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/4 финала
Велес Сарсфилд
0 : 0
29.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Архентинос Хуниорс
1 : 2
21.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 16 тур
Индепендьенте
2 : 1
07.11.2026
Депортиво Риестра
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Индепендьенте
0 : 1
25.10.2026
Бока Хуниорс
Аргентина. Примера, 13 тур
Расинг Клуб
1 : 1
18.10.2026
Индепендьенте
Информация о матче
Главный судья:
Leandro Rey Hilfer, Argentina
Стадион:
Estadio Ciudad de Vicente Lopez, Florida
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